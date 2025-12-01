एनआयएचे काश्मीरमध्ये 8 ठिकाणी छापे, दिल्ली स्फोटातील 'व्हाईट-कॉलर' कनेक्शनचा तपास सुरू
लाल किल्ला बॉम्बस्फोट प्रकरणात एनआयएनं जम्मू काश्मीरमध्ये 8 ठिकाणी छापे टाकले आहेत. वाचा, सविस्तर बातमी.
Published : December 1, 2025 at 1:20 PM IST
शोपिया (श्रीनगर)-राष्ट्रीय तपास संस्थेनं (NIA) सोमवारी काश्मीरमधील पुलवामा आणि कुलगाम जिल्ह्यात 8 ठिकाणी छापे मारले. दहशतवाद्यांनी दिल्लीमधील लाल किल्ल्याजवळ स्फोट घडवून आणल्यानंतर 'व्हाईट-कॉलर' हे दहशतवाद्यांचे मॉड्यूल समोर आले होते. त्या संदर्भात एनआयएनं जम्मू काश्मीरमध्ये छापे टाकले आहेत.
अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार एनआयएच्या पथकानं शोपियामधील मौलवी इरफान अहमद वागेच्या घरात झडती घेतली. व्हाईट कॉलरच्या दहशतवादी मॉड्यूलमधून कट्टरतावाद पसरविण्यासाठी आणि भरती करण्यात वागे हा मास्टरमाईंड असल्याची माहिती तपासात समोर आलं आहे.
ऑक्टोबरमध्ये दिल्लीत दहशतवाद्यांनी कारमधून घडवून आणलेल्या स्फोटात 15 लोकांचा मृत्यू झाला. या दहशतवादी हल्ल्याचा एनआयएकडून तपास सुरू असून संशयितांची चौकशी सुरू आहे. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार पुलवामा जिल्ह्यात कोईल, चंदगाम, मलंगपोरा आणि संबूरा भागात छापेमारी केली. हे छापे दिल्लीमधील कार स्फोटाशी संबंधित आहेत
इरफान मौलवीच्या घरी छापे - नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात उत्तर प्रदेश सहारनपूरमधून डॉ. अदील अहमद राथरला अटक करण्यात आली होती. या प्रकरणाचा तपास सुरू असताना एनआयएनं दिल्ली कार स्फोटातील प्रकरणात जम्मू काश्मीरमधील नादिगाम शोपियामधील इरफान मौलवीच्या घरी छापे मारले. एनआयएनं दक्षिण काश्मीरमधील शोपिया जिल्ह्यात शोध मोहिम राबविली. या मोहिमेत नादिगामध्ये इरफान अहमद मौलवीच्या घरात छापे टाकले आहेत. सूत्राच्या माहितीनुसार एनआयएचं पथक सकाळी शोपिया येथे पोहोचलं. या पथकानं मौलवीच्या घराची झडती घेतली. दिल्ली कारच्या स्फोटात इरफान अहमद मौलवीची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे. घरात टाकलेल्या छाप्यात काय कागदपत्रे आणि सामान जप्त केले, याची अधिकृतपणे माहिती देण्यात आलेली नाही.
कोण आहे इरफान मौलवी ? शोपियानमधील नदीगाम येथील रहिवासी इरफान अहमद मौलवी याची दिल्ली कार बॉम्बस्फोट प्रकरणात सहभाग असल्याचा तपास यंत्रणांना संशय आहे. त्याची चौकशी करण्यात येत आहे. त्याचा दहशतवादी हल्ल्याकरिता नियोजन, समन्वय आणि स्फोटक साहित्य मिळविण्यात मदत करण्यात सहभाग आहे. याबाबत पुढील पुरावे शोधण्यासाठी एनआयएनं आज छापे टाकले. पुढील तपासानंतर आणखी छापे टाकले जाऊ शकतात. तसेच काही जणांना अटक केली जाऊ शकते, अशी सूत्रानं माहिती दिली.
