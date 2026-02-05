पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणूक : निवडणुकीत काँग्रेसचा एकला चलोचा नारा, पक्षाला देणार बळकटी
पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणूक 2026 मध्ये काँग्रेस पक्षानं एकला चलो रे चा नारा धरला आहे. काँग्रेसला बळकटी देण्यासाठी स्वबळावर लढत असल्याचं वरिष्ठ नेत्यांनी स्पष्ट केलं.
Published : February 5, 2026 at 8:19 PM IST
नवी दिल्ली : काँग्रेस पक्ष आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणूक स्वबळावर लढवणार असल्याचं पक्षाच्या वतीनं जाहीर करण्यात आलं आहे. काँग्रेस पक्षाला बळकटी देण्यासाठी पक्षश्रेष्ठींनी हा निर्णय घेतल्याचं पक्षाच्या वतीनं जाहीर करण्यात आलं. हा निर्णय गुरुवारी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या एका महत्त्वाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीला अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी (AICC) आणि राज्यातील वरिष्ठ नेतेही उपस्थित होते.
बंगालच्या निवडणुकीत काँग्रेसचा एकला चलो रे चा नारा : काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींचा मल्लिकार्जुन खरगे आणि राहुल गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत अनेक विषयावर चर्चा करण्यात आली. “आगामी विधानसभा निवडणूक स्वबळावर लढावी असे वाटत होते, त्यांची मतं राहुल गांधींनी ऐकून घेतले. आमच्या नेत्यानं त्यांच्या मताला पाठिंबा दिला. त्यानुसार, आम्ही आगामी राज्य निवडणूक स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेतला आहे,” असं पश्चिम बंगालचे काँग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर यांनी ईटीव्ही भारतला सांगितलं. या निर्णयामुळे पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेसला बळकटी देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. “गेल्या सहा महिन्यांपासून आम्ही राज्यात याच उद्देशानं काम करत होतो. काँग्रेसनं पक्षावर लक्ष केंद्रित करून राज्यात आपलं स्थान पुन्हा मिळवावं, अशी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची इच्छा होती. आम्ही सर्व 294 विधानसभा जागांवर उमेदवार उभे करू,” असं मीर म्हणाले.
स्वबळावर निवडणूक लढवण्यावर चर्चा : राजकीय व्यवहार समितीनं स्वबळावर निवडणूक लढवण्याच्या मुद्द्यावर चर्चा केली. त्यानंतर जिल्हास्तरीय नेत्यांची मतंही जाणून घेण्यात आली. गेल्या काही महिन्यांपासून, राज्य युनिटमध्ये निवडणूक स्वबळावर लढवावी की पूर्वीप्रमाणं डाव्या पक्षांशी युती करावी, यावर मतभेद होते. राज्याचे प्रमुख शुभंकर सरकार यांनी स्वबळावर लढण्याच्या भूमिकेचं समर्थन केलं. तर माजी राज्य प्रमुख अधीर रंजन चौधरी यांना सीपीआय-एमसोबत युती हवी होती. “कार्यकर्त्यांना वाटलं की सीपीआय-एमसोबत युती करून काँग्रेसला निवडणुकीत कोणताही फायदा झाला नाही. जर आम्ही एकट्यानं निवडणूक लढवली, तर आमचे जुने मतदार आमच्याकडं परत येतील,” असं सरकारनं ईटीव्ही भारतला सांगितलं.
मुख्य लढत सत्ताधारी टीएमसी आणि भाजपामध्ये : आगामी निवडणुकीमधील मुख्य लढत सत्ताधारी टीएमसी आणि विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपा यांच्यात आहे. काँग्रेस आणि सीपीआय-एमनं 2021 ची विधानसभा निवडणूक एकत्र लढवली होती, परंतु त्यांना एकही जागा जिंकता आली नाही. काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांनी 2016 ची निवडणूक एकत्र लढवली होती, तेव्हा काँग्रेसनं 44 जागा आणि सीपीआय-एमन 26 जागा जिंकल्या होत्या. 2016 मध्ये दोन्ही पक्ष एकत्र होते, पण त्यांना काहीही फायदा झाला नाही. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला फक्त 1 जागा मिळाली. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि डावे पक्ष एकमेकांविरुद्ध लढले होते आणि काँग्रेसनं 2 जागा जिंकल्या होत्या.
हेही वाचा :
- "ते वंदे मातरमच्या गौरवाचा संबंध पश्चिम बंगालच्या निवडणुकांशी जोडू इच्छितात," अमित शाहांनी राज्यसभेत स्पष्टच सांगितलं
- विधानसभेत धक्काबुक्की, हाणामारी अन् खेचाखेची, भाजपाचे पाच आमदार निलंबित
- पश्चिम बंगाल सरकारच्या संलग्न संस्था प्रमुखाच्या घरी ईडीचा छापा, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींचा अमित शाहांवर हल्लाबोल