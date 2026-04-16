आदित्य ठाकरेंच्या नावावरून संसदेत गदारोळ; अरविंद सावंत आणि निशिकांत दुबे यांच्यात खडाजंगी
भाजपा खासदार निशिकांत दुबे यांनी शिवसेना (उबाठा) नेते आदित्य ठाकरे यांचं नाव घेऊन आक्षेपार्ह विधान केलं. त्यामुळं लोकसभेत चांगलाच गदारोळ पाहायला मिळाला.
Published : April 16, 2026 at 7:11 PM IST
नवी दिल्ली : महिला आरक्षण विधेयकाच्या चर्चेदरम्यान शिवसेना (उबाठा) खासदार अरविंद सावंत यांनी भाजपाकडून महिलांचा सन्मान केला जातो का? असा म्हणत बलात्कार प्रकरणातील कुलदीप सेंगर आणि ब्रिजभूषण शरण सिंह यांचा उल्लेख केला. यानंतर भाजपा खासदार निशिकांत दुबे यांनी शिवसेना (उबाठा) नेते आदित्य ठाकरे यांचं नाव घेऊन आक्षेपार्ह विधान केलं. त्यामुळं संसदेत चांगलाच गदारोळ पाहायला मिळाला. दरम्यान, निशिकांत दुबे यांनी आपल्या विधानाबद्दल माफी मागावी, असं अरविंद सावंत आणि विरोधकांनी म्हटलं आहे.
घटनादुरुस्ती विधेयकाला विरोधी पक्षांकडून जोरदार विरोध : केंद्र सरकारनं महिला आरक्षण विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे. मात्र, मतदारसंघ फेररचनेशी महिला आरक्षण जोडणाऱ्या घटनादुरुस्ती विधेयकाला विरोधी पक्षांनी जोरदार विरोध केला आहे. या विधेयकावर चर्चा करताना अरविंद सावंत म्हणाले की, "दिल्लीत कार्यक्रम झाला. आमच्या एका हुशार आयएएस अधिकाऱ्यानं त्यात एक लेख लिहिला. यांचे (भाजपा) सरकार महाराष्ट्रात आहे. त्या महिला अधिकाऱ्यानं लिहिले की, सरकारमधील एका मंत्र्यांनं सांगितलं की, मला महिला अधिकारी नको. हे महिला अधिकाऱ्यांच्या सन्मानाची, अधिकाराची आणि सुरक्षेच्या चर्चा करतात?"
आदित्य ठाकरे यांचं नाव घेऊन आक्षेपार्ह विधान : याचबरोबर, "कुलदीप सेंगर कोण आहे, कोणत्या पक्षाचा आहे? हे विसरू नका. ब्रिजभूषण शरण सिंह कोणत्या पक्षाचा आहे? हे महिलांच्या सन्मानाची गोष्ट करतात", असं म्हणत अरविंद सावंत यांनी भाजपावर निशाणा साधला. त्यानंतर भाजपा खासदारांनी गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. यानंतर भाजपा खासदार निशिकांत दुबे यांनी अभिनेत्याच्या कथित आत्महत्येचा संदर्भ देत शिवसेना (उबाठा) नेते आदित्य ठाकरे यांचं नाव घेऊन आक्षेपार्ह विधान केलं. यामुळं या विधानाला अरविदं सावंत, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या (एनसीपी) खासदार सुप्रिया सुळे आणि काँग्रेस खासदारांकडून तीव्र विरोध करण्यात आला. तसंच निशिकांत दुबे यांनी आपल्या विधानाबद्दल माफी मागावी, अशी मागणी केली. दरम्यान, विरोधकांचा आक्रमक पवित्रा पाहून तालिका अध्यक्षांनी निशिकांत दुबे यांचं विधान पटलावर येणार नाही, असं सांगितलं.
हेही वाचा :