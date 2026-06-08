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विशाखापट्टणम स्टील प्लांटमध्ये भीषण दुर्घटना, वितळलेलं स्टील अंगावर पडल्याने 9 कामगारांचा मृत्यू

या भीषण दुर्घटनेत आतापर्यंत 9 कामगारांचा मृत्यू झाल्याचं सांगण्यात येत आहे. तर अनेक जण गंभीररित्या भाजले आहेत.

Major Accident at Visakhapatnam Steel Plant - 9 Workers Killed
विशाखापट्टणम स्टील प्लांटमध्ये भीषण दुर्घटना, वितळलेलं स्टील अंगावर पडल्याने 9 कामगारांचा मृत्यू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 8, 2026 at 7:59 PM IST

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विशाखापट्टणम : आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम स्टील प्लांटमध्ये (Visakhapatnam Steel Plant भीषण दुर्घटना घडली. प्लांटमध्ये मोठ्या प्रमाणात उकळते लिक्विड स्टील (वितळलेले पोलाद) कामगार हाताळत असताना ही घटना घडली. या भीषण दुर्घटनेत आतापर्यंत 9 कामगारांचा मृत्यू झाल्याचं सांगण्यात येत आहे. तर अनेक जण गंभीररित्या भाजले आहेत. प्राथमिक माहितीनुसार, स्टील प्लांटच्या एसएमएस-2 आणि एसटीसी-3 या उष्णता प्रक्रिया युनिट्समध्ये एक क्रेन उकळते लिक्विड स्टील उचलत असताना ही घटना घडली.

दुर्घटनेत आतापर्यंत 9 कामगारांचा मृत्यू : मिळालेल्या माहितीनुसार, सुमारे 1,500 अंश सेल्सिअसच्या अतिउच्च तापमानावर उकळत असलेले हे लिक्विड स्टील असलेलं लॅडल अचानक अनियंत्रित झाले. त्यामुळं ते उकळते लिक्विड स्टील येथील काम करणाऱ्या कामगारांच्या अंगावर पडले. तर लिक्विड स्टील खाली पडताच काही कामगार घाबरून बाहेर पळून गेले. या भीषण दुर्घटनेत आतापर्यंत 9 कामगारांचा मृत्यू झाल्याचं सांगण्यात येत आहे. तर अनेक जण गंभीररित्या भाजले आहेत. दरम्यान, घटनास्थळी अग्निशमन दल दाखल झाले असून आग विझवण्याचा प्रयत्न करत आहे. अप्पाराव, प्रभाकर राव, कृष्णा, रमणा, त्रिनाथ, अप्पलाराजू आणि कुमार अशी मृत्यू झालेल्या व्यक्तींची नावं आहेत. तर मृतांपैकी दोघांची ओळख अद्याप पटलेली नाही.

जखमींना सर्वोत्तम उपचार देण्याचे निर्देश : आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यांनी विशाखापट्टणम स्टील प्लांटमधील दुर्घटनेबद्दल दुःख व्यक्त केलं आहे. त्यांनी या घटनेसंदर्भात अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. जखमींना सर्वोत्तम उपचार मिळावेत आणि मदतकार्यासाठी सर्व विभागांनी एकत्रितपणे काम करावे, असे आदेश त्यांनी दिले आहेत. तसंच स्टील प्लांटच्या अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांना सद्यस्थिती आणि राबविण्यात येत असलेल्या मदतकार्याबद्दल माहिती दिली. केंद्रीय मंत्री भूपती राजू श्रीनिवास वर्मा यांनीही स्टील प्लांटमधील दुर्घटनेची चौकशी केली. त्यांनी अधिकाऱ्यांना जखमींना सर्वोत्तम उपचार देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

गृहमंत्री तत्काळ घटनास्थळी : याचबरोबर, आंध्र प्रदेशच्या गृहमंत्री अनिता यांनी विशाखापट्टणम स्टील प्लांटमधील दुर्घटनेबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केलं आहे. त्यांनी मृतांच्या कुटुंबीयांप्रति तीव्र शोकसंवेदना व्यक्त केल्या. सरकार पीडित कुटुंबांच्या पाठीशी उभे राहील, असं आश्वासन त्यांनी दिलं. तसंच त्यांनी अधिकाऱ्यांकडून अपघाताची चौकशी केली. दरम्यान, या दुर्घटनेची माहिती मिळताच अनिता या विशाखापट्टणमकडे रवाना झाल्या.

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TAGGED:

9 कामगारांचा मृत्यू
विशाखापट्टणम
भीषण दुर्घटना
विशाखापट्टणम स्टील प्लांट
VISAKHAPATNAM STEEL PLANT

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