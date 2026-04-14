नितीश कुमार यांनी बिहारच्या मुख्यमंत्रीपदाचा दिला राजीनामा; अनेक मंत्री आणि अधिकारीही झाले भावूक

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 14, 2026 at 4:01 PM IST

पाटणा : नितीश कुमार यांनी मंगळवारी (14 एप्रिल) बिहारच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. राज्यसभा सदस्य म्हणून निवडून आल्यानंतर नितीश कुमार यांनी आता केंद्रीय राजकारणाकडे आपला मोर्चा वळवला आहे. दरम्यान, बिहारचे सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्री राहिलेले नितीश कुमार यांनी लोक भवन (राजभवन) इथं राज्यपाल सय्यद अता हसनैन यांच्याकडे आपला राजीनामा दिला आहे. राज्यपालांनी त्यांचा राजीनामा स्वीकारला आहे.

अखेरची मंत्रिमंडळ बैठक : राजीनामा देण्यापूर्वी नितीश कुमार यांनी पाटणा इथं आपली शेवटची मंत्रिमंडळ बैठक घेतली. त्यानंतर त्यांनी, "मी राजीनामा देणार आहे," अशी घोषणा केली. हे ऐकून बैठकीत उपस्थित असलेले मंत्री भावूक झाले. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी आपल्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांसोबत फोटो काढले. यावेळी ते स्वतः तसंच अनेक मंत्री आणि अधिकारी भावूक झाले. अनेक मंत्र्यांच्या डोळ्यांत अश्रू स्पष्ट दिसत होते. मंत्री रामकृपाल यादव म्हणाले, "आज सगळेच भावूक झाले होते, सगळ्यांच्या डोळ्यात पाणी आलं होतं."

मुख्यमंत्र्यांसोबत फोटो : शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्य सचिवालयातून निघताना नितीश कुमार यांनी पोर्टिकोमध्ये उपस्थित असलेल्या सर्व मंत्र्यांना आणि अधिकाऱ्यांना अभिवादन केलं. हा क्षण विशेष आणि भावनिक होता, कारण गेल्या 20 वर्षांत नितीश कुमार आणि सचिवालय एकमेकांचे पूरक बनलं होतं. अधिकाऱ्यांचेही मुख्यमंत्र्यांशी वैयक्तिक नातं निर्माण झालं होतं, पण आजपासून नितीश पुन्हा भेट देणार नाहीत. जर त्यांनी भेट दिलीच, तर ती मुख्यमंत्री म्हणून नव्हे, तर माजी मुख्यमंत्री म्हणून असेल.

बिहारमध्ये सरकारचं कामकाज सुरूच राहील - दीपक प्रकाश : मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीवर बोलताना, बिहार सरकारमधील मंत्री दीपक प्रकाश म्हणाले, "ज्या प्रकारे त्यांनी बिहारमध्ये आर्थिक आणि सामाजिक परिवर्तनाचं नेतृत्व केलं आहे. त्यामुळं बिहारमध्ये मोठं परिवर्तन झालं आहे. बिहारमध्ये नितिश कुमार यांच्या मार्गदर्शनाखाली सरकारचं कामकाज सुरूच राहील आणि ते राज्यसभेतूनही बिहारच्या विकासात योगदान देत राहतील. ते बिहारशी संबंधित सर्व मुद्दे मांडत राहतील."

संजय झा यांची भावनिक पोस्ट : नितीश कुमार यांच्या राजीनाम्यापूर्वी जेडीयूचे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा यांनी सोशल मीडियावर एक भावनिक पोस्ट शेअर केली आहे. यामध्ये त्यांनी लिहिलं आहे, "20 वर्षांची साथ... बिहारच्या बदलत्या कहाणीच्या नावानं. नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वानं बिहारला निराशा आणि अंधकाराच्या काळातून बाहेर काढून विकास, सुशासन आणि विश्वासाच्या मार्गावर आणलं आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था सुधारण्यापासून ते रस्ते, वीज आणि पाणी यांसारख्या पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्यापर्यंत, त्यांनी प्रत्येक क्षेत्रात एक मजबूत पाया घातला आहे."

नितीश कुमार आता केंद्रीय राजकारणात : राज्यसभेवर निवडून आल्यानंतर नितीश कुमार यांनी बिहार विधान परिषदेच्या (एमएलसी) सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे. 10 एप्रिल रोजी त्यांनी राज्यसभेचे खासदार म्हणून शपथ घेतली होती. घटनात्मक नियमांनुसार, खासदार झाल्यावर त्यांना राज्य विधानमंडळातील आपल्या पदाचा राजीनामा देणं आवश्यक असतं, त्यामुळं आता त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाचाही राजीनामा दिला आहे. नितीश कुमार आता दिल्लीतील केंद्रीय राजकारणात प्रवेश करत आहेत.

संध्याकाळपर्यंत नव्या मुख्यमंत्र्यांची घोषणा : नितीश यांच्या राजीनाम्यानंतर, संध्याकाळपर्यंत नव्या मुख्यमंत्र्यांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. याआधी भारतीय जनता पार्टीच्या विधिमंडळ पक्षाची बैठक होईल, ज्यात नेत्याची निवड केली जाईल. त्यानंतर, एनडीए विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत या नावाला औपचारिकपणे मंजुरी दिली जाईल.

मुख्यमंत्री कोण होणार? : उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हे बिहारचे पुढील मुख्यमंत्री होतील, असं म्हटलं जात आहेत. ते भाजपाकडून मुख्यमंत्रीपदाचे प्रमुख दावेदार आहेत. मात्र, भाजपाकडून अनेक राज्यांमध्ये घेतलेल्या आश्चर्यकारक निर्णयामुळं शेवटच्या क्षणापर्यंत बिहारचे मुख्यमंत्री कोण होणार? हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.

हेही वाचा :

  1. मुंबईत लाइव्ह कॉन्सर्टमध्ये ड्रग्ज ओव्हरडोसमुळे 2 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू, तरुणीची प्रकृती गंभीर
  2. मागास मराठवाड्यात बाबासाहेबांनी रोवली होती उच्चशिक्षणाची मुहूर्तमेढ; जाणून घ्या, इतिहास
  3. आयटी कंपनी महिला अत्याचार प्रकरण : 8 जणांचं कंपनीकडून निलंबन तर एचआर अश्विनी चैनानीला दोन दिवसांची पोलीस कोठडी

