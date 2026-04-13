महिला आरक्षण नव्हे, तर मतदारसंघ पुनर्रचना हाच खरा मुद्दा : सोनिया गांधी
Published : April 13, 2026 at 10:56 AM IST
नवी दिल्ली: काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी सोमवारी स्पष्ट केले की, या आठवड्यात होणाऱ्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनादरम्यान विधेयक मांडण्याच्या सरकारच्या हालचालींमागील खरा मुद्दा 'मतदारसंघ पुनर्रचना' (Delimitation) हा आहे, महिला आरक्षण नव्हे. त्यांनी पुढे ठामपणे सांगितले की, प्रस्तावित मतदारसंघ पुनर्रचनेची ही प्रक्रिया केवळ अत्यंत धोकादायकच नाही, तर ती खुद्द संविधानावरच केलेला एक हल्ला आहे.
मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रिया केवळ गणितीय आकडेवारीवर आधारित नसावी : सोनिया गांधी यांनी यावर भर दिला की, लोकसभेच्या जागांची संख्या वाढवण्याच्या उद्देशाने हाती घेतली जाणारी कोणतीही मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रिया केवळ गणितीय आकडेवारीवर आधारित नसावी, तर ती राजकीयदृष्ट्याही न्याय्य असणे आवश्यक आहे. एका वर्तमानपत्रात प्रकाशित झालेल्या लेखात त्यांनी असाही आरोप केला की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा खरा उद्देश 'जातीगणना' (Caste Census) प्रक्रियेला आणखी विलंबित करणे आणि तिला रुळावरून खाली उतरवणे हा आहे.
तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमधील निवडणूक प्रचार ऐन भरात : त्यांनी नमूद केलंय की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे विरोधी पक्षांना अशा विधेयकांना पाठिंबा देण्याचे आवाहन करीत आहेत, जी विधेयके सरकार संसदेच्या विशेष अधिवेशनादरम्यान "बुलडोझर" चालवून (म्हणजेच कोणत्याही चर्चेविना बळाने) मंजूर करून घेण्याच्या तयारीत आहेत आणि हे अशा वेळी घडत आहे, जेव्हा तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमधील निवडणूक प्रचार ऐन भरात आलाय. त्यांनी आरोप केलाय की, "या अतिघाईमागे केवळ एकच कारण असू शकते, ते म्हणजे राजकीय फायदा उठवणे आणि विरोधी पक्षाला बचावात्मक पवित्र्यात ढकलणे." नेहमीप्रमाणेच पंतप्रधान सत्यापासून पळ काढत आहेत, असंही गांधी यांनी दावा केलाय.
महिलांसाठी एक तृतीयांश जागांचे आरक्षण अनिवार्य : सप्टेंबर 2023 मध्ये झालेल्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनादरम्यान कोणत्याही प्रकारची सहमती न साधताच संसदेने 'नारी शक्ती वंदन अधिनियम 2023' (महिला आरक्षण विधेयक) मंजूर केले होते, याकडे लक्ष वेधत गांधी यांनी सांगितले की, या कायद्याद्वारे संविधानात 'अनुच्छेद 334-A' समाविष्ट करण्यात आलाय. या अनुच्छेदानुसार, लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानमंडळांमध्ये महिलांसाठी एक तृतीयांश जागांचे आरक्षण अनिवार्य करण्यात आले होते. मात्र, ही तरतूद पुढील जनगणना पूर्ण झाल्यानंतर आणि त्यानंतर होणाऱ्या, जनगणनेवर आधारित मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रियेनंतरच अंमलात येणार होती.
महिला आरक्षण केवळ 2029 पासूनच लागू केले जाणार : आपल्या लेखात त्यांनी लिहिले, "विरोधी पक्षाने या पूर्वअटीची मागणी केली नव्हती. किंबहुना राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी तर अत्यंत आग्रहाने अशी मागणी केली होती की, आरक्षणाचा हा नियम 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांपासूनच लागू करण्यात यावा. या मागणीशी सहमत न होण्यामागे नेमकी कोणती कारणे होती, हे केवळ सरकारलाच ठाऊक आहे." त्यांनी म्हटले की, "आता आम्हाला असे सांगितले जात आहे की, कलम 334-अ (Article 334-A) मध्ये सुधारणा करून महिला आरक्षण केवळ 2029 पासूनच लागू केले जाणार आहे. हा 'यू-टर्न' (धोरणातील अचानक बदल) घेण्यासाठी पंतप्रधानांना 30 महिने का लागले? आणि विशेष अधिवेशन बोलावण्यासाठी ते काही आठवडे वाट का पाहू शकले नाहीत?"
पश्चिम बंगालमधील निवडणुकीनंतर सरकारच्या नवीन प्रस्तावावर चर्चा : सोनिया गांधी यांनी निदर्शनास आणून दिले की, विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी सरकारला एकदा नव्हे, तर तीन वेळा पत्र लिहून अशी विनंती केली होती की, 29 एप्रिल रोजी पश्चिम बंगालमधील निवडणुकांचा अंतिम टप्पा संपल्यानंतर सरकारच्या नवीन प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात यावी; मात्र, ही पूर्णपणे वाजवी विनंती फेटाळण्यात आली. सोनिया गांधी यांनी टिप्पणी केली की, "त्याऐवजी पंतप्रधानांनी लेख लिहिणे, राजकीय पक्षांना आवाहन करणे आणि परिषदा आयोजित करणे या मार्गांचा अवलंब केला आहे. हा एक अयोग्य दृष्टिकोन आहे, जो पंतप्रधानांची इतरांपेक्षा वरचढ ठरण्याची इच्छा, तसेच निर्णय घेतानाची त्यांची 'माझ्याच पद्धतीने किंवा मुळीच नाही' (my way or the highway) ही वृत्ती दर्शवतो."
