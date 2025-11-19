एनडीए विधिमंडळ पक्षाच्या नेतेपदी नितीश कुमार यांची निवड, मुख्यमंत्रिपदाची घेणार शपथ
नितीश कुमार हे दाहाव्यांदा बिहारचे मुख्यमंत्री होणार आहेत. त्यांना एनडीए विधिमंडळ पक्षाचे नेते म्हणून निवडण्यात आले आहे.
Published : November 19, 2025 at 8:19 PM IST
पाटणा : बिहार विधानसभा निवडणुकीत मिळालेल्या प्रचंड विजयानंतर, आज एनडीए विधिमंडळ पक्षाची बैठक झाली. पाचही पक्षांच्या आमदारांनी एकमताने नितीश कुमार यांना त्यांचे नेते म्हणून निवडले. एनडीए विधिमंडळ पक्षाची विधानसभेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये बैठक झाली. यामध्ये नितीश कुमार यांना एकमताने नेते म्हणून निवडण्यात आले. एनडीए नेते म्हणून निवड झाल्यानंतर, नितीश कुमार सरकार स्थापनेचा दावा करण्यासाठी राजभवनात गेले.
भाजपा-जेडीयू आपापल्या नेत्यांची निवड : आज तत्पूर्वी, जेडीयू आणि भाजपाने स्वतंत्र विधिमंडळ पक्षाच्या बैठका घेतल्या. भाजपा विधिमंडळ पक्षाची भाजपा कार्यालयाच्या अटल सभागृहात बैठक झाली. सम्राट चौधरी यांची नेतेपदी निवड झाली आणि विजय कुमार सिन्हा यांची उपनेतेपदी निवड झाली. दरम्यान, जेडीयू विधिमंडळ पक्षाची मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी बैठक झाली. यामध्ये नितीश कुमार यांना जेडीयू नेतेपदी एकमताने निवडण्यात आले.
गांधी मैदानावर शपथविधी समारंभ : बिहार विधानसभा निवडणुकीत एनडीएने मोठा विजय मिळवला, २४३ पैकी २०२ जागा जिंकल्या. परिणामी, २० नोव्हेंबर रोजी गांधी मैदानात नितीश कुमार पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील. या कार्यक्रमाला पंतप्रधान आणि १६ राज्यांचे मुख्यमंत्री उपस्थित राहणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
मंत्रिमंडळ रचनेला अंतिम स्वरुप देण्याचे काम सुरू : मंत्रिमंडळाची रचना देखील अंतिम केली जात आहे. सम्राट चौधरी आणि विजय कुमार सिन्हा उपमुख्यमंत्री राहतील हे निश्चित झाले आहे. भाजपा त्यांच्या अनेक माजी मंत्र्यांवर अवलंबून आहे. नितीश कुमार त्यांच्या अनेक माजी मंत्र्यांनाही पुन्हा संधी देतील. विजेंद्र प्रसाद यादव, विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार, मदन साहनी आणि लेसी सिंग यांच्या नावांची चर्चा आहे. नितीश कुमार श्याम रजक यांनाही संधी देऊ शकतात.
जात आणि सामाजिक समीकरणांचा विचार : यावेळी, जामा खान हे एनडीएमध्ये जेडीयूच्या तिकिटावर निवडून आलेले एकमेव मुस्लिम आमदार होते. त्यामुळे अल्पसंख्याक मंत्री म्हणून जामा खान यांची पुन्हा निवड निश्चित मानली जात आहे. असे म्हटले जात आहे की एनडीएचे पाचही घटक मंत्रिमंडळ स्थापन करताना जात आणि सामाजिक समीकरणे विचारात घेतील.
नितीशकुमार मुख्यमंत्री होते, आहेत आणि राहतील : गायघाट येथील जेडीयूच्या सर्वात तरुण आमदार कोमल सिंह म्हणाल्या की, जनतेने विकास निवडला आहे. सर्व जाती आणि धर्माच्या लोकांनी एनडीएला मतदान केले आहे. महिलांनी एनडीएला निवडून देऊन सुरक्षित भविष्य निवडले आहे आणि महिलांच्या मतदानात ९% वाढ हे स्पष्ट संकेत आहे की आमचे नेते, मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी केलेल्या कामाचे कौतुक झाले आहे. नितीशकुमार पूर्वी मुख्यमंत्री होते, आताही मुख्यमंत्री आहेत आणि भविष्यातही राहतील.
मला जी जबाबदारी देण्यात येईल ती मी पूर्ण करेन - जामा खान : एनडीएचे एकमेव अल्पसंख्याक आमदार जामा खान म्हणाले की, एनडीएला अल्पसंख्याक समुदायाकडूनही लक्षणीय मते मिळाली आहेत. समुदायाला आता समजले आहे की विकास कोण करु शकते. मला जी जबाबदारी देण्यात येईल ती मी पूर्ण करेन. अल्पसंख्याक समुदायाने एनडीएला मतदान केले आहे. यावेळी, मी माझी दिशाभूल करणाऱ्यांना चोख उत्तर दिले आहे.
