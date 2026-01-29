तिरुपती मंदिरातील लाडूंमध्ये वापरलं भेसळयुक्त तूप, भाविकांच्या भावना दुखावल्या : एसआयटीचे अंतिम आरोपपत्र
वायएसआरसीपी सरकारच्या काळात 2019 ते 2024 दरम्यान तिरुमला तिरुपती देवस्थानमला (टीटीडी) भेसळयुक्त तूप पुरवण्यात आल्याची पुष्टी एसआयटीनं केली आहे.
अमरावती : जगप्रसिद्ध तिरुपती मंदिरात तुपापासून बनविण्यात आलेले लाडू प्रसादाच्या स्वरुपात भाविकांना दिले जातात. मात्र, या लाडूच्या निर्मितीत भेसळयुक्त तूप वापरल्याचं समोर आलं होतं. त्यामुळं या प्रकरणात विशेष तपास पथकाकडून (एसआयटी) चौकशी करण्यात येत आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयानं नियुक्त केलेल्या या एसआयटीनं एक महत्त्वाचा खुलासा केला आहे. वायएसआरसीपी सरकारच्या काळात 2019 ते 2024 दरम्यान तिरुमला तिरुपती देवस्थानमला (टीटीडी) भेसळयुक्त तूप पुरवण्यात आल्याची पुष्टी एसआयटीनं केली आहे. श्रीवरी लाडू प्रसादम तयार करण्यासाठी भेसळयुक्त तूप वापरण्यात आल्याची पुष्टी एसआयटीनं केली.
लाखो भाविकांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या : एसआयटीनं म्हटलं आहे की, अशा भेसळयुक्त तूपाच्या वापरामुळं देशभरातील लाखो भाविकांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या आहेत. दरम्यान, हा खुलासा एसआयटीनं नेल्लोर एसीबी न्यायालयात अलीकडेच दाखल केलेल्या अंतिम पुरवणी आरोपपत्रात केला आहे, जो आता सार्वजनिक करण्यात आला आहे. आरोपपत्रात स्पष्टपणे दिसून आलं आहे की, भगवानपूरमधील भोलेबाबा ऑरगॅनिक डेअरी मिल्क प्रायव्हेट लिमिटेडमध्ये 68.17 लाख किलो भेसळयुक्त तूप तयार करण्यात आले होते, त्यापैकी 59.71 लाख किलोग्राम अॅगमार्क स्पेशल ग्रेड गायीच्या तूपाच्या नावाखाली टीटीडीला पुरवण्यात आले होते. या भ्रष्टाचाराद्वारे 234.51 कोटी रुपयांच्या निधीचा अपहार करण्यात आला.
2019 नंतर टेंडर नियम कमकुवत झाले : 2019 पूर्वी अस्तित्वात असलेले तूप पुरवठा टेंडरसाठीचे कठोर पात्रता निकष वायएसआरसीपी सत्तेत आल्यानंतर पद्धतशीरपणे कसं कमकुवत करण्यात आलं. यासंबंधीची सविस्तर माहिती एसआयटीच्या आरोपपत्रात केली आहे. या बदलांमध्ये दूध संकलन क्षमता, लोणी खरेदी आवश्यकता, तूप उत्पादन क्षमता आणि तीन वर्षांचा ऑपरेशनल अनुभव यासारख्या आवश्यकता काढून टाकणे समाविष्ट होते. तसंच किमान उलाढालीची आवश्यकता देखील 250 कोटींवरून 150 कोटी रुपये करण्यात आली. एसआयटीच्या मते, अपात्र कंपन्यांना टेंडर प्रक्रियेत येण्यासाठी आणि टीटीडीला भेसळयुक्त तूप पुरवण्यासाठी जाणीवपूर्वक या सवलती देण्यात आल्या.
पाम तेलात मिसळले तूप, बनावट शुद्धतेसाठी केमिकलचा वापर : भोलेबाबा डेअरीचे प्रतिनिधी पोमिल जैन आणि विपिन जैन यांनी त्यांच्या सहकाऱ्यांसह, बज बज रिफायनरीज लिमिटेड, कोलकाता आणि इतर कंपन्यांकडून त्यांच्या हर्षा ट्रेडिंग कंपनी आणि हर्षा फ्रेश डेअरी फूड्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपन्यांद्वारे पाम तेल, पाम कर्नल तेल आणि रिफाइंड पामोलिन तेल खरेदी केले. तसंच, त्यांनी अॅरिस्टो केमिकल्सकडून लॅक्टिक अॅसिड (फूड ग्रेड) आणि सुगंध ऑइल्स अँड केमिकल्स, शिवांशी ट्रेडिंग कंपनी आणि जीआर इम्पेक्सकडून अॅसिटिक अॅसिड एस्टर आणि मोनोग्लिसराइड्स सारखे केमिकल खरेदी केले. मोहन राणा, संजय चौहान आणि आशिष रोहिला या कर्मचाऱ्यांसोबत मिळून त्यांनी शुद्ध तुपात अगदी कमी प्रमाणात पाम तेल मिसळून तूपाची भेसळ केली. प्रयोगशाळेतील चाचण्यांचे निकाल हाताळण्यासाठी आणि खोटा सुगंध तयार करण्यासाठी या केमिकलची भेसळ केली होती.