कायदा 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजने'चा मूळ आधार : त्यांनी पुढे सांगितले, "दर दहा वर्षांनी होणारी जनगणना 2021 मध्ये नियोजित होती. मोदी सरकारने ती सतत पुढे ढकलली. या विलंबाचा एक परिणाम असा झाला आहे की, 10 कोटींहून अधिक लोक 'राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, 2013' अंतर्गत मिळणाऱ्या त्यांच्या वैधानिक हक्कांपासून वंचित राहिले आहेत आणि हाच कायदा 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजने'चा मूळ आधार आहे." गांधी यांनी पुढे असेही निदर्शनास आणून दिले की, पाच वर्षांच्या अनाकलनीय विलंबांनंतर अखेर जनगणनेची प्रक्रिया सुरू झालीय. सोनिया गांधी म्हणाल्या की, "ही एक 'डिजिटल जनगणना' आहे, असा दावा अभिमानाने केला जातोय. खुद्द वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीच सार्वजनिकरित्या जाहीर केलंय की, या जनगणनेचे स्वरूप 'डिजिटल' असल्यामुळे बहुतांश लोकसंख्येची प्रत्यक्ष मोजणीची आकडेवारी 2027 पर्यंत उपलब्ध होणार नाही. हे अधिवेशन बोलावण्यात आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेची (delimitation) प्रक्रिया हाती घेण्यात सरकारने जी घाई केली आहे, त्यामागे सरकारने दिलेली कारणे स्पष्टपणे पोकळ आहेत."
2027 च्या जनगणनेमध्ये जातीनिहाय जनगणनेचाही समावेश : त्यांनी पुढे आठवण करून दिली की, अगदी बरोबर एक वर्षापूर्वीच पंतप्रधानांनी अशी घोषणा केली होती की, 2027 च्या जनगणनेमध्ये जातीनिहाय जनगणनेचाही समावेश केला जाईल ही घोषणा अशा वेळी करण्यात आली होती, जेव्हा सरकारने यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून आणि संसदीय प्रश्नांना उत्तरे देताना जातीनिहाय जनगणना करण्याच्या कल्पनेलाच पूर्णपणे फेटाळून लावले होते. गांधी म्हणाले की, "जातीनिहाय जनगणनेची मागणी करणाऱ्या काँग्रेस नेत्यांवर 'शहरी नक्षलवादी मानसिकता' (Urban Naxal mindset) असल्याचा आरोप खुद्द पंतप्रधानांनीच केला असतानाही ही घटना घडली." त्यांनी पुढे सांगितले की, कोणत्याही परिस्थितीत, सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरणाला प्राधान्य देण्यासाठी जातीवर आधारित लोकसंख्या मोजणे हेच 2027 च्या जनगणनेचे उद्दिष्ट आहे. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, बिहार आणि तेलंगणा या राज्यांनी आपापल्या राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जाती आधारित सर्वेक्षणे केली आहेत आणि या संपूर्ण प्रक्रियेला सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी लागला नाही.
संसदेचे विशेष अधिवेशन 16 एप्रिलपासून सुरू होणार : त्यांनी असा आरोप केला, "त्यामुळे, जाती आधारित जनगणनेमुळे 2027 च्या जनगणनेचे निष्कर्ष प्रकाशित होण्यास विलंब होईल, असा जो प्रचार केला जात आहे, तो असत्य आहे हे स्पष्ट होते. वास्तवात, जाती आधारित जनगणनेला आणखी विलंब करणे आणि ती प्रक्रिया उधळून लावणे हाच पंतप्रधानांचा खरा उद्देश आहे." संसदेचे विशेष अधिवेशन 16 एप्रिलपासून सुरू होणार असल्याचे नमूद करत गांधी यांनी टिप्पणी केली की, या अधिवेशनादरम्यान सरकार नेमक्या कोणत्या विषयांवर चर्चा करणार आहे, याविषयीचा कोणताही अधिकृत प्रस्ताव अद्याप खासदारांशी सामायिक करण्यात आलेला नाही. त्यांनी असा कयास व्यक्त केला की, मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेसाठी (Delimitation) एखादे सूत्र प्रस्तावित केले जात असल्याचे दिसून येत आहे. सोनिया गांधी यांनी यावर भर देत म्हटले, "कोणतीही मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यापूर्वी जशी प्रथा राहिली आहे, त्यानुसार सर्वप्रथम जनगणना होणे अनिवार्य आहे; आणि हे सांगण्याची गरज नाही की, ज्या पुनर्रचनेमुळे लोकसभेच्या जागांची संख्या वाढेल, ती पुनर्रचना कोणत्याही प्रकारे राजकीय हेतूने प्रेरित नसावी."
हेही वाचाः
चीनच्या नामबदल करण्याच्या 'खोडकर कृती'ला भारताचे सणसणीत प्रत्युत्तर: "अरुणाचल आमचं होतं आणि आमचंच राहील"
मध्य प्रदेशात अपघातांमध्ये 8 जणांचा मृत्यू; दिंडोरीत रस्त्यावर उभ्या असलेल्यांना ट्रकने चिरडले