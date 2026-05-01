रांगेत उभे राहण्याची चिंता मिटली; गुजरातमधून भारताच्या पहिल्या 'बॅरिअरलेस' टोल प्लाझाचा शुभारंभ
अडथळामुक्त 'मल्टी लेन फ्री फ्लो' (MLFF) टोल प्रणालीच्या अंमलबजावणीमुळे मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांची टोल प्लाझावर रांगेत उभे राहण्याची कटकट आता कायमची मिटली आहे.
Published : May 1, 2026 at 5:10 PM IST
सुरत (गुजरात): भारताचा पहिला 'मल्टी लेन फ्री फ्लो' (बहुमार्ग मुक्तप्रवाह) डिजिटल टोल प्लाझा गुरुवारी मध्यरात्री 12 वाजता जिल्ह्यातील कामरेज जवळ असलेल्या 'चोऱ्यासी' येथे कार्यान्वित झालाय. या बॅरिअरलेस 'मल्टी लेन फ्री फ्लो' (MLFF) टोल प्रणालीच्या अंमलबजावणीमुळे मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांची टोल प्लाझावर रांगेत उभे राहण्याची कटकट आता कायमची मिटली आहे.
रोख रक्कम स्वीकारणारे काउंटर नाहीत : या अत्याधुनिक टोल प्लाझाचे कामकाज पूर्णपणे डिजिटल आणि स्वयंचलित (ऑटोमेटेड) स्वरूपाचे आहे. येथे कोणतेही पारंपरिक अडथळे (बॅरियर्स) किंवा रोख रक्कम स्वीकारणारे काउंटर नाहीत. प्रत्येक मार्गिकेत (लेनमध्ये) बसवण्यात आलेले 32 सीसीटीव्ही कॅमेरे तैवानच्या अद्ययावत 'ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन' (ANPR) तंत्रज्ञानाने सुसज्ज आहेत. हे कॅमेरे प्रत्येक वाहनाचा 'FASTag', नंबर प्लेट आणि चेसिस क्रमांक यांवर आधारित टोल कर आपोआप वजा करतील. या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी वाहनावर 'FASTag' लावलेला असणे अनिवार्य आहे.
वेळ आणि इंधन या दोघांचीही बचत होणार : राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या पथकाने दोन दिवसांपूर्वीच्या संध्याकाळी या टोल प्लाझावर अडीच तासांची सखोल चाचणी (ट्रायल रन) घेतली होती. ही चाचणी पूर्णपणे यशस्वी झाल्यानंतर नियोजित वेळीच ही सुविधा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अडथळे (बॅरियर्स) हटवण्यात आल्यामुळे वाहने कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय एका स्थिर गतीने पुढे जाऊ शकतील; ज्यामुळे वेळ आणि इंधन या दोघांचीही बचत होईल, तसेच वाहतूक कोंडीची समस्याही कमी होण्यास मदत होईल.
चार मार्गिका (लेन्स) खुल्या करण्यात आल्यात : मुंबईहून अहमदाबादकडे आणि अहमदाबादहून मुंबईकडे प्रवास करणाऱ्या वाहनांसाठी प्रत्येकी चार मार्गिका (लेन्स) खुल्या करण्यात आल्या आहेत. असा अंदाज आहे की, लहान गाड्यांपासून ते मोठ्या ट्रकपर्यंतची सुमारे 40 हजार वाहने दर 24 तासांत या प्लाझावरून प्रवास करतात; वाहनांच्या या प्रचंड संख्येचा विचार करूनच संपूर्ण प्रणालीची रचना अत्यंत सुरळीत आणि कार्यक्षम कामकाज सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आली आहे.
विशेष पास सुविधाही उपलब्ध : स्थानिक वाहनचालकांना दिलासा देण्यासाठी येथे विशेष पास सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. चोऱ्यासी टोल प्लाझाच्या 20 किलोमीटरच्या परिघामध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना केवळ 350 रुपये किमतीचा मासिक पास दिला जाणार आहे. याव्यतिरिक्त 3075 रुपयांना वार्षिक पासही उपलब्ध आहे. हा पास मिळवण्यासाठी निवासाचा पुरावा आणि वाहनाचे 'RC बुक' यांसारखी आवश्यक कागदपत्रे टोल प्लाझाजवळच असलेल्या नियंत्रण कक्षात (कंट्रोल रूममध्ये) जमा करणे आवश्यक आहे.
हेही वाचाः
