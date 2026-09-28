कुपवाडामध्ये किशनगंगा नदीत वाहन कोसळले, 9 महिन्यांच्या मुलीसह पाच जणांचा मृत्यू
मृतांमध्ये हमजा नावाच्या नऊ महिन्यांच्या मुलीचा आणि तिचे वडील मोहम्मद इद्रिस (32) यांचा समावेश आहे.
Published : September 28, 2026 at 3:17 PM IST
श्रीनगर : जम्मू-काश्मीरच्या कुपवाडा जिल्ह्यात सोमवारी एक भीषण अपघात घडला. एक प्रवासी वाहन किशनगंगा नदीत कोसळल्यामुळं नऊ महिन्यांच्या मुलीसह पाच जणांचा मृत्यू झाला असून अनेक जण जखमी झाल्याचं सांगण्यात येत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, हा अपघात कर्नाहच्या सेमारी परिसरात घडला. या घटनेनंतर पोलीस आणि प्रशासनानं मोठी बचाव मोहीम सुरू केली. "जखमींना सुरुवातीला तांगधार उप-जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र, दुखापतींचं गांभीर्य पाहता नंतर त्यांना अधिक चांगल्या वैद्यकीय सुविधा असलेल्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले," असं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.
#WATCH | Kupwara, J&K: Five people were killed, and several others were injured in a road accident that happened on the Teetwal–Simari road in the Karnah-Tangdhar area of Kupwara district.— ANI (@ANI) September 28, 2026
The bodies of the deceased are being brought to the Community Health Centre (CHC) in… pic.twitter.com/EOZOmdO8VQ
अपघातात पाच जणांचा मृत्यू : प्राथमिक माहितीनुसार, मृतांमध्ये हमजा नावाच्या नऊ महिन्यांच्या मुलीचा आणि तिचे वडील मोहम्मद इद्रिस (32) यांचा समावेश आहे. सुरुवातीला मृतांची संख्या दोन असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. मात्र, जिल्हा प्रशासनानं नंतर या अपघातात पाच जणांचा मृत्यू झाल्याचं म्हटलं आहे. घटनास्थळी तीन रुग्णवाहिका तैनात करण्यात आल्या होत्या, तसंच बचाव आणि वैद्यकीय पथकंही कर्तव्यावर होती. दरम्यान, हा अपघात कसा झाला, याबद्दल अद्याप काहीही माहिती समोर आली नाही. तसंच इतर मृत आणि जखमींची ओळख तत्काळ उपलब्ध होऊ शकली नाही. याबाबत पोलीस तपास करत आहेत.
Chief Minister expressed deep grief over the tragic road accident in Karnah-Tangdhar, Kupwara, in which five persons lost their lives and several others were injured.— Office of Chief Minister, J&K (@CM_JnK) September 28, 2026
Conveying his heartfelt condolences to the bereaved families, the Chief Minister directed the administration and…
जखमींना सर्वोत्तम उपचार देण्याचे निर्देश : या अपघाताबद्दल मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनीही तीव्र दुःख व्यक्त केलं आहे. मृत व्यक्तींच्या कुटुंबांप्रती शोकसंवेदना व्यक्त करत, मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासन आणि वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सर्व जखमींना सर्वोत्तम उपचार देण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनीही या घटनेबद्दल दुःख व्यक्त केलं आणि पीडितांच्या कुटुंबीयांप्रति शोकसंवेदना व्यक्त केल्या. "जखमी लवकरात लवकर बरे व्हावेत, यासाठी मी प्रार्थना करतो. जखमींना शक्य ते सर्वोत्तम उपचार मिळतील, याची खात्री करण्याच्या सूचना मी जिल्हा प्रशासनाला दिल्या आहेत," असं त्यांनी म्हटलं आहे.
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