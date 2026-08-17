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भाजपाची नवी कार्यकारणी जाहीर: भारती पवार, विनोद तावडेंवर मोठी जबाबदारी, अमित मालवीयांना वगळलं

भाजपा अध्यक्ष नितीन नबीन यांनी भारती पवार यांची राष्ट्रीय उपाध्यक्ष म्हणून निवड केली. तर विनोद तावडे यांनाही केंद्रीय समितीमध्ये राष्ट्रीय सरचिटणीसपदी नेमण्यात आलं.

Nitin Nabin Picks New Team As BJP
संग्रहित छायाचित्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 17, 2026 at 4:19 PM IST

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नवी दिल्ली : भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष नितीन नबीन यांनी आज आपल्या नव्या टीमची घोषणा केली. संघटनात्मक रचनेत मोठा फेरबदल जाहीर करत नितीन नबीन यांनी भारती पवार यांची राष्ट्रीय उपाध्यक्ष म्हणून निवड केली. तर विनोद तावडे यांनाही केंद्रीय समितीमध्ये राष्ट्रीय सरचिटणीसपदी नेमण्यात आलं. त्यांच्यासह माजी मंत्री स्मृती इराणी यांची राष्ट्रीय सरचिटणीस म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. राम माधव, यांच्यावरही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

Nitin Nabin Picks New Team As BJP
भाजपाची नवी कार्यकारणी जाहीर (ETV Bharat)

महाराष्ट्रातील नेत्यांवर टाकली जबाबदारी : भाजपा अध्यक्ष नितीन नबीन यांनी महाराष्ट्रातील नेत्यांवर संघनेत महत्वाची जबाबदारी टाकली आहे. अगोदरच केंद्रीय कार्यकारीणीत असलेले विनोद तावडे यांची राष्ट्रीय सरचिटणीसपदी वर्णी लावण्यात आली आहे. तर भारती पवार यांच्यावरही राष्ट्रीय उपाध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली.

Nitin Nabin Picks New Team As BJP
भाजपाची नवी कार्यकारणी जाहीर (ETV Bharat)

नितीन नबीन यांच्या टीममध्ये 'इतके' आहेत सरचिटणीस : नितीन नबीन यांच्या नेतृत्वाखालील या नवीन टीममध्ये विनोद तावडे, सुनील बन्सल, बिप्लब कुमार देब, स्मृती इराणी, सतीश पुनिया, गजेंद्र पाटील, हरीश द्विवेदी आणि संजय भाटिया हे भाजपाचे सरचिटणीस असणार आहेत. तर बी. एल. संतोष हे सरचिटणीस (संघटना) म्हणून काम पाहणार आहेत. पियुष गोयल हे खजिनदार तर राजस्थानच्या माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांना राष्ट्रीय उपाध्यक्षपदावर कायम ठेवण्यात आलं आहे. या फेरबदलाचा उद्देश नवीन पिढीतील नेत्यांना संधी देणं, महिलांचं प्रतिनिधित्व वाढवून आगामी निवडणुकांसाठी रणनीती आखणं हा आहे.

Nitin Nabin Picks New Team As BJP
भाजपाची नवी कार्यकारणी जाहीर (ETV Bharat)

या नेत्यांना लागली पक्षात लॉटरी :

स्मृती इराणी : भाजपा पक्षाच्या सर्वोच्च नेतृत्वात त्यांनी जोरदार राजकीय पुनरागमन केलं आहे. त्यांची राष्ट्रीय सरचिटणीस म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.

राम माधव : मागील अनेक वर्षापासून साईडलाईन झालेले राम माधव यांची राष्ट्रीय उपाध्यक्ष म्हणून नियुक्ती.

वसुंधरा राजे : त्यांना कायम ठेवण्यात आलं असून मुख्य नेतृत्व टीममध्ये प्रमुख स्थान देण्यात आलं आहे.

