खुंटीमध्ये अनियंत्रित ट्रेलरच्या धडकेत 9 जण चिरडले गेले; सात जणांचा मृत्यू; पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला शोक
करा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील कोसाम्बी कॉलनीजवळ भरधाव आणि अनियंत्रित असलेल्या एका 18 चाकी ट्रेलरने रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या अनेक लोकांना जोरदार धडक दिली.
Published : November 6, 2026 at 11:28 AM IST
रांची: झारखंडच्या खुंटी जिल्ह्यात गुरुवारी रात्री झालेल्या एका भीषण रस्ते अपघातात चार महिला आणि तीन मुलांसह एकूण सात जणांचा मृत्यू झाला. करा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील कोसाम्बी कॉलनीजवळ भरधाव आणि अनियंत्रित असलेल्या एका 18 चाकी ट्रेलरने रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या अनेक लोकांना जोरदार धडक दिली. या घटनेत इतर दोन व्यक्ती गंभीर जखमी झाल्या आहेत. या भीषण दुर्घटनेनंतर परिसरात आक्रोश आणि गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले.
भरधाव वेगाने येणाऱ्या एका 18 चाकी ट्रेलरने समूहाला चिरडले : स्कूटरस्वाराला मदत करण्यासाठी गावकरी जमले होते; त्याच वेळी ट्रेलरने धडक दिली आणि मृत्यू ओढवला. प्रत्यक्षदर्शींच्या माहितीनुसार, गुरुवारी रात्री 10:15 वाजताच्या सुमारास एक स्कूटरस्वार नियंत्रण सुटल्यामुळे रस्त्याच्या कडेला असलेल्या झुडपांमध्ये जाऊन पडला. त्याला मदत करण्यासाठी स्थानिक गावकरी आपापल्या घरांतून बाहेर आले. काही तरुण जेव्हा स्कूटरस्वाराला झुडपांतून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करत होते, तेव्हा काही महिला आणि मुले रस्त्याच्या कडेला उभी राहून हे सर्व पाहत होती. त्याच वेळी, तोरपा दिशेकडून भरधाव वेगाने येणाऱ्या एका 18 चाकी ट्रेलरने या समूहाला चिरडले. हा अपघात इतक्या अचानक घडला की, कोणालाही सावरण्याची किंवा तिथून पळून जाण्याची संधी मिळाली नाही.
मृतकांमध्ये एकाच कुटुंबातील तिघांचा समावेश : या अपघातामुळे स्थानिक रहिवासी बिरसा नायक यांच्या कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. त्यांच्या पत्नी कसिला देवी, मुलगी अंजली कुमारी आणि एक वर्षाचा नातू सौरभ नायक यांचा या अपघातात मृत्यू झाला. मृतांची ओळख कसिला देवी, मांडू देवी, अंजली कुमारी, पाको देवी, तुती कुमारी, गोलू कुमार आणि लहान बालक सौरभ नायक अशी पटली आहे. इतर दोन जखमींना खुंटी सदर रुग्णालय आणि तोरपा सामुदायिक आरोग्य केंद्रात दाखल करण्यात आले आहे. दरम्यान, या घटनेच्या निषेधार्थ आणि नुकसानभरपाईच्या मागणीसाठी स्थानिक रहिवाशांनी करा रेल्वे क्रॉसिंगजवळ रस्ता रोखून धरला आहे.
तीव्र वळण आणि अंधारामुळे अपघात- पोलीस अधीक्षक : घटनेची माहिती मिळताच खुंटीचे पोलीस अधीक्षक (SP) ऋषभ गर्ग यांनी रात्री उशिरा रुग्णालयात जाऊन जखमींच्या प्रकृतीची विचारपूस केली. या घटनेला अत्यंत दुःखद आणि हृदयद्रावक असल्याचे संबोधत पोलीस अधीक्षकांनी सांगितले की, कारा (Karra) पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील रेल्वे क्रॉसिंगजवळ एका स्कूटरचा अपघात झाल्यानंतर काही लोक मदतीसाठी तिथे जमा झाले होते. मात्र, तिथे असलेले तीव्र वळण आणि अंधारामुळे 18 चाकी ट्रकच्या चालकाला रस्त्याच्या कडेला उभे असलेले लोक दिसले नाहीत, ज्यामुळे हा भीषण अपघात घडला. पोलीस अधीक्षकांच्या माहितीनुसार, या अपघातात आतापर्यंत सात जणांचा मृत्यू झाला आहे. जखमी झालेला एक बालक धोक्याबाहेर असल्याचे सांगण्यात आले आहे. अपघातानंतर ट्रकचा चालक आणि क्लिनर घटनास्थळावरून पळून गेले आहेत. त्यांना पकडण्यासाठी पोलीस सतत छापे टाकत असून, संबंधित वाहन जप्त करण्यात आले आहे. मृतांचे मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले असून, पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी व्यक्त केला शोक : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी या घटनेबद्दल शोक व्यक्त केला आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एका पोस्टद्वारे पंतप्रधान मोदींनी लिहिले, "झारखंडमधील खुंटी येथे झालेल्या अपघातात अनेकांचा जीव गेल्यामुळे अत्यंत दुःख झाले आहे. ज्यांनी आपल्या प्रियजनांना गमावले आहे, त्यांच्याप्रति मी संवेदना व्यक्त करतो. जखमी लवकर बरे व्हावेत, अशी प्रार्थना करतो." मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनीही या घटनेवर दुःख व्यक्त केले. सात जणांच्या मृत्यूची हृदयद्रावक बातमी ऐकून आपल्याला खूप वेदना झाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. अपघातात ज्या कुटुंबांनी आपल्या प्रियजनांना गमावले आहे, त्यांच्याप्रति त्यांनी तीव्र संवेदना व्यक्त केल्या. तसेच दिवंगत आत्म्यांना शांती मिळावी आणि या कठीण प्रसंगी दुःखी कुटुंबांना हे दुःख सहन करण्याची शक्ती मिळावी, अशी प्रार्थना त्यांनी 'मारंग बुरु' यांच्याकडे केली आहे.