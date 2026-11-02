राम मंदिर देणगी अपहार प्रकरण : सर्वोच्च न्यायालयानं सीबीआय चौकशीची मागणी करणाऱ्या याचिका काढल्या निकाली
मंदिराचे ऑडिट करण्यात आलं असून सर्व कलाकृती आणि अर्पण केलेल्या वस्तू सुरक्षित आहेत, असंही उत्तर प्रदेश सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाला कळवलं आहे.
By Sumit Saxena
Published : November 2, 2026 at 7:31 PM IST
नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांपासून अयोध्येतील राम मंदिरातील देणग्यांच्या कथित अपहार प्रकरणाची देशभरात जोरदार चर्चा आहे. दरम्यान, या कथित अपहार प्रकरणाची सीबीआय (CBI) चौकशी व्हावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयानं सोमवारी (2 नोव्हेंबर) सुनावणी पूर्ण करून त्या निकाली काढल्या. उत्तर प्रदेश सरकारनं न्यायालयाला सांगितलं की, तपास पथकानं बँक ठेवी आणि आरोपींनी खरेदी केलेली मालमत्ता यांचा मागोवा घेऊन पैशांचा प्रवास (मनी ट्रेल) पुन्हा उलगडला आहे. सीसीटीव्ही फुटेज केवळ 45 दिवसांपर्यंतच उपलब्ध असलं, तरीही या पुराव्यांच्या आधारे आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं आहे. तसंच मंदिराचे ऑडिट करण्यात आलं असून सर्व कलाकृती आणि अर्पण केलेल्या वस्तू सुरक्षित आहेत, असंही उत्तर प्रदेश सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाला कळवलं आहे.
दरम्यान, या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर झाली. यावेळी उत्तर प्रदेश सरकारतर्फे बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी खंडपीठाला सांगितलं की, आरोपपत्र दाखल करण्यात आले असून, देणग्या मोजल्या जात असतानाच ही चोरी झाली होती. मेहता म्हणाले, "जे लोक देणग्या मोजण्याचं काम करत होते, त्यांनीच ते (पैसे) घेऊन गेले. सीसीटीव्ही फुटेज केवळ 45 दिवसांचेच उपलब्ध आहे, कारण त्यानंतर ते तंत्रज्ञानाद्वारे आपोआप पुसले जाते.परंतु आम्ही जुन्या नोंदी तपासल्या. आरोपी लोक पैसे घेऊन ते इतरत्र गुंतवत असत किंवा स्वतःच्या बँक खात्यात जमा करत असत."
पुढं मेहता म्हणाले, "आम्ही प्रत्येक संशयित कर्मचाऱ्याचे बँक खाते तपासले आणि जुन्या तारखांपर्यंत जाऊन किती रक्कम जमा झाली होती, याचा शोध घेतला. आमच्याकडे आता ती नेमकी आकडेवारी उपलब्ध आहे," असं मेहता यांनी सांगितलं. तसंच त्यांनी अधिक माहिती देताना म्हटलं की, "काहींनी मालमत्तेत गुंतवणूक केली आहे. उदाहरणार्थ, एका खरेदी दस्तऐवजानुसार (सेल डीड) मालमत्ता 15 लाख रुपयांना खरेदी केल्याचे दाखवण्यात आलं आहे, तर प्रत्यक्षात त्या मालमत्तेचे मूल्य 50 लाख रुपये इतकं आहे. त्यामुळं, उर्वरित रक्कम अर्थातच रोख स्वरूपात दिली जाते आणि ती याच माध्यमातून जमा होत असावी, कारण त्यांच्याकडे उत्पन्नाचे दुसरे कोणतेही साधन नाही. अशा प्रकारे आम्ही हे शोधून काढलं आहे. ऑडिट करण्यात आलं असून, सर्व कलाकृती आणि अर्पण केलेल्या वस्तू जशाच्या तशा सुरक्षित असल्याचं आढळलं आहे," असं मेहता यांनी सांगितलं.
भविष्यासाठी काही उपाययोजना असायला हव्यात, असं सरन्यायाधीशांनी तोंडी निरीक्षण नोंदवलं. तर मेहता यांनी खंडपीठाला खात्री दिली की, अशा उपाययोजना खूप आधीच केल्या गेल्या आहेत. खंडपीठानं सांगितलं की, ज्या याचिकाकर्त्यांनी या प्रकरणाच्या स्वतंत्र चौकशीची मागणी करत न्यायालयात धाव घेतली होती, ते आता संबंधित खटला सुरू असलेल्या कनिष्ठ न्यायालयाला (ट्रायल कोर्ट) मदत करू शकतात. सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना सांगितलं की, न्यायालय त्यांना मदत सुरू ठेवण्याची मुभा देईल. त्यांनी नमूद केलं की, "हे केवळ आरोपी विरुद्ध राज्य सरकार असं साधं प्रकरण नसून, यात जनहितही गुंतलेलं आहे. त्यामुळं, आम्ही तुम्हाला ही मुभा देतो, कारण कायदा गुन्ह्यातील पीडिताला न्यायालयाला मदत करण्याची परवानगी देतो. तुम्हालाही (न्यायालयाला) मदत करण्याचा अधिकार असेल. हा अधिकार कायम ठेवला जाईल."
राज्य सरकारनं या प्रकरणातील सद्यस्थितीचा अहवाल (स्टेटस रिपोर्ट) सादर केला आहे, ज्यानुसार या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे, असं खंडपीठानं सांगितलं. तसंच खंडपीठानं हे प्रकरण निकाली काढताना न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांना (ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट) कायद्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. खंडपीठाने म्हटलं की, "यात जनहित गुंतलेले असल्याने, याचिकाकर्त्यांना न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात मदत करण्याची मुभा दिली जात आहे, कारण कायदा गुन्ह्यातील पीडिताला न्यायालयाला मदत करण्यास सक्षम करतो. मात्र, हे स्पष्ट केलं जातं की, कोणावरही अन्याय होऊ नये म्हणून, या प्रकरणातील आरोपांच्या गुणवत्तेवर (मेरिट्सवर) या न्यायालयानं कोणतंही मत व्यक्त केलेलं नाही." दरम्यान, राम मंदिर देणगी चोरी प्रकरणाची सीबीआय चौकशी व्हावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकांचा एक संच सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आला होता.
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