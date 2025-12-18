ETV Bharat / bharat

फरार मेहुल चोक्सीचा आता नवा पत्ता; बॅरेक क्रमांक 12, ऑर्थर रोड जेल, मुंबई!

मेहुल चोक्सी बेल्जियम कोर्टापुढे त्याच्या आत्मसमर्पणाला परवानगी देणाऱ्या पूर्वीच्या आदेशांमध्ये हस्तक्षेप करण्यासाठी कोणताही कायदेशीर किंवा तथ्यात्मक आधार स्थापित करण्यात अयशस्वी ठरलाय.

Fugitive Mehul Choksi now has a new address
फरार मेहुल चोक्सीचा आता नवा पत्ता (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 18, 2025 at 11:38 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली : बेल्जियम कोर्ट ऑफ कॅसेशनने फरार हिरे व्यापारी मेहुल चोक्सीचे भारतात प्रत्यार्पणाविरुद्धचे अपील फेटाळून लावले असून, त्याचे आक्षेप निराधार असल्याचे म्हटले आहे. मेहुल चोक्सी बेल्जियम कोर्टापुढे त्याच्या आत्मसमर्पणाला परवानगी देणाऱ्या पूर्वीच्या आदेशांमध्ये हस्तक्षेप करण्यासाठी कोणताही कायदेशीर किंवा तथ्यात्मक आधार स्थापित करण्यात अयशस्वी ठरलाय.

प्रत्यार्पणाची कार्यवाही युरोपियन मानवी हक्क मानकांनुसार न्याय्य : बेल्जियमच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात अँटवर्प कोर्ट ऑफ अपीलच्या चेंबर ऑफ इंडिक्टमेंटच्या 17 ऑक्टोबर 2025 च्या निर्णयाचे समर्थन केले. तसेच असा निष्कर्ष काढला की, प्रत्यार्पणाची कार्यवाही देशांतर्गत कायद्यानुसार आणि युरोपियन मानवी हक्क मानकांनुसार पूर्णपणे न्याय्य होती. चोक्सीने उपस्थित केलेल्या आव्हानाच्या सर्व तीन कारणांना न्यायालयाने स्पष्टपणे नाकारले, ज्यात निष्पक्ष खटल्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन, अपहरणाचे दावे आणि भारतातील तुरुंगाच्या परिस्थितीबद्दल चिंता यांचा समावेश होता.

चोक्सीच्या निष्पक्ष खटल्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन झालेले नाही : सुरुवातीच्या टप्प्यावर न्यायालयात काही कागदपत्रे सादर न केल्यामुळे त्याच्या बचावासंदर्भातील अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचं बोललं जात होते. परंतु त्यानंतर कोर्ट ऑफ कॅसेशनने म्हटले आहे की, अशा पद्धतीच्या समस्या अपील पातळीवर योग्यरित्या सोडवल्या गेल्या आहेत. चेंबर ऑफ इंडिक्टमेंट हे आपले संपूर्ण अधिकारक्षेत्र वापरते आणि विरोधी प्रक्रियेचे पालन करते, ज्यामुळे विनंती केलेल्या व्यक्तीला सर्व आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याची परवानगी मिळते. परिणामी, न्यायालयाने असे म्हटले की, मानवाधिकारांवरील युरोपियन कन्व्हेन्शनच्या कलम 6 अंतर्गत चोक्सीच्या निष्पक्ष खटल्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन झालेले नाही.

नेमकं प्रकरण काय? : चोक्सीच्या अपीलाच्या आधारे CCF ने नोव्हेंबर 2022 मध्ये इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटीस यादीतून चोक्सीचे नाव काढून टाकले होते. CCF ही इंटरपोलची एक स्वतंत्र संस्था आहे जी इंटरपोल सचिवालयाच्या "नियंत्रणाखाली नाही" आणि त्यात प्रामुख्याने विविध देशांतील निवडून आलेले अभियोजक आहेत, जिथे व्यक्ती त्यांना फरार घोषित करण्याच्या निर्णयांना आव्हान देऊ शकतात. न्यायालयाने चोक्सीचा दावा देखील फेटाळून लावला की, त्याचे अँटिग्वा येथून भारतीय अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने अपहरण करण्यात आले होते. हे समर्थन करण्यासाठी ते इंटरपोल कमिशन फॉर द कंट्रोल ऑफ फाइल्स (CCF) च्या निर्णयावर अवलंबून होते. न्यायालयाने म्हटले आहे की, कनिष्ठ न्यायालयाने केवळ CCF च्या निर्णयाचे पुराव्यानिशी मूल्यांकन केले आहे, जे काळजीपूर्वक तयार केले गेले होते आणि अटींसह सांगितले गेले होते. पुराव्यांचे मूल्यांकन कनिष्ठ न्यायालयाच्या सार्वभौम क्षेत्रात येत असल्याने बेल्जियमच्या सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, ते त्या निष्कर्षांचे पुनर्मूल्यांकन करू शकत नाहीत.

न्यायालयाने चोक्सीचा दावा देखील फेटाळून लावला : भारताने बेल्जियमच्या अधिकाऱ्यांना आश्वासन दिले की, चोक्सीला मुंबईच्या आर्थर रोड तुरुंगात, विशेषतः बॅरेक क्रमांक 12 मध्ये, दोन सेल आणि खासगी स्वच्छता सुविधांसह एक सुरक्षित वॉर्डमध्ये ठेवले जाणार आहे. न्यायालयाने पुढे म्हटले की, तो तपास संस्थांच्या नव्हे तर न्यायिक न्यायालयांच्या अधिकारक्षेत्रात राहील. न्यायालयाने असे म्हटले की, प्रत्यार्पण केल्यास त्याला कोणताही वास्तविक, वर्तमान आणि वैयक्तिक धोका आहे हे दाखवण्यात चोक्सी अपयशी ठरला आणि इतर खटले आणि तुरुंगांशी केलेली तुलना न्यायालयानं नाकारली.

कोर्ट ऑफ कॅसेशनने अपील फेटाळून लावले : सर्व कायदेशीर औपचारिकता योग्यरित्या पूर्ण झाल्याचे आढळून आल्याने कोर्ट ऑफ कॅसेशनने अपील फेटाळून लावले आणि चोक्सीला त्याचा पुतण्या नीरव मोदीसह 104.01 युरोचा दंड भरण्याचे आदेश दिले. चोक्सीनं त्याचा पुतण्या नीरव मोदीसह पंजाब नॅशनल बँकेची सुमारे 2 अब्ज डॉलर्सची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. केंद्रीय अन्वेषण विभाग आणि अंमलबजावणी संचालनालयाने त्याच्याविरुद्ध भारतात अनेक आरोपपत्रे दाखल केली आहेत आणि या प्रकरणाच्या संदर्भात अनेक अजामीनपात्र वॉरंट अजूनही प्रलंबित आहेत.

हेही वाचाः

शिर्डीत 17 वर्षीय तरुणावर चॉपरने जीवघेणा हल्ला; इन्स्टाग्रामवरील मैत्रीच्या वादातून रक्तरंजित प्रकार

सागरी सेतूवर वेगाचा थरार पडला महागात; ताशी 250 किमी वेगात लँबोर्गिनी पळवणाऱ्यावर गुन्हा दाखल

TAGGED:

MEHUL CHOKSI APPEAL
PUNJAB NATIONAL BANK FRAUD
मेहुल चोक्सी
SUPREME COURT OF BELGIUM

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.