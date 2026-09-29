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एनआयएची मोठी कारवाई; आसाम, पश्चिम बंगाल आणि केरळमधील 16 ठिकाणी धाडसत्र

दहशतवादविरोधी यंत्रणेनं आयएमके दहशतवादी कट प्रकरणात 11 आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर तीन महिन्यांनी ही कारवाई करण्यात आली आहे.

NIA raids 16 locations in Assam, Bengal, Kerala over alleged IMK terror conspiracy
एनआयएची मोठी कारवाई; आसाम, पश्चिम बंगाल आणि केरळमधील 16 ठिकाणी धाडसत्र (IANS)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 29, 2026 at 6:42 PM IST

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गुवाहाटी/दिल्ली : राष्ट्रीय तपास यंत्रणेनं (एनआयए) आसाममधील एका कट्टरतावाद प्रकरणाच्या संदर्भात आसाम, पश्चिम बंगाल आणि केरळमधील 16 ठिकाणी छापे टाकले. या 16 ठिकाणांपैकी 10 आसाममध्ये, 5 पश्चिम बंगालमध्ये आणि 1 केरळमध्ये आहे. हे प्रकरण बांगलादेशी दहशतवादी संघटना जमात-उल-मुजाहिदीन बांगलादेश (JMB) शी संबधित असलेल्या इमाम महमुदुर काफिला (IMK) या गटाच्या सीमापार दहशतवादी कटाशी आहे.

दहशतवादविरोधी यंत्रणेनं आयएमके (इमाम महमुदुर काफिला) दहशतवादी कट प्रकरणात 11 आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर तीन महिन्यांनी ही कारवाई करण्यात आली आहे. गुवाहाटी येथील विशेष एनआयए न्यायालयात दाखल केलेल्या आरोपपत्रात, आरोपींवर भारतीय दंड संहिता (आयपीसी), 2023 आणि बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) कायदा (यूएपीए), 1967 च्या विविध कलमांखाली आरोप ठेवण्यात आले आहेत.

एनआयएच्या तपासात असं समोर आलं आहे की, हे आरोपी जेएमबी (जमात-उल-मुजाहिदीन बांगलादेश) चे एक स्वरूप असलेल्या आयएमकेच्या कटात सक्रियपणे सहभागी होते. पश्चिम बंगाल आणि आसाम व त्रिपुरासह भारतातील ईशान्येकडील राज्यांमध्ये या दहशतवादी संघटनेच्या विचारधारेचा प्रसार करणे, हा त्यांचा उद्देश होता. तसंच या कटात दहशतवादी संघटनेच्या अतिरेकी अजेंड्याला प्रोत्साहन देणं, असुरक्षित तरुणांना कट्टर बनवणं आणि भारतात संघटनेचं जाळं विस्तारणं यांचा समावेश होता.

आसाममधील बारपेटा जिल्ह्यातील आझाद नगर आणि निचुका भागातील अनेक ठिकाणी एनआयएनं छापे टाकले. या कारवाईदरम्यान, मुस्तफिजुर रहमान आणि याकूब अली या दोन संशयितांना चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आलं. तसंच या कारवाईत काही कागदपत्रंही जप्त करण्यात आली असून, या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. एनआयएच्या तपासात असं उघड झालं आहे की, जेएमबीचे वरिष्ठ सदस्य इमाम महमूद हबीबुल्ला यांनी भारतीय भूमीवर या प्रतिबंधित संघटनेच्या कुटिल अजेंड्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी आयएमके (इमाम महमूद कफैला) ची स्थापना करण्यात आली होती.

दरम्यान, आरोपपत्रात नावं असलेल्या 11 आरोपींनी गुप्त बैठका, धार्मिक प्रबोधन कार्यक्रम, कट्टरतावादी साहित्याचे (पुस्तके/पोस्टर) वितरण आणि भारतविरोधी प्रचारासाठी डिजिटल माध्यमांचा वापर करून भारतात आयएमके/जेएमबीचा विस्तार करण्याचा कट रचला होता, असं एनआयएच्या तपासात समोर आलं आहे. याचबरोबर, आरोपपत्रात नाव असलेल्या दोन मुख्य आरोपींची ओळख नसीमउद्दीन आणि जागीर मिया अशी पटली आहे. नसीमउद्दीन हा आसाममध्ये आयएमकेच्या कारवायांचे नेतृत्व करत होता. तर जागीर मिया हा त्रिपुरामध्ये संघटनेचे नेतृत्व करत होता. तपासादरम्यान, एनआयएनं अनेक गुन्हेगारी कागदपत्रे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आणि डिजिटल रेकॉर्ड जप्त केले आहेत.

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TAGGED:

ASSAM
KERALA
एनआयएची मोठी कारवाई
TERROR CONSPIRACY
NIA RAIDS

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