दीपक म्हस्के : छत्तीसगडमधून नवीन आयटी सेल प्रमुख म्हणून नियुक्त करण्यात आलं आहे.

संजय भाटिया आणि हरीश द्विवेदी: पक्षाच्या 'नवीन चेहरे' उपक्रमांतर्गत नवीन संघटनात्मक रचनेत यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

विनोद तावडे आणि सुनील बन्सल : राष्ट्रीय सरचिटणीस म्हणून आपली महत्त्वाची पदं यशस्वीपणे कायम राखली.

अनिल बलुनी: पुनर्नियुक्ती; पक्षाचे 'मीडिया-इन-चार्ज' म्हणून ते काम पाहत राहतील.

आज, सूत्रांनी 'ईटीव्ही भारत'ला सांगितलं होतं की, जानेवारी २०२६ मध्ये भाजपाचे १६ वे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून पदभार स्वीकारलेले नितीन नबीन दुपारनंतर या फेरबदलाची घोषणा करणार होते.

अमित मालवीय यांना वगळलं : केंद्रीय संघटनेतून अमित मालवीय यांना वगळण्यात आलं आहे. ही सर्वात महत्त्वाचा बदल आहे. त्यांना पक्षाच्या राष्ट्रीय आयटी (IT) सेल प्रमुखपदावरून हटवण्यात आलं आहे. त्यांच्या जागी दीपक म्हस्के यांची भाजपाच्या राष्ट्रीय आयटी सेल आणि सोशल मीडिया प्रमुखपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. छत्तीसगडमधील पक्षाचे एक प्रमुख नेते असलेले म्हस्के यांनी यापूर्वी भाजपाचे राज्य प्रवक्ते म्हणून काम पाहिलं आहे. ते दीर्घकाळापासून प्रादेशिक आयटी सेलच्या धोरणांचं कामकाज पाहत आहेत.

कशी आहे भाजपाची रचना : भाजपाच्या रचनेत सर्वोच्च स्थानी चार सदस्यांची 'मार्गदर्शक टीम' आहे. यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, ज्येष्ठ नेते एल. के. अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी, तसेच संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांचा समावेश आहे. हे चौघं जण पक्षाला दिशा देणारा मुख्य गट असून, ते पक्षाचा अनुभव आणि अनेक दशकांची सेवा यांचं प्रतिनिधित्व करतात. मार्गदर्शक टीमनंतर १२ सदस्यांचे संसदीय मंडळ (पार्लमेंटरी बोर्ड) येते, ज्याचे अध्यक्षपदही पंतप्रधान मोदींकडंच आहे. या मंडळात ज्येष्ठ मंत्री आणि पक्षातील प्रभावशाली नेत्यांचा समावेश आहे. यात नितीन नबीन, राजनाथ सिंह, अमित शाह, जे. पी. नड्डा, कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, ओबीसी सेलचे प्रमुख के. लक्ष्मण, पंजाबचे इक्बाल सिंग लालपुरा, हरियाणाच्या सुधा यादव, मध्य प्रदेशचे नेते सत्यनारायण जटिया आणि बी. एल. संतोष यांचा समावेश आहे. त्यानंतर 'केंद्रीय निवडणूक समिती' येते, जिचे अध्यक्षपदही मोदींकडेच आहे. यात संसदीय मंडळातील १२ सदस्यांव्यतिरिक्त महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव आणि भाजपा महिला मोर्चाच्या प्रमुख वनथी श्रीनिवासन यांचा समावेश आहे.

पक्षात ११ उपाध्यक्षही आहेत, यामध्ये वसुंधरा राजे आणि खासदार बैजयंत पांडा यांचा समावेश आहे. त्यानंतर पक्षाचे आठ सरचिटणीस आहेत.

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TAGGED:

BJP RESHUFFLE
BJP ORGANISATIONAL RESET
भाजपाची नवी कार्यकारणी जाहीर
विनोद तावडेंवर मोठी जबाबदारी
NITIN NABIN PICKS NEW TEAM AS BJP

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