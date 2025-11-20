नितीश कुमार आज दहाव्यांदा मुख्यमंत्रिपदाची घेणार शपथ; सोहळ्याला पंतप्रधानांसह अमित शाह राहणार हजर
बिहारमधील नवीन सरकारचा शपथविधी आज सकाळी ११:३० वाजता पाटण्यातील गांधी मैदानावर होणार आहे. नितीश कुमार १० व्यांदा मुख्यमंत्री होणार आहेत.
Published : November 20, 2025 at 10:02 AM IST
पाटणा: बिहार विधानसभा निवडणुकीत मिळालेल्या प्रचंड विजयानंतर संयुक्त जनता दलाचे अध्यक्ष नितीश कुमार दहाव्यांदा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणार आहेत. बुधवारी झालेल्या एनडीए विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत पाचही पक्षाच्या आमदारांनी नितीश कुमार यांची विधिमंडळ पक्षाचा नेता म्हणून निवड करण्यात आली.
गांधी मैदानावर शपथविधी समारंभ: बिहार विधानसभा निवडणुकीत एनडीएनं २४३ पैकी २०२ जागा जिंकून मोठा विजय मिळवला. परिणामी, नितीश कुमार आज गांधी मैदानावर पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेणार आहेत. या शपथविधी सोहळ्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह १६ राज्यांचे मुख्यमंत्री उपस्थित राहणार आहेत. नव्या सरकारमध्ये सम्राट चौधरी आणि विजय कुमार सिन्हा उपमुख्यमंत्रीपदी राणार आहेत. मंत्रिमंडळात विजेंद्र प्रसाद यादव, विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार, मदन साहनी आणि लेसी सिंह यांच्या नावाचीदेखील चर्चा सुरू आहे.
एनडीएमध्ये जेडीयूच्या तिकिटावर निवडून आलेल्या एकमेव मुस्लिम आमदार जामा खान यांची पुन्हा अल्पसंख्याक मंत्रीपदी निवड निश्चित मानली जात आहे. एनडीएचे मंत्रिमंडळ स्थापन करताना जात आणि सामाजिक समीकरणांचा पूर्ण विचार केला जाण्याची शक्यता आहे.
- जबाबदारी देण्यात येईल ती मी पूर्ण करेन - एनडीएचे एकमेव अल्पसंख्याक आमदार जामा खान म्हणाले, एनडीएला अल्पसंख्याक समुदायाकडून मोठ्या प्रमाणात मते मिळाली आहेत. मला ती जबाबदारी देण्यात येईल, ती मी पूर्ण करेन. अल्पसंख्याक समुदायानं एनडीएला मतदान केले आहे. यावेळी, मी त्यांची दिशाभूल करणाऱ्यांना चोख उत्तर दिलं आहे.
गांधी मैदानावर कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली आहे.या कार्यक्रमाला तीन लाखांहून अधिक लोक येतील, असा अंदाज भाजपाच्या एका वरिष्ठ नेत्यानं व्यक्त केला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि भाजपाचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा बुधवारी हे रात्री पाटणा येथे पोहोचले. या सोहळ्यापूर्वी प्रदेश भाजप अध्यक्ष दिलप जयस्वाल, पक्षाचे वरिष्ठ नेते सम्राट चौधरी आणि विजय कुमार सिन्हा यांनी त्यांचे विमानतळावर स्वागत केले.
बुधवारी, नितीश कुमार यांनी राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांना एनडीए सरकारच्या प्रमुखपदाचा राजीनामा सादर केला. त्यांच्यासोबत केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, राष्ट्रीय लोकमान्य लोकमान्य लोकमान्य नेते उपेंद्र कुशवाह आणि उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य होते. बिहार भाजपाचे प्रमुख दिलीप जयस्वाल यांनी पत्रकारांना सांगितले की, राज्यपालांनी त्यांचा राजीनामा स्वीकारला असून नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत त्यांना काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून काम करण्यास सांगितलं. नवनिर्वाचित आमदारांच्या बैठकीनंतर कुमार यांची एनडीए विधिमंडळ पक्षाचे नेते म्हणून निवड करण्यात आली. ज्येष्ठ नेते सम्राट चौधरी यांना भाजपा विधिमंडळ पक्षाचे नेते म्हणून आणि विजय कुमार सिन्हा यांना उपनेते म्हणून निवडण्यात आले.
कॅबिनेट पदांना अंतिम रूप देण्यासाठी एनडीए मित्रपक्षांमध्ये दिवसभर लॉबिंग सुरूच होते. नवीन बिहार मंत्रिमंडळात भाजपाचे १६ आणि जनता दलाचे (यु) १४ मंत्री असून यात पक्षप्रमुखांचाही समावेश असेल. बिहारमध्ये एनडीएनं २४३ सदस्यांच्या विधानसभेत २०२ जागा जिंकत पुन्हा एकदा सत्ता मिळविली आहे. भाजपाला ८९, जेडी(यू) ८५, एलजेपीला (आरव्ही) १९, एचएएमला ५ आणि आरएलएमला ४ जागा मिळाल्या आहेत.
