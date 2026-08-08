आसाममध्ये पुरामुळे जनजीवन विस्कळीत; मृतांचा आकडा 98 वर
पुराचा जोर वाढत असल्याने परिस्थिती अधिकच बिकट होत चालली आहे आणि मृतांच्या संख्येतही दररोज वाढ होत आहे. ताज्या अहवालांनुसार, मृतांची एकूण संख्या 98वर पोहोचली आहे.
Published : August 8, 2026 at 1:27 PM IST
गुवाहाटी: ईशान्येकडील आसाम राज्यात पुराची गंभीर परिस्थिती कायम आहे. पुराचा जोर वाढत असल्याने परिस्थिती अधिकच बिकट होत चालली आहे आणि मृतांच्या संख्येतही दररोज वाढ होत आहे. ताज्या अहवालांनुसार, मृतांची एकूण संख्या 98 वर पोहोचली आहे. आसाम राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या (ASDMA) माहितीनुसार, या विनाशकारी पुराचा अनेक भागांवर गंभीर परिणाम झाला असून, यात 57 पुरुष, 23 महिला आणि 18 मुलांचा (12 मुले आणि 6 मुली) मृत्यू झाला आहे. सर्वाधिक फटका बसलेल्या भागांपैकी कचार जिल्ह्यात 22, तर शिवसागर जिल्ह्यात 10 मृत्यूंची नोंद झाली आहे. इतर गंभीरपणे बाधित जिल्ह्यांमध्ये करीमगंज (9 मृत्यू) आणि गोलाघाट (6 मृत्यू) यांचा समावेश आहे; तसेच धेमाजी, नागाव, उदलगुरी, सोनितपूर आणि कार्बी आंगलाँग येथेही मृत्यूची नोंद झाली आहे.
पूरग्रस्त भागातील लोकांना मदत पुरवतोय : सध्या बचाव आणि मदत कार्य सुरू आहे. जिल्हा प्रशासन आणि महसूल विभाग पाणी पातळीवर लक्ष ठेवून आहेत आणि पूरग्रस्त भागातील लोकांना मदत पुरवत आहेत. आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी पुराच्या वारंवार उद्भवणाऱ्या समस्येवर केवळ 'राष्ट्रीय आपत्ती' म्हणून घोषित करण्याची मागणी करण्याऐवजी राष्ट्रीय स्तरावरील कायमस्वरूपी उपाय शोधण्यावर भर दिलाय. सरमा यांनी सांगितले की, या समस्येचा सामना करण्यासाठी सरकार आणि नागरी समाजाने एकत्रितपणे काम करणे आवश्यक आहे. तसेच सरकारने अंमलात आणता येतील अशा नावीन्यपूर्ण आणि शाश्वत उपायांची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
पुनर्वसन आणि मदत उपाययोजनांबाबत आढावा बैठक : यापूर्वी 7 ऑगस्ट रोजी आसामचे मंत्री पीयूष हजारिका यांनी शिवसागर जिल्ह्यात पूर पश्चात पुनर्वसन आणि मदत उपाययोजनांबाबत आढावा बैठक घेतली आणि बाधित कुटुंबांना दिल्या जाणाऱ्या मदतीचा आढावा घेतला. शिवसागर येथील उपायुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात झालेल्या या बैठकीला मंत्री बिमल बोराह आणि सुशांत बोरगोहेन यांच्यासह नझिराचे आमदार मयूर बोरगोहेन हे देखील उपस्थित होते. बैठकीदरम्यान, हजारिका यांनी पुनर्वसन मदत, नुकसानीचे मूल्यांकन, पाणी निचरा आणि पुराचे पाणी हटवण्याचे काम, तसेच पूरग्रस्तांना वेळेवर मदत देण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या इतर उपाययोजनांच्या प्रगतीचा आढावा घेतला.
आसाम सरकारकडून 15,000 रुपयांची तात्पुरती आर्थिक मदत : उपायुक्तांनी सांगितले की, जिल्ह्यातील सुमारे 43,000 पूरग्रस्त कुटुंबांना आसाम सरकारकडून 15,000 रुपयांची तात्पुरती आर्थिक मदत मिळाली आहे. हजारिका यांनी जिल्हा प्रशासनाला सूचना दिल्या की, सर्व पात्र लाभार्थ्यांना विलंब न होता आर्थिक मदत मिळावी आणि कोणताही पात्र परिवार यापासून वंचित राहू नये. तसेच त्यांनी अधिकाऱ्यांना पुनर्वसनाचे काम जलदगतीने करण्याच्या आणि विविध विभागांमध्ये समन्वय राखण्याच्या सूचनाही दिल्या.
जिल्ह्यांमधील पूर मदत आणि पुनर्वसन कार्यावर देखरेख : आसामचे मंत्री गेल्या सात दिवसांपासून शिवसागर येथे असून, ते शिवसागर आणि चराईदेव जिल्ह्यांमधील पूर मदत आणि पुनर्वसन कार्यावर देखरेख करत आहेत. ते बाधित भागांना भेटी देत आहेत, पीडित कुटुंबांशी संवाद साधत आहेत आणि मदत कार्याचा आढावा घेत आहेत. ज्या कुटुंबांची घरे पुरात पूर्णपणे वाहून गेली आहेत, त्यांच्यासाठी तात्पुरती निवारा केंद्रे उभारण्याकरिता आवश्यक संसाधने उपलब्ध करून देण्याची पावलेही जिल्हा प्रशासनाने उचलली आहेत. दरम्यान, भारतीय बॉक्सर लव्हलिना बोरगोहेन हिने शुक्रवारी गोलाघाट येथे आसाममधील पूरग्रस्तांची भेट घेतली; तिने सद्यस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि झालेली हानी अत्यंत गंभीर असल्याचे नमूद केले.
अनेक कुटुंबांचा घरे सोडून मदत छावण्यांमध्ये आश्रय : विशेष म्हणजे शुक्रवारी सकाळीही आसामच्या गोलाघाट जिल्ह्यातील मोठा भाग पाण्याखाली होता. धनसिरी आणि दोयांग नद्यांच्या पाणी पातळीत वाढ होत असल्याने अनेक कुटुंबांना आपली घरे सोडून मदत छावण्यांमध्ये आश्रय घ्यावा लागला आहे. बोरगोहेन यांनी नमूद केले की, जरी अनेक लोकांना अन्न आणि कपडे मिळाले असले, तरी घरे गमावल्यामुळे त्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. बाधित कुटुंबांना सावरण्यास मदत करण्यासाठी निवाऱ्याची सोय उपलब्ध करून देण्याला प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन त्यांनी अधिकाऱ्यांना केलंय.
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