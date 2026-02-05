ETV Bharat / bharat

UPSC नियमांमध्ये मोठे बदल : IAS-IFS पुन्हा पुन्हा परीक्षेला बसू शकणार नाहीत, IPS साठीही बदलले नियम

आयोगानं आयपीएस अधिकाऱ्यांसाठीचे नियम देखील अधिक कडक केले आहेत.

UPSC New Rule Now Limits Attempts For Candidates Clearing Civil Services Exam
UPSC नियमांमध्ये मोठे बदल (File Photo)
Published : February 5, 2026 at 3:50 PM IST

नवी दिल्ली : केंद्रीय लोकसेवा आयोगानं (UPSC) यावर्षीची म्हणजेच 2026 च्या भरती प्रक्रियेसाठी अधिसूचना जारी केली आहे. या अधिसूचनेत अनेक कठोर नियम लागू केले आहेत. माहितीनुसार, कार्यरत आयएएस (IAS) आणि आयएफएस (IFS) अधिकारी यापुढं परीक्षा देऊ शकणार नाहीत. तसंच आयपीएस (IPS) अधिकारी पुन्हा त्याच पदासाठी अर्ज करू शकणार नाहीत.

केंद्रीय लोकसेवा आयोगानं (UPSC) बुधवारी (4 फेब्रुवारी) नागरी सेवा परीक्षेसाठी (CSE) अधिसूचना जारी केली. आयोगानं अधिसूचनेत अनेक बदल केले आहेत, ज्यात सर्व्हिस एलोकेशन (सेवा वाटप) आणि डिजिटल सुरक्षेमध्ये बदल समाविष्ट आहेत. आयोगानं आयपीएस अधिकाऱ्यांसाठीचे नियम देखील अधिक कडक केले आहेत.

नियमांतील बदलांवर एक नजर...

  1. जर एखाद्या उमेदवाराची आयपीएस (IPS) पदासाठी आधीच निवड झाली असेल, तर तो नागरी सेवा परीक्षा 2026 (CSE) द्वारे पुन्हा आयपीएसचा पर्याय निवडू शकत नाही.
  2. याव्यतिरिक्त, सध्या सेवेत असलेले कोणतेही आयएएस (IAS) किंवा आयएफएस (IFS) अधिकारी यापुढं या परीक्षेला बसू शकणार नाहीत. याचा अर्थ असा की जर एखाद्या उमेदवाराची मुख्य परीक्षेपूर्वी या पदांवर नियुक्ती झाली तर तो मुख्य परीक्षेला बसू शकणार नाही.
  3. ज्या उमेदवारांनी 2026 च्या नागरी सेवा परीक्षा (CSE 2026) दिली आहे किंवा त्यापूर्वी सेवेत आहेत, त्यांना (पदाचा राजीनामा न देता) या वर्षी 2026 मध्ये किंवा पुढच्या वर्षी 2027 मध्ये उर्वरित प्रयत्न करण्याची शेवटची संधी देण्यात आली आहे.

यासाठी देखील आयोगानं नियमांमध्येही केले बदल :

  • 2026 मध्ये ग्रुप ए सेवेसाठी निवड झाल्यानंतर या वर्षी ग्रुप ए सेवेसाठी पुन्हा उपस्थित राहू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांसाठी यूपीएससीनं (UPSC) नियमांमध्येही सुधारणा केल्या आहेत. प्रशिक्षणाला उपस्थित न राहिल्याबद्दल संबंधित विभागाकडून सूट मिळाल्यास अशा उमेदवारांना परीक्षेला बसण्याची संधी दिली जाईल.
  • मात्र, जर त्या उमेदवारांनी प्रशिक्षणात भाग घेतला नाही आणि त्यांना सूट देखील मिळाली तर त्यांचा अर्ज रद्द केला जाईल. शिवाय, जर त्यांनी 2027 मध्ये पुन्हा परीक्षा उत्तीर्ण केली तर त्यांना फक्त दोन सेवांपैकी एक निवडण्याचा पर्याय असेल आणि दुसरी रद्द मानली जाईल.
  • फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी आयोगानं एआय-आधारित फेस रिकॉग्निशन आणि आधार व्हेरिफिकेशन लागू केलं आहे. उमेदवारांना आता आधारशी पूर्णपणे जोडलेल्या नवीन चार-टप्प्यांच्या पोर्टलवर नोंदणी करावी लागेल.

पात्रता काय आहे, ते जाणून घ्या? : नागरी सेवा परीक्षेला बसण्यासाठी, उमेदवारांकडे मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून कोणत्याही विषयात बॅचलर पदवी असणं आवश्यक आहे. भारतीय वन सेवेसाठी (IFS) उमेदवारांकडे पशुसंवर्धन, पशुवैद्यकीय विज्ञान, वनस्पतिशास्त्र, रसायनशास्त्र, भूगर्भशास्त्र, गणित, सांख्यिकी किंवा कृषी या विषयात बॅचलर पदवी असणं आवश्यक आहे.

