मुख्यमंत्रीपद सोडल्यानंतरही नितीश कुमार यांना 'झेड-प्लस' सुरक्षा मिळणार!
नितीश कुमार हे राज्यसभेचे सदस्य झाल्यानंतरही त्यांची 'झेड-प्लस' सुरक्षा कायम राहणार आहे.
Published : April 2, 2026 at 2:35 PM IST
पाटणा : बिहारच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतरही नितीश कुमार यांना 'झेड-प्लस' सुरक्षा मिळणार आहे. या संदर्भात गृह विभागाच्या विशेष शाखेकडून मंगळवारी एक आदेश जारी करण्यात आला आहे. दरम्यान, नितीश कुमार हे राज्यसभेचे सदस्य झाल्यानंतरही त्यांची 'झेड-प्लस' सुरक्षा कायम राहणार आहे.
नितीश कुमार यांना झेड-प्लस सुरक्षा : नितीश कुमार लवकरच मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन राज्यसभेचे सदस्यत्व स्वीकारतील, असंही गृह विभागाच्या आदेशात म्हटलं आहे. सध्या नितीश कुमार राज्यसभेवर निवडून आले आहेत. तसंच सध्या नितीश कुमार यांना एसएसजी सुरक्षा मिळते. मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर त्यांना एसएसजी सुरक्षेसोबत झेड-प्लस सुरक्षा मिळणार आहे.
गृह विभागाच्या आदेशात काय म्हटलंय?: पोलीस महासंचालक आणि विशेष शाखेच्या महासंचालकांना पाठवलेल्या पत्रात नितीश कुमार यांना झेड-प्लस सुरक्षा पुरवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. गृह विभागानं जारी केलेल्या आदेशात म्हटलं आहे की, "बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांना बिहार विशेष सुरक्षा कायदा, 2000 अंतर्गत सुरक्षा पुरवण्यात येईल. नितीश कुमार सध्या राज्यसभेवर निवडून आले असून, ते लवकरच बिहार विधान परिषदेच्या सदस्यत्वाचा आणि मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन राज्यसभेत जातील." याचबरोबर, आदेशात पुढं म्हटलं आहे की, "नितीश कुमार यांच्या सुरक्षेचा आढावा घेताना, त्यांना झेड-प्लस श्रेणीची सुरक्षा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळं, राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार त्यांना सुरक्षा पुरवण्यात यावी."
झेड-प्लस सुरक्षा म्हणजे नेमकं काय? : झेड-प्लस ही सर्वोच्च सुरक्षा मानली जाते. ही सुरक्षा व्हीआयपी किंवा उच्च-प्रतिष्ठित व्यक्तींना दिली जाते. ही सुरक्षा पंतप्रधान, राष्ट्रपती, केंद्रीय गृहमंत्री, मुख्यमंत्री आणि इतर अनेक राजकारण्यांसह देशातील प्रमुख व्यक्तींसाठी देण्यात येते. या श्रेणीमध्ये एक बुलेटप्रूफ वाहन आणि दोन एस्कॉर्ट वाहनांचा समावेश आहे. तसंच सुरक्षेसाठी 55 कर्मचारी नेहमी तैनात असतात, ज्यात 24 जवान, 6 पीएसओ, 10 आर्म्ड स्टॅटिक गार्ड, 2 एस्कॉर्ट, 5 वॉचर्स आणि एक इंस्पेक्टर यांचा समावेश आहे. सर्व कर्मचारी 24 तास सुरक्षेत तैनात असतात. या सुरक्षेत पोलीस आणि निमलष्करी दलाचे जवानही सहभागी असतात.
10 एप्रिलला राज्यसभेचे सदस्यत्व स्वीकारतील? : मुख्यमंत्री नितीश कुमार 10 एप्रिल रोजी राज्यसभेचे सदस्यत्व स्वीकारतील अशी चर्चा आहे. ते 16 मार्चला राज्यसभेवर निवडून आले होते. त्यांनी 30 मार्चला विधान परिषदेचा राजीनामा दिला. यानंतर आता मिळालेल्या वृत्तानुसार, ते 10 एप्रिल रोजी राज्यसभेचे सदस्यत्व स्वीकारतील.
