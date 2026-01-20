नितीन नबीन भाजपाचे नवे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पंतप्रधान मोदींनी दिल्या शुभेच्छा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पक्ष मुख्यालयात पक्ष नेते आणि कार्यकर्त्यांना संबोधित केले. नितीन नबीन यांची भाजपाचे नवे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून निवड झाल्यानं त्यांनी त्यांचं अभिनंदन केलंय.
Published : January 20, 2026 at 12:33 PM IST|
Updated : January 20, 2026 at 12:47 PM IST
नवी दिल्ली : भारतीय जनता पक्षाचे नेते नितीन नबीन यांनी मंगळवारी भाजपाचे नवे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून पदभार स्वीकारणार आहेत. सत्ताधारी पक्षाच्या संघटनात्मक नेतृत्वासाठी हा एक महत्त्वाचा क्षण आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह पक्षाचे अनेक वरिष्ठ नेते शपथविधी सोहळ्याला उपस्थित राहतील. भाजपाचे मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेशाध्यक्ष आणि पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारी समितीचे सदस्य या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याची अपेक्षा आहे.
नबीन यांची बिनविरोध निवड होण्याचा मार्ग मोकळा : सोमवारी झालेल्या नामांकनानंतर भाजपाने नितीन नबीन यांना राष्ट्रीय अध्यक्षपदासाठी एकमेव उमेदवार म्हणून घोषित केले, ज्यामुळे भाजपाचे 12 वे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून त्यांची बिनविरोध निवड होण्याचा मार्ग मोकळा झालाय. 14 डिसेंबर 2025 रोजी नियुक्ती झालेल्या 45 वर्षीय नबीन यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आणि पक्षाचे मावळते अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांच्यासह भाजपाच्या उच्च नेतृत्वाचा जोरदार पाठिंबा मिळालाय.
मी भाजपाचा कार्यकर्ता- मोदी : मंगळवारी भाजपा मुख्यालयात याची घोषणा करण्यात आली. यावेळी पंतप्रधान मोदींनी त्यांचे पुष्पहार घालून स्वागत केलंय. मोदी म्हणाले की, "भाजपा हा असा पक्ष आहे जिथे लोकांना वाटेल की मोदीजी इतक्या लहान वयात मुख्यमंत्री झाले. ते सरकारचे प्रमुख झालेत. या सर्वांमध्ये सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे मी भाजपाचा कार्यकर्ता आहे. पण मला वाटते की, नितीनजी माझे साहेब आहेत, मी एक कार्यकर्ता आहे." यापूर्वी नवीन यांनी दिल्लीतील भगवान वाल्मिकी मंदिर, गुरुद्वारा बांगला साहिब आणि झंडेवालन मंदिरात भेट दिली आणि पूजा केली. सोमवारी भाजपा मुख्यालयात अध्यक्षपदासाठी निवडणूक झाली. इतर कोणत्याही उमेदवाराने अर्ज दाखल न केल्याने नवीन यांची बिनविरोध निवड झाली. 14 डिसेंबर 2025 रोजी नितीन नबीन यांना पक्षाचे कार्यवाहक अध्यक्ष बनवण्यात आलंय.
अध्यक्ष बदलतात, पण आदर्श बदलत नाहीत- मोदी : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, देशातील राजकीय टीकाकारांनी जगाला हे सांगावे की भारत हा असा देश आहे, जिथे लोकशाही मजबूतपणे वाहते. जिथे जगातील सर्वात मोठा राजकीय पक्ष आहे. भाजपा ही एक संस्कृती आहे, ते एक कुटुंब आहे. येथे सदस्यत्वापेक्षा नातेसंबंध अधिक महत्त्वाचे आहेत. भाजपा एका प्रक्रियेवर चालते. येथे पद ही एक व्यवस्था आहे आणि पद ही आजीवन जबाबदारी आहे. अध्यक्ष बदलतात, पण आदर्श बदलत नाहीत. नेतृत्व बदलते, पण दिशा बदलत नाही. भाजपाचे स्वरूप राष्ट्रीय आहे. आत्मा राष्ट्रीय आहे, कारण आपले कनेक्शन स्थानिक आहे. आपली मुळे जमिनीखाली खोलवर रुजलेली आहेत.
पुढची 25 वर्षे खूप महत्त्वाची आहेत : मोदी म्हणाले की, "नितीन नबीन हे आपल्या सर्वांचे अध्यक्ष आहेत. त्यांची जबाबदारी फक्त भाजपाचे व्यवस्थापन करणे नाही, तर एनडीएशी समन्वय साधणेदेखील आहे. नितीनजी यांच्या संपर्कात आलेला कोणीही त्यांच्या साधेपणा आणि सहजतेबद्दल सांगतो. भाजपा युवा मोर्चाचे नेतृत्व करणे असो किंवा राज्य प्रभारी म्हणून काम करणे असो, नितीनजी यांनी त्यांनी घेतलेली प्रत्येक जबाबदारी पूर्ण केलीय." पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, "मित्रांनो, हे 21 वे शतक आहे. पहिली 25 वर्षे आधीच निघून गेलीत. पुढची 25 वर्षे खूप महत्त्वाची आहेत. हाच काळ आहे, जेव्हा विकसित भारताची निर्मिती निश्चित आहे." त्यांनी सांगितले की, या काळाच्या सुरुवातीला नितीनजी भाजपाचा वारसा पुढे नेतील. आजच्या तरुणांच्या भाषेत सांगायचे तर नितीनजी एक सहस्र वर्षांचे आहेत. ते बालपणात रेडिओवरून माहिती शिकलेल्या आणि आता एआयमध्ये काम करणाऱ्या पिढीतील आहेत. हे आपल्या पक्षाच्या प्रत्येक कार्यकर्त्यासाठी खूप उपयुक्त ठरेल. जनसंघाच्या स्थापनेला या वर्षी 75 वर्षे पूर्ण होत आहेत. मी अनेक कुटुंबे आणि पिढ्यांनी केलेल्या त्याग आणि समर्पणाचा आदर करतो," असंही मोदींनी अधोरेखित केलंय.
हेही वाचाः
कर्नाटकचे डीजीपी पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात; महिलेसोबतचा कथित आक्षेपार्ह व्हिडिओ व्हायरल
तिरुपती देवस्थानकडून आंध्र प्रदेशमध्ये बांधण्यात येणार 5 हजार मंदिरे, काय आहे योजना?