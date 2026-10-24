नोएडामधील सेक्टर 125 मध्ये 5 ते 6 दुकानांना भीषण आग, एका व्यक्तीचा मृत्यू
स्थानिक पोलीस आणि अग्निशमन दलाची पथकं घटनास्थळी दाखल झाली आणि त्यांनी आग विझवण्यास सुरुवात केली. दरम्यान, या घटनेत एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याचं सांगण्यात येत आहे.
Published : October 24, 2026 at 6:03 PM IST
नवी दिल्ली/नोएडा : नोएडाच्या सेक्टर 125 मधील एका कॅन्टीनमध्ये शनिवारी भीषण आग लागली. या आगीमुळं पाच ते सहा दुकानं पूर्णपणे जळून खाक झाली. आग लागल्यानंतर घटनास्थळी असलेल्या लोकांनी आग विझवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु आगीचा विळखा वाढल्यामुळं त्यांनी तत्काळ अग्निशमन दलाला कळवले. स्थानिक पोलीस आणि अग्निशमन दलाची पथकं घटनास्थळी दाखल झाली आणि त्यांनी आग विझवण्यास सुरुवात केली. दरम्यान, या घटनेत एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याचं सांगण्यात येत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ज्यावेळी आग लागली, त्यावेळी तिथं बांधकाम सुरू होते. अग्निशमन दलाच्या अथक प्रयत्नांनंतर आग विझवण्यात आली. खबरदारीचा उपाय म्हणून, अग्निशमन दलाची एक गाडी सध्या घटनास्थळी असून, कुलिंग ऑपरेशन सुरू आहे. मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे यांनी सांगितलं की, "पोलीस स्टेशन 2026 च्या हद्दीतील सेक्टर 125 मधील रायपूर गावात, बांधकामादरम्यान शॉर्ट सर्किट झाल्यामुळं एका फास्ट फूडच्या दुकानात आग लागली. ही आग वेगानं जवळच्या पाच दुकानांमध्ये पसरली आणि ती सर्व जळून खाक झाली. आग विझवण्यासाठी घटनास्थळी अग्निशमन दलाच्या 10 हून अधिक गाड्या दाखल झाल्या होत्या."
दरम्यान, "आगीची माहिती मिळाल्यावर प्राथमिक तपासात असे समोर आले की, तात्पुरत्या दुकानांमध्ये बांधकाम सुरू होते. तिथं अचानक शॉर्ट सर्किट झाले, त्यानंतर आग वेगाने इतर दुकानांमध्ये पसरली. घटनास्थळी डझनभर अग्निशमन दलाच्या गाड्या बोलावण्यात आल्या आणि आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात आले," अशी माहिती नोएडाचे अतिरिक्त डीसीपी अभय कुमार मिश्रा यांनी दिली. तर एका दुकानदारानं सांगितलं की, आम्हाला काही समजेपर्यंत आग पूर्णपणे पसरली होती. घटनास्थळी सुमारे 6 दुकानं जळून खाक झाली आणि दुकानांमध्ये ठेवलेला सर्व मालही जळून खाक झाला.