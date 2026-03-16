'नमाजात व्यत्यय आणू नये': बदायूं मशिदीत नमाज पठणावर बंदी घालण्याचा आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडून रद्द
न्यायालयानं म्हटलं आहे की, खाजगी मालमत्तेवर असलेल्या मशिदीत नमाज अदा करण्यावर कोणतंही बंधन नाही आणि हा अधिकार मूलभूत आहे.
Published : March 16, 2026 at 3:49 PM IST
प्रयागराज : अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं (Allahabad High Court) उत्तर प्रदेशातील बदायूं जिल्ह्यात स्थानिक प्रशासनानं जारी केलेला एक आदेश रद्द केला आहे. या आदेशाद्वारे, खाजगी जागेत स्थित असलेल्या एका मशिदीच्या आत नमाज (प्रार्थना) अदा करण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. दरम्यान, न्यायालयानं म्हटलं आहे की, खाजगी मालमत्तेवर असलेल्या मशिदीत नमाज अदा करण्यावर कोणतंही बंधन नाही आणि हा अधिकार मूलभूत आहे.
कोणतंही कायदेशीर बंधन नाही : बदायूं येथील रहिवासी अलीशेर यांनी यासंदर्भात अलाहाबाद उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणी न्यायमूर्ती शेखर बी. सराफ आणि न्यायमूर्ती विवेक सरन यांच्या खंडपीठासमोर झाली. यावेळी खाजगी जागेत धार्मिक प्रार्थना सभा आयोजित करण्यावर कोणतंही कायदेशीर बंधन नाही, असा खंडपीठानं निर्णय दिला. तसंच, प्रार्थना करण्याचा अधिकार हा मुस्लिमांचा मूलभूत अधिकार असल्याचं अधोरेखित करत, न्यायालयानं प्रशासनाला याचिकाकर्त्यांच्या जागेच्या परिसरात केल्या जाणाऱ्या प्रार्थनांमध्ये कोणत्याही प्रकारे हस्तक्षेप न करण्याचे निर्देश दिले.
काय म्हटलंय याचिकेत? : याचबरोबर, सार्वजनिक रस्त्यांवर उद्भवणारी कोणतीही कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती हाताळण्यासाठी आणि ती सोडवण्यासाठी हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार पोलिसांकडे अबाधित असल्याचंही खंडपीठानं स्पष्ट केलं. दरम्यान, बदायूं जिल्ह्यातील बिल्सी तालुक्यांतर्गत येणाऱ्या बेहट जावी गावात स्थित असलेल्या 'वक्फ मशीद रजा' इथं याचिकाकर्ते आणि समाजातील इतर सदस्यांना नमाज अदा करण्यापासून कोणताही अडथळा निर्माण होणार नाही, याची खात्री करणारा निर्देश द्यावा; तसंच त्यांना पुरेशी सुरक्षा पुरवण्यात यावी, अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली होती.
वकिलांनी असा केला युक्तिवाद : याचिकाकर्त्यांनी असा दावा केला की, सदर मशीद ही खसरा क्रमांक 1081 (पूर्वीचा क्रमांक 432) द्वारे ओळखल्या जाणाऱ्या खाजगी मालमत्तेवर स्थित आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, खाजगी मालमत्तेवर धार्मिक प्रार्थना करण्यास कोणतीही कायदेशीर मनाई नाही. यावेळी वकिलांनी, 'मारानाथ फुल गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य आणि इतर' या खटल्यात 27 जानेवारी रोजी दुसऱ्या एका खंडपीठानं दिलेल्या निकालाचा आधार घेतला. त्या निकालात उच्च न्यायालयानं असा निर्णय दिला होता की, खाजगी मालमत्तेवरील धार्मिक कार्यक्रमांसाठी परवानगी आवश्यक नाही.
