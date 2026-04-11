रामोजी राव यांनी संगीत क्षेत्रात केलेलं कार्य शब्दांत व्यक्त करता येणार नाही - गायिका पी. सुशीला

पी. सुशीला यांनी विविध क्षेत्रात उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या दहा नामवंतांचा 'श्री परभव नाम संवत्सरा उगादी पुरस्कार-2026' देऊन गौरव केला.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 11, 2026 at 5:06 PM IST

विशाखापट्टणम (आंध्र प्रदेश) : "रामोजी राव यांनी संगीत क्षेत्रात केलेलं कार्य शब्दांत व्यक्त करता येणार नाही," असं उद्गार ज्येष्ठ गायिका पी. सुशीला यांनी विशाखापट्टणममधील एका कार्यक्रमात काढले. प्रसारमाध्यम क्षेत्रातील द्रष्टे आणि 'रामोजी ग्रुप'चे संस्थापक, दिवंगत श्री रामोजी राव यांना आदरांजली वाहताना पी. सुशीला यांच्या स्वरात आदर आणि स्मृती या दोघांचाही भाव दाटून आला. मद्दीलापलेम येथील विशाखा कलाभारती सभागृहात 'ए क्रिएटिव्ह मेकर्स इन इव्हेंट्स' (ACME) द्वारे आयोजित एका भव्य पुरस्कार सोहळ्यातील हा प्रसंग होता.

संगीत क्षेत्रात केलेले कार्य शब्दांत व्यक्त करता येणार नाही : या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुण्या म्हणून उपस्थित असलेल्या पी. सुशीला यांनी आपल्या भाषणात रामोजी राव यांचं संगीतावरील प्रेम आणि कलाकारांना प्रोत्साहन देण्याची त्यांची तळमळ, यावर विशेष भर दिला. तसंच ईटीव्ही नेटवर्कच्या माध्यमातून प्रत्येक घरापर्यंत कला आणि संस्कृती पोहोचवणाऱ्या रामोजी राव यांच्या आठवणी सांगताना पी. सुशीला म्हणाल्या की, "रामोजी राव एक महान व्यक्ती होते. दूरदर्शन आणि माध्यमांच्या माध्यमातून त्यांनी संगीत क्षेत्रात केलेले कार्य शब्दांत व्यक्त करता येणार नाही."

आजही ईटीव्हीशी घट्ट नातं : पी. सुशीला म्हणाल्या, "ईटीव्हीवर प्रसारित होणाऱ्या 'स्वरभिषेकम' या कार्यक्रमानं देशातील अनेक अज्ञात आणि उदयोन्मुख गायकांना एक नवीन जीवन आणि मोठं व्यासपीठ दिलं. हा केवळ एक कार्यक्रम नव्हता, तर संगीताच्या ध्यासाचं प्रतीक होतं." याचबरोबर, आजही आपलं ईटीव्हीशी घट्ट नातं असल्याचं पी. सुशीला यांनी सांगितलं. त्या म्हणाल्या, "ते (रामोजी राव) आज जिथं कुठं असतील, मी त्यांना वंदन करते. मी आजही ईटीव्हीवरील बातम्या, संगीत आणि भक्तीपर कार्यक्रम पाहणं कधीही चुकवत नाही."

अजरामर संगीत प्रवासाची आठवण : इतकी वर्षे लोकांच्या हृदयावर राज्य करणारी गाणी गाता येणं, हा ईश्वराचा पूर्ण आशीर्वाद आहे, असं सांगत पी. सुशीला यांनी आपल्या गौरवशाली आणि अजरामर संगीत प्रवासाची आठवण करून दिली. पुढं त्या त्या भावूक होऊन म्हणाल्या की, "जोपर्यंत मी जिवंत आहे, तोपर्यंत मी संगीताचा सराव करत राहीन आणि गात राहीन. मला माझ्या आयुष्यात असंख्य पुरस्कार मिळाले आहेत, पण आज इतर प्रतिभावान व्यक्तींचा स्वतःच्या हातांनी सन्मान करताना जो आनंद होतो, तो कोणत्याही पुरस्कारापेक्षा मोठा आहे."

दहा नामवंतांचा सन्मान : या विशेष कार्यक्रमात पी. सुशीला यांनी विविध क्षेत्रात उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या दहा नामवंतांचा 'श्री परभव नाम संवत्सरा उगादी पुरस्कार-2026' देऊन गौरव केला. यामध्ये डॉ. मीगडा रामलिंगस्वामी, विश्वनाथ फणींद्र, गंटी मुरलीधर, गंधम लक्ष्मीसुनीता, डॉ. डी. जयभारत, गुलजार इक्बाल, व्ही. पद्मजा, लक्ष्मी आणि चंदका कृष्णवेणी यांचा समावेश होता. दरम्यान, पुरस्कार सोहळ्यानंतर वैश्यराजू ज्वेलर्सचे व्यवस्थापकीय संचालक वैश्यराजू नरेश राजू आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या हस्ते पी. सुशीला यांना शाल देऊन सन्मानित करण्यात आलं. या कार्यक्रमाला शहरातील अनेक प्रमुख सांस्कृतिक आयोजक आणि शिक्षणतज्ज्ञ उपस्थित होते.

