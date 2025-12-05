ETV Bharat / bharat

1 कोटींची रोकड आणि दारूगोळा जप्त; उत्तर प्रदेश, हरियाणानंतर NIA ची टीम पोहोचली बिहारमध्ये, दोघांना अटक!

शेखपुरा जिल्ह्यातील सिरारी पोलीस स्टेशन परिसरात असलेल्या भदौस आणि जयमंगला गावांमध्ये शस्त्र तस्करांच्या घरांवर छापे टाकण्यात आले.

NIA Raid In Bihar Districts In Arms And Ammunition Smuggling Case Two Accused Arrested
1 कोटींची रोकड आणि दारूगोळा जप्त; उत्तर प्रदेश, हरियाणानंतर NIA ची टीम पोहोचली बिहारमध्ये, दोघांना अटक! (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 5, 2025 at 3:26 PM IST

2 Min Read
शेखपुरा : बिहारमधील शस्त्र तस्करी प्रकरणात एनआयएनं मोठी कारवाई केली आहे. राज्यातील तीन जिल्ह्यांमधील सात ठिकाणी जवळपास 12 तास छापे टाकण्यात आले. या छाप्यात दोन संशयितांना अटक करण्यात आली. ही कारवाई 4 डिसेंबरला करण्यात आल्याची माहिती एनआयएनं दिली.

शस्त्रास्त्रं आणि दारूगोळा तस्करी : एनआयएच्या म्हणण्यानुसार, बिहार, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश या तीन राज्यांमधील 22 ठिकाणी छापे टाकल्यानंतर गुरुवारी शस्त्रास्त्रं आणि दारूगोळा तस्करी प्रकरणात चार आरोपींना अटक करण्यात आली.

पाटण्यातून एकाला अटक : बिहारमधील नालंदा, शेखपुरा आणि पाटणा जिल्ह्यातील सात ठिकाणी एनआयएच्या 22 पथकांनी छापे टाकले. तसंच एनआयएनं पाटण्यातून शशी प्रकाश या व्यक्तीला अटक केली आहे. नालंदामधील बिहार पोलीस ठाण्याच्या बारादरी भागातील मोहम्मद परवेझ आणि भगवान बिघा ओपीचे राजेंद्र यादव यांच्या घरांवर छापे टाकण्यात आले. छापे टाकल्यानंतर या व्यक्तींची चौकशी करण्यात आली.

नालंदामध्ये शस्त्र तस्करी प्रकरण उघडकीस : 23 जुलै 2025 रोजी, नालंदा पोलीस आणि स्पेशल टास्क फोर्सनं (एसटीएफ) सोहराई पोलीस ठाण्यातील आशा नगर येथील अभिजीत कुमार उर्फ ​​रॉबिन राय यांच्या भाड्याच्या घरातून 717 जिवंत काडतुसे जप्त केली. भागन बिघा येथील त्यांच्या घरातून आणखी 117 गोळ्या जप्त करण्यात आल्या. पोलिसांनी ही कारवाई कैमूर जिल्ह्यातील मोहनिया इथं केली. ज्यावेळी पोलीस उत्तर प्रदेशमधून परतत होते.

शेखपुरा इथं एनआयएचे छापे : शेखपुरा जिल्ह्यातील सिरारी पोलीस स्टेशन परिसरात असलेल्या भदौस आणि जयमंगला गावांमध्ये शस्त्र तस्करांच्या घरांवर छापे टाकण्यात आले. गुड्डू सिंह उर्फ ​​रवी रंजनला अटक करण्यात आली. पथकानं त्याच्या घरातून एक कार देखील जप्त केली आहे. तसंच छापेमारीदरम्यान, पथकानं अनेक मोबाईल फोन देखील जप्त केले आहेत, ज्यामध्ये महत्त्वाचे पुरावे असल्याचा संशय आहे.

शस्त्रं आणि दारूगोळा जप्त : सिरारी पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुड्डू सिंह आणि त्याच्या सहकाऱ्यांच्या 22 ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. एक कोटी रुपये आणि मोठ्या प्रमाणात शस्त्रं आणि दारूगोळा जप्त करण्यात आला. अनेक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणं देखील जप्त करण्यात आल्याचं वृत्त आहे. त्याच्या लपलेल्या ठिकाणांमधून बनावट ओळखपत्रं आणि अनेक महत्त्वाची कागदपत्रं देखील जप्त करण्यात आली आहेत.

"अटक करण्यात आलेल्या गुड्डू सिंहवर स्थानिक पोलीस ठाण्यात शस्त्रास्त्र कायद्याचा गुन्हा दाखल आहे, ज्यामध्ये तो न्यायालयीन जामिनावर होता. विशेष पथकानं त्याला शस्त्रास्त्र तस्करीच्या संदर्भात अटक केली. गुड्डू सिंह शस्त्रं आणि दारूगोळा खरेदी-विक्रीमध्ये सहभागी आहे." - आयुष कुमार, पोलीस अधिकारी, सिरारी

जुलै 2025 मधील प्रकरण : एनआयएच्या मते, तस्करी प्रकरण जुलै 2025 मध्ये बिहारमध्ये सुरू झालं होतं. त्यावेळी स्थानिक पोलिसांनी अनेक शस्त्रं आणि दारूगोळा जप्त केला होता. याप्रकरणी राजेंद्र प्रसाद, कुमार अभिजीत, शत्रुधन शर्मा आणि विशाल कुमार