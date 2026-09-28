ETV Bharat / bharat

कुपवाडामध्ये किशनगंगा नदीत वाहन कोसळले, 9 महिन्यांच्या मुलीसह पाच जणांचा मृत्यू

मृतांमध्ये हमजा नावाच्या नऊ महिन्यांच्या मुलीचा आणि तिचे वडील मोहम्मद इद्रिस (32) यांचा समावेश आहे.

Nine-Month-Old Among Five Killed As Cab Plunges Into River In Jammu Kashmir's Kupwara
कुपवाडामध्ये किशनगंगा नदीत वाहन कोसळले, 9 महिन्यांच्या मुलीसह पाच जणांचा मृत्यू (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 28, 2026 at 3:17 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीनगर : जम्मू-काश्मीरच्या कुपवाडा जिल्ह्यात सोमवारी एक भीषण अपघात घडला. एक प्रवासी वाहन किशनगंगा नदीत कोसळल्यामुळं नऊ महिन्यांच्या मुलीसह पाच जणांचा मृत्यू झाला असून अनेक जण जखमी झाल्याचं सांगण्यात येत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, हा अपघात कर्नाहच्या सेमारी परिसरात घडला. या घटनेनंतर पोलीस आणि प्रशासनानं मोठी बचाव मोहीम सुरू केली. "जखमींना सुरुवातीला तांगधार उप-जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र, दुखापतींचं गांभीर्य पाहता नंतर त्यांना अधिक चांगल्या वैद्यकीय सुविधा असलेल्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले," असं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

अपघातात पाच जणांचा मृत्यू : प्राथमिक माहितीनुसार, मृतांमध्ये हमजा नावाच्या नऊ महिन्यांच्या मुलीचा आणि तिचे वडील मोहम्मद इद्रिस (32) यांचा समावेश आहे. सुरुवातीला मृतांची संख्या दोन असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. मात्र, जिल्हा प्रशासनानं नंतर या अपघातात पाच जणांचा मृत्यू झाल्याचं म्हटलं आहे. घटनास्थळी तीन रुग्णवाहिका तैनात करण्यात आल्या होत्या, तसंच बचाव आणि वैद्यकीय पथकंही कर्तव्यावर होती. दरम्यान, हा अपघात कसा झाला, याबद्दल अद्याप काहीही माहिती समोर आली नाही. तसंच इतर मृत आणि जखमींची ओळख तत्काळ उपलब्ध होऊ शकली नाही. याबाबत पोलीस तपास करत आहेत.

जखमींना सर्वोत्तम उपचार देण्याचे निर्देश : या अपघाताबद्दल मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनीही तीव्र दुःख व्यक्त केलं आहे. मृत व्यक्तींच्या कुटुंबांप्रती शोकसंवेदना व्यक्त करत, मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासन आणि वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सर्व जखमींना सर्वोत्तम उपचार देण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनीही या घटनेबद्दल दुःख व्यक्त केलं आणि पीडितांच्या कुटुंबीयांप्रति शोकसंवेदना व्यक्त केल्या. "जखमी लवकरात लवकर बरे व्हावेत, यासाठी मी प्रार्थना करतो. जखमींना शक्य ते सर्वोत्तम उपचार मिळतील, याची खात्री करण्याच्या सूचना मी जिल्हा प्रशासनाला दिल्या आहेत," असं त्यांनी म्हटलं आहे.

हेही वाचा :

  1. नेपाळमधील मुसळधार पावसामुळं बिहारमध्ये पुन्हा पूरस्थिती!
  2. लव्हली प्रोफेशनल युनिव्हर्सिटीमध्ये पुन्हा हिंसाचार: विद्यार्थी आणि पोलिसांमध्ये संघर्ष, लाठीचार्ज आणि दगडफेक
  3. मोठी बातमी! देशभरातील बँक कर्मचाऱ्यांचा संप मागे, कामकाज सुरळीत सुरू राहणार

TAGGED:

KUPWARA
ACCIDENT IN KASHMIR
किशनगंगा नदीत वाहन कोसळले
पाच जणांचा मृत्यू
JAMMU KASHMIR

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.