कॅप्टन स्मित मच्छर यांच्यावरील हल्ल्याची NIA चौकशी करणार, FIR दाखल
राष्ट्रीय तपास संस्थेनं (NIA) स्मित मच्छर यांच्यावर झालेल्या कॉकपिट हल्ल्याच्या तपासासाठी गुन्हा दाखल केला आहे.
Published : October 10, 2026 at 7:17 PM IST
नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवासांपूर्वी फ्लायदुबई विमानाच्या कॉकपिटमध्ये असताना, भारतीय कॅप्टन स्मित मच्छर यांच्यावर ओमानचे सह-पायलट हम्माम अल-हम्मामी यानं हल्ला केला होता. मात्र, स्मित मच्छर यांनी धैर्यानं या अचानक झालेल्या हल्ल्याचा प्रतिकार केला आणि विमानात असलेल्या 170 हून अधिक प्रवाशांचे प्राण वाचवले होते. दरम्यान, राष्ट्रीय तपास संस्थेनं (NIA) स्मित मच्छर यांच्यावर झालेल्या कॉकपिट हल्ल्याच्या तपासासाठी गुन्हा दाखल केला आहे.
हल्ल्याची NIA चौकशी करणार, FIR दाखल : अधिकाऱ्यांनी शनिवारी सांगितलं की, हा गुन्हा विमान अपहरण विरोधी कायदा, 2016 आणि बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) कायदा, 1967 च्या संबंधित कलमांनुसार नोंदवण्यात आला आहे. एनआयएनं 9 ऑक्टोबर रोजी दाखल केलेल्या एफआयआरचा हवाला देत म्हटलं आहे की, 30 सप्टेंबर रोजी दुबईहून तेल अवीवला जाणाऱ्या फ्लायदुबईच्या FZ1073 विमानाच्या कॉकपिटमध्ये भारतीय नागरिक पायलट स्मित मच्छर यांच्यावर त्यांच्या सहवैमानिकानं कुऱ्हाडीनं हल्ला केला, ज्यात ते गंभीर जखमी झाले. अधिकाऱ्यांच्या मते, विमान हायजॅक करण्याच्या किंवा पाडण्याच्या प्रयत्नाचा भाग म्हणून हा हल्ला करण्यात आला होता. दरम्यान, आता एनआयए देखील या प्रकरणाचा तपास करणार आहे. आतापर्यंत इस्रायल आणि दुबईमधील तपास यंत्रणा या प्रकरणाचा तपास करत होत्या, पण आता एनआयएनंही भारतात एफआयआर दाखल केला आहे.
NIA registers case to probe mid-air cockpit attack on Captain Smit Machchhar aboard Flydubai flight: NIA Officials— ANI (@ANI) October 10, 2026
इस्रायलचा सर्वोच्च नागरी शौर्य पुरस्कार : फ्लायदुबईचे भारतीय पायलट स्मित मच्छर यांना इस्रायलचा सर्वोच्च नागरी शौर्य पुरस्कार 'प्रेसिडेंशियल अवॉर्ड फॉर सिव्हिलियन हिरोइझम' देऊन सन्मानित केलं जाणार आहे. इस्रायलचे राष्ट्राध्यक्ष आयझॅक हर्झोग यांनी गेल्या गुरुवारी ही घोषणा केली. आयझॅक हर्झोग यांनी घोषणा केली की, फ्लायदुबईच्या विमानावरील कथित अपहरण प्रयत्न हाणून पाडण्यात बजावलेल्या भूमिकेबद्दल स्मित मच्छर यांना इस्रायलचा सर्वोच्च नागरी शौर्य पुरस्कार 'प्रेसिडेंशियल अवॉर्ड फॉर सिव्हिलियन हिरोइझम' प्रदान केला जाईल.
सन्मानाची आणि अभिमानाची गोष्ट - आयझॅक हर्झोग : दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी या विमानाचे कथित अपहरण करण्याचा प्रयत्न रोखण्यात बजावलेल्या भूमिकेबद्दल सहा इस्रायली नागरिकांना देखील पुरस्कार प्रदान करण्यात आलं. त्यावेळी आयझॅक हर्झोग म्हणाले की, "आज आपण ज्या इस्रायली वीरांचा सन्मान करत आहोत, त्याचवेळी आपण भारतीय कॅप्टन स्मित मच्छर यांच्या पूर्ण आणि लवकर बरे होण्यासाठी मनापासून शुभेच्छा व्यक्त करतो. कॅप्टन स्मित मच्छर यांचे असीम धैर्य, शौर्य आणि उत्कृष्ट व्यावसायिकता यामुळं ही मोठी दुर्घटना टळली. कॅप्टन स्मित मच्छर यांची प्रकृती सुधारल्यानंतर, इस्रायलच्या जनतेच्या वतीनं त्यांना 'नागरी शौर्यासाठी इस्रायलचा राष्ट्राध्यक्ष पुरस्कार' प्रदान करणे ही माझ्यासाठी सन्मानाची आणि अभिमानाची गोष्ट असेल."
विमानात नेमकं काय घडलं होतं? : 30 सप्टेंबर 2026 रोजी दुबईहून तेल अवीवला जाणाऱ्या फ्लायदुबईच्या FZ1073 या विमानात गंभीर सुरक्षा संकट निर्माण झालं होतं. या विमानाच्या कॉकपिटमध्ये असताना, भारतीय कॅप्टन स्मित मच्छर यांच्यावर ओमानचे सह-पायलट हम्माम अल-हम्मामी याने हल्ला केला होता. स्मित मच्छर यांनी धैर्यानं या अचानक झालेल्या हल्ल्याचा प्रतिकार केला आणि 174 प्रवासी व कर्मचाऱ्यांचे प्राण वाचवले. गंभीर जखमी होऊन आणि मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव होत असूनही, भारतीय कॅप्टन स्मित मच्छर यांनी कॉकपिटचा दरवाजा उघडला. त्यांच्या शौर्यामुळं प्रवाशांना कॉकपिटमध्ये प्रवेश करणे आणि हल्लेखोरावर मात करणे शक्य झाले.
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