एनडीडीबीनं भेसळीची केली पुष्टी : 27 मार्च 2025 रोजी गुजरातमधील आणंद येथील एनडीडीबी-सीएएफनं जारी केलेल्या अहवालात एसआयटीच्या निष्कर्षांची पुष्टी करण्यात आली. अहवालात असं म्हटलं आहे की, टीटीडीनं गोळा केलेल्या तुपाच्या नमुन्यांमध्ये प्रामुख्यानं पाम तेल आणि पाम कर्नल तेल होते, ज्यामध्ये शुद्ध तूप खूपच कमी प्रमाणात होते. तसंच ब्युटीरिक ऍसिडची लेव्हल निर्धारित मानकांपेक्षा कमी होती आणि अॅनिमल फॅट आढळले नाही, जे स्पष्टपणे भेसळ दर्शवते, असेही अहवालात म्हटलं आहे.
अपात्र कंपन्यांनी बनावट कागदपत्रं वापरली : तिरुमला भेसळयुक्त तूप लाडू प्रकरणात, एसआयटीनं म्हटले आहे की, हर्ष फ्रेश डेअरी प्रायव्हेट लिमिटेड आणि भोलेबाबा ऑरगॅनिक डेअरी प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपन्या टीटीडी तूप टेंडरच्या प्रक्रियेत सहभागी होण्यास अपात्र होत्या. तरीही, त्यांनी खोटी आणि बनावट कागदपत्रे सादर करून टेंडरच्या प्रक्रियेत त्या सहभागी झाल्या.
टीटीडी अध्यक्षांच्या पीएने घेतली लाच घेतली : आरोपपत्रात आरोपी चिन्नप्पन्नाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहेत. जे तत्कालीन टीटीडीचे अध्यक्ष वायव्ही सुब्बा रेड्डी यांचे वैयक्तिक सहाय्यक (पीए) म्हणून काम करत होते. चिन्नप्पन्ना यांनी प्रति किलो तूपासाठी 25 रुपये लाच मागितली आणि स्वीकारली, असा आरोप आहे. जेव्हा पोमिल जैन यांनी पैसे देण्यास नकार दिला, तेव्हा चिन्नप्पन्ना यांनी प्लांट तपासणी दरम्यान भोलेबाबा डेअरीचे तत्कालीन जीएम आर.एस.एस.व्ही.आर.सुब्रह्मण्यम यांना अपात्र ठरवण्यासाठी प्रभावित केलं. दरम्यान, चिन्नप्पन्ना यांनी 2015 ते 2018 पर्यंत सुब्बा रेड्डी खासदार असताना त्यांचे वैयक्तिक सहाय्यक म्हणून काम केले आणि 2019 ते 2023 पर्यंत ते टीटीडी अध्यक्ष असतानाही त्यांनी त्याच भूमिकेत काम केलं. तसंच आंध्र प्रदेश भवनमध्ये विशेष संपर्क अधिकारी म्हणून काम करताना, त्यांनी गोपनीय निविदा माहिती आगाऊ मिळवल्याचा आरोप आहे.
लाचखोरीसाठी पुरवठा ऑर्डरमध्ये फेरफार : एप्रिल-मे 2022 मध्ये, चिन्नप्पन्ना यांनी सुब्रमण्यम यांच्याकडून तूप पुरवठादाराची आधीच माहिती मिळवली. टीटीडी बोर्डानं निर्णय घेण्यापूर्वी टेंडर माहिती त्यांच्या ईमेलवर पाठवण्यात आल्याचं वृत्त आहे. या प्रकरणातील एसआयटीनं म्हटलं आहे की, चिन्नप्पन्ना यांनी प्रीमियर अॅग्रीफूड्सना 35 टक्के पुरवठा ऑर्डर जास्त किमतीत मिळतील याची खात्री केली आणि त्यांचे व्यवस्थापकीय संचालक जगनमोहन गुप्ता यांच्याकडून 50 लाख रुपयांची लाच घेतली. टीटीडी अधिकारी सुब्रमण्यम, नतेश बाबू, अनिल कुमार आणि ईश्वर रेड्डी यांनी भेसळ पुष्टी करणारा सीएफटीआरआय लॅब अहवाल दडपला आणि भोलेबाबा डेअरीला अतिरिक्त 15 टक्के पुरवठा ऑर्डर दिल्याचा आरोप आहे.
बनावट प्लांट तपासणी, लाच देऊन बिलं मंजूर : या कंपन्या डेअरी पात्रता निकष पूर्ण करत नाहीत हे माहीत असूनही, प्लांट तपासणी पथकाच्या सदस्यांनी जाणूनबुजून योग्य तपासणी केली नाही आणि खोटा, अनुकूल अहवाल सादर केला. यामुळं टीटीडीचं मोठं आर्थिक नुकसान झालं आणि खाजगी कंपन्यांना चुकीचा फायदा झाला. टीटीडीचे कनिष्ठ सहाय्यक पल्ली ईश्वर रेड्डी आणि वरिष्ठ सहाय्यक मुद्दा वेंकट अनिल यांच्यावर आरोप आहे की, त्यांनी कमिशन एजंट पीपी श्रीनिवासन यांच्यामार्फत लाच घेतली आणि भेसळयुक्त तूप पुरवण्याची परवानगी दिली. त्यानंतर त्यांनी बिले उच्च अधिकाऱ्यांकडे भरण्यासाठी पाठवली.
आरोपपत्रात 21 आरोपींचा समावेश : गेल्या वर्षी 7 मे रोजी दाखल केलेल्या मुख्य आरोपपत्रात 11 आरोपींची नावं होती, परंतु अंतिम पुरवणी आरोपपत्रात आता 21 आरोपींचा समावेश आहे, ज्यापैकी बहुतेक टीटीडी अधिकारी आहेत. दरम्यान, एसआयटीनं म्हटलं आहे की, पुरावे स्पष्टपणे पद्धतशीर भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी कट आणि भाविकांच्या श्रद्धेचे गंभीर उल्लंघन सिद्ध करतात.
