राज्याच्या दर्जाबाबत कोणतीही तडजोड नाही; कारगिलच्या नेत्यांनी प्रादेशिक परिषदेचा प्रस्ताव फेटाळला
करबलाईंच्या मते, लडाखमधील दोन्ही संघटना त्यांच्या मूळ मागण्यांचा ज्यामध्ये राज्याचा दर्जा, सहाव्या अनुसूचीचा समावेश आहे, त्याग करणार नाहीत; कारण या मुद्द्यांवर कोणतीही तडजोड होणार नाही.
Published : April 16, 2026 at 2:30 PM IST
श्रीनगर : लडाखसाठी कोणत्याही प्रादेशिक किंवा क्षेत्रीय परिषदेचा प्रस्ताव फेटाळून लावत कारगिलमधील नेतृत्वाने केंद्र सरकारला राज्याचा दर्जा आणि 'सहाव्या अनुसूची'बाबतच्या वाटाघाटी पुन्हा सुरू करण्याचे आवाहन केलंय. लडाख या केंद्रशासित प्रदेशात राज्याचा दर्जा आणि सहाव्या अनुसूचीचा दर्जा मिळवण्यासाठीच्या आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या दोन प्रमुख गटांमध्ये म्हणजेच 'लेह ॲपेक्स बॉडी' (LAB) आणि 'कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स' (KDA) यांच्यात आणि केंद्रीय गृह मंत्रालयामध्ये (MHA) सुरू असलेल्या चर्चा 4 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या त्यांच्या शेवटच्या बैठकीपासून ठप्प झाल्या आहेत.
कोणतीही तडजोड होऊ शकत नाही : कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्सचे सह-अध्यक्ष असगर अली करबलाई यांनी सांगितले की, त्या बैठकीनंतर 15 दिवसांच्या आत वाटाघाटी पुन्हा सुरू करण्याचे गृह मंत्रालयाने आश्वासन दिले असूनही आजपर्यंत मंत्रालयाकडून कोणतीही पुढील कारवाई करण्यात आलेली नाही. "आम्ही 2021 पासून गृह मंत्रालयाशी पूर्णतः सद्भावनेने संवाद साधत आहोत आणि आम्ही ते पुढेही चालू ठेवू," असे ते म्हणाले. करबलाई यांच्या मते, लडाखमधील या दोन्ही संघटना त्यांच्या मूळ मागण्यांचा ज्यामध्ये राज्याचा दर्जा आणि सहाव्या अनुसूचीचा समावेश आहे, त्याग करणार नाहीत; कारण या मुद्द्यांवर कोणतीही तडजोड होऊ शकत नाही. "कोणत्याही प्रादेशिक किंवा क्षेत्रीय परिषदेला अधिकार देण्याच्या आम्ही बाजूने नाही आहोत आणि आम्ही हा प्रस्ताव पूर्णपणे फेटाळून लावतो."
चर्चा आणि संवाद साधण्यास तयार : "जर भारत सरकारने एखादा नवीन प्रस्ताव मांडला, जो केवळ परिषदेवर आधारित चौकटीच्या पलीकडे जाणारा असेल तर 'ॲपेक्स बॉडी' आणि 'कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स' त्याबाबत चर्चा आणि संवाद साधण्यास तयार आहेत," असे त्यांनी लडाखचे खासदार हनिफा जान आणि कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्सचे ज्येष्ठ नेते सज्जाद कारगिल यांच्यासमवेत बोलताना स्पष्ट केले. ही घडामोड कारगिल डेमोक्रॅन्स अलायन्सची लडाखचे नवनियुक्त नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांच्याशी जिल्ह्यात झालेली पहिली बैठक पार पडल्यानंतर समोर आली आहे.
विधानाच्या 'सहाव्या अनुसूची'मध्ये समावेश करण्याच्या आमच्या मागण्या : या बैठकीचा संदर्भ देत करबलाई यांनी सांगितले की, नायब राज्यपालांच्या माध्यमातून त्यांनी गृह मंत्रालयाला (MHA) एक संदेश पोहोचवला आहे. जर सरकार गंभीर आणि प्रामाणिक असेल, तर त्यांनी कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स आणि 'ॲपेक्स बॉडी' यांच्याशी संवाद साधणे तात्काळ पुन्हा सुरू केले पाहिजे. "कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्समध्ये (KDA) परस्परविरोधी सूर उमटत आहेत आणि आमच्यात एकमत नाही, असा एक समज निर्माण केला जातोय; आम्हाला देशाला आणि लडाखच्या जनतेला हे स्पष्ट करायचे आहे की, राज्याचा दर्जा (Statehood) आणि संविधानाच्या 'सहाव्या अनुसूची'मध्ये (Sixth Schedule) समावेश करण्याच्या आमच्या मागण्या आम्ही कदापि सोडून देणार नाही. शिवाय, परिषदेवर आधारित असलेला प्रस्ताव आम्ही पहिल्या दिवसापासूनच फेटाळून लावला आहे."
एक स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित : जम्मू आणि काश्मीरमधील तत्कालीन कारगिल आणि लेह जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या लडाखला कलम 370 रद्द केल्यानंतर आणि राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन केल्यानंतर विधानसभा नसलेला एक स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करण्यात आले होते. राजकीय आणि वैचारिक मतभेद असूनही, बौद्ध आणि मुस्लिम गटांच्या या आघाडीने गेल्या काही वर्षांपासून आपल्या मागण्यांसाठी एक संयुक्त मोहीम हाती घेतली आहे.
परिषदेवर आधारित चौकट स्वीकारण्यास ते तयार नाहीत : सज्जाद कारगिली यांनी पुन्हा एकदा ठामपणे सांगितले की, परिषदेवर आधारित चौकट स्वीकारण्यास ते तयार नाहीत; तसेच राज्याचा दर्जा आणि सहाव्या अनुसूचीच्या संदर्भात अर्थपूर्ण चर्चा सुरू करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. ते म्हणाले, "बंद, निदर्शने, मोर्चे किंवा उपोषणे आयोजित करण्यापासून परावृत्त व्हावे, असे आवाहन ते आम्हाला वारंवार करतात आणि चर्चा नक्कीच होईल, असे आश्वासन देतात. आमचीही जनजीवन विस्कळीत करण्याची कोणतीही इच्छा नाही." कारगिली यांच्या मते, त्यांना निदर्शनांचा मार्ग अवलंबावा लागत आहे; कारण त्यांना दिलेली आश्वासने पाळली जात नाहीत.
हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये चार लोकांचा बळी : त्यांनी पुढे सांगितले, "सरकारसोबतचे आमचे मागील संवाद असमाधानकारक राहिले आहेत, कारण कोणतीही अर्थपूर्ण चर्चा झालेली नाही. आम्ही केंद्र सरकारला आवाहन करतो की, त्यांनी पुन्हा एकदा अर्थपूर्ण चर्चा सुरू करावी." सप्टेंबर 2025 मध्ये हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये चार लोकांचा बळी गेला होता; तसेच या मागण्यांसाठी उपोषणाचे नेतृत्व करणारे पर्यावरण कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना 'राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्या'अंतर्गत अटक करण्यात आली होती. गेल्या महिन्यात सहा महिन्यांच्या कारावासानंतर त्यांची जोधपूर कारागृहातून सुटका करण्यात आली.
