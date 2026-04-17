पवन खेरा यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा नाहीच; 20 एप्रिलपर्यंत संरक्षणाची मागणी करणारी याचिका फेटाळली

काँग्रेस नेते पवन खेरा यांच्या अटकपूर्व जामिनाच्या अर्जावर तातडीने विचार करण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने आसाममधील न्यायालयाला दिलेत.

No Relief for Pawan Khera from Supreme Court
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 17, 2026 at 3:15 PM IST

नवी दिल्ली : आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या पत्नी रिंकी भुयान यांच्याशी संबंधित पासपोर्ट वादप्रकरणी काँग्रेस नेते पवन खेरा यांनी 20 एप्रिलपर्यंत संरक्षण मिळावं, यासाठी मागणी करणारी याचिका केली होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयानं याचिका फेटाळून लावलीय. आसामच्या मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीवर करण्यात आलेल्या आरोपांतून उद्भवलेल्या या प्रकरणासंदर्भात आसाममधील न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी याचिका दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने काँग्रेस नेते पवन खेरा यांना दिलेत. याव्यतिरिक्त काँग्रेस नेते पवन खेरा यांच्या अटकपूर्व जामिनाच्या अर्जावर तातडीने विचार करण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने आसाममधील न्यायालयाला दिलेत.

सरमा यांच्याकडे अनेक पासपोर्ट आणि परदेशातील मालमत्ता : 5 एप्रिल रोजी आयोजित पत्रकार परिषदेत खेरा यांनी असा आरोप केला होता की, आसामच्या मुख्यमंत्र्यांची पत्नी रिंकी भुयान सरमा यांच्याकडे अनेक पासपोर्ट आणि परदेशातील मालमत्ता आहेत; ज्यांची माहिती 9 एप्रिल रोजी राज्यात पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकांसाठी सरमा यांनी दाखल केलेल्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात (affidavit) उघड करण्यात आली नव्हती. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा आणि त्यांच्या पत्नीने हे आरोप खोटे आणि बनावट असल्याचे सांगत फेटाळून लावलेत.

खेरा यांच्या अर्जावर लवकर सुनावणी घेण्याची विनंती : न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती अतुल एस. चांदुरकर यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने शुक्रवारी खेरा यांच्या वतीने बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी यांनी सादर केलेल्या युक्तिवादांची दखल घेतलीय. काँग्रेस नेत्याच्या अर्जावर सुनावणी घेणाऱ्या आसाममधील न्यायालयाने या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय किंवा तेलंगणा उच्च न्यायालयाने केलेल्या कोणत्याही प्रतिकूल निरीक्षणांचा (adverse observations) प्रभाव स्वतःवर पडू देऊ नये, असे निर्देश या खंडपीठाने दिले. खंडपीठाने आसाममधील न्यायालयांना खेरा यांच्या अर्जावर लवकर सुनावणी घेण्याची विनंतीही केली. 15 एप्रिलला सर्वोच्च न्यायालयाने तेलंगणा उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका आदेशाला स्थगिती दिली होती; ज्या आदेशान्वये खेरा यांना या प्रकरणात एक आठवड्याचा 'ट्रान्झिट अटकपूर्व जामीन' (एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यासाठी मिळणारा तात्पुरता जामीन) मंजूर करण्यात आला होता.

गुवाहाटी गुन्हे शाखा पोलीस ठाण्यात खेरा यांच्याविरुद्ध गुन्हे : आसाम सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी असा युक्तिवाद केला होता की, हे प्रकरण प्रादेशिक अधिकारक्षेत्राच्या (territorial jurisdiction) कक्षेबाहेरील आहे आणि खेरा यांच्या अर्जात त्यांनी तेलंगणा उच्च न्यायालयाकडे धाव का घेतली, यामागील कारणांचा कोणताही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. गुवाहाटी गुन्हे शाखा पोलीस ठाण्यात खेरा यांच्याविरुद्ध 'भारतीय न्याय संहिता' अंतर्गत कलम 175 (निवडणुकीशी संबंधित खोटे विधान करणे), कलम 35 (शरीर आणि मालमत्तेच्या खासगी संरक्षणाचा अधिकार) आणि कलम 318 (फसवणूक) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आलाय.

हेही वाचा :

  1. म्हैस आणि रेड्याच्या चरबीपासून तूप बनविणाऱ्या कारखान्यावर छापेमारी
  2. तिरुपती लाडूकरिता तूप पुरविणाऱ्या डेअरीची तपासणी, भेसळ झाली नसल्याचा कंपनीकडून दावा - Tirupati Laddu Controversy

