9 तासांचे तणावपूर्ण नाट्य आणि गोंधळ; राहुल आणि प्रियंका यांना पोलिसांनी ताब्यात घेऊन सोडले; धरणे आंदोलन संपले, आता पुढे काय?
पोलिसांनी आकाशवाणी भवन परिसर रिकामा केला. दिल्ली पोलिसांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी वाड्रा यांच्यासह सुमारे 250 जणांना ताब्यात घेतले.
Published : October 6, 2026 at 10:17 PM IST
नवी दिल्ली- जवळपास नऊ तास चाललेल्या तणावपूर्ण नाट्य आणि गोंधळानंतर पोलिसांनी अखेर राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी-वाड्रा यांना ताब्यात घेतले. दोन तास ताब्यात ठेवल्यानंतर राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांना पोलिसांनी सोडून दिले. त्याच वेळी पोलिसांनी आकाशवाणी भवन परिसर रिकामा केला. दिल्ली पोलिसांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी वाड्रा यांच्यासह सुमारे 250 जणांना ताब्यात घेतले. मिळालेल्या माहितीनुसार, ताब्यात घेतलेल्यांमध्ये सुमारे 50 खासदारांचा (MPs) समावेश होता. ताब्यात घेतलेल्यांना किंग्सवे कॅम्प येथील 'न्यू पोलीस लाइन्स'मध्ये नेले जात आहे.
काँग्रेस खासदार आणि नेत्यांना हटवण्यासाठी बळाचा वापर : निवडणूक प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेच्या निषेधार्थ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आणि इतर अनेक काँग्रेस नेते मंगळवारी दुपारपासून आकाशवाणी संकुलात धरणे आंदोलन करीत होते. आता विरोधी पक्षनेते आणि विरोधी पक्षांची आघाडी पुढे काय पाऊल उचलते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. आकाशवाणी संकुलातून आंदोलन करणाऱ्या खासदारांना हटवताना पोलिसांनी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यासह के. सी. वेणुगोपाल, पवन खेरा, के. सुरेश, अमरिंदर सिंग राजा वडिंग आणि इम्रान प्रतापगढ़ी यांसारख्या काँग्रेस खासदार आणि नेत्यांना बळाचा वापर करून तिथून हलवले.
राहुल गांधी झाडाखाली बसले : तत्पूर्वी मंगळवारी विरोधी पक्षांच्या 'इंडिया' (INDIA) आघाडीतील खासदारांनी संसद मार्गापासून निवडणूक आयोगाच्या मुख्यालयापर्यंत मोर्चा काढला होता. मात्र, पोलिसांनी त्यांना वाटेतच अडवले आणि अनेक खासदार व नेत्यांना ताब्यात घेतले. निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयापर्यंत पोहोचण्याच्या प्रयत्नात राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी वाड्रा आकाशवाणी भवन संकुलात दाखल झाले आणि एका झाडाखाली बसले. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवावे आणि मतदार याद्यांची 'विशेष सखोल पुनरावृत्ती' (SIR) प्रक्रिया रद्द करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी केली आहे.
वाहतूक कोंडीत वाहनांची संथ गती : विरोधी पक्षांच्या 'इंडिया' आघाडीच्या खासदारांनी निवडणूक आयोगाच्या मुख्यालयाकडे काढलेल्या मोर्चामुळे मंगळवारी ल्युटियन्स दिल्ली भागात वाहतूक कोंडी झाली आणि अनेक प्रमुख रस्त्यांवर वाहने अत्यंत संथ गतीने चालताना दिसली. या मोर्चामुळे पोलिसांनी अनेक रस्ते बंद केले होते आणि इतर काही रस्त्यांवर वाहतुकीचे मार्ग बदलले होते, ज्यामुळे नागरिकांना मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागला. इंडिया गेट आणि कनॉट प्लेसपासून संसद मार्ग आणि जंतर-मंतरपर्यंतच्या विविध भागांत वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या; बॅरिकेड्स आणि वारंवार होणाऱ्या थांब्यांमुळे वाहतुकीचा वेग मंदावला होता. मोठ्या प्रमाणावर लावलेल्या बॅरिकेड्समुळे वाहनचालकांना पर्यायी मार्ग शोधताना कसरत करावी लागली. प्रवासी तासनतास वाहतूक कोंडीत अडकून पडले होते; काहींनी आपली वाहने सोडून मेट्रोचा आधार घेतला किंवा मध्य दिल्लीतील आपल्या गंतव्यस्थानी पोहोचण्यासाठी पायी जाणे पसंत केले.
200 हून अधिक कार्यकर्त्यांना घेतलं ताब्यात : आंदोलकांना नियंत्रणात ठेवण्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी परिसरात कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनात केली होती. पोलीस सातत्यानं काँग्रेस आणि एनएसयूआयच्या कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेऊन बसमध्ये बसवून नेलं होतं. घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, आतापर्यंत शेकडो कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेण्यात आले होते. मात्र, ताब्यात घेतलेल्या लोकांच्या संख्येचा अधिकृत समोर आलेला नसल्याचंही अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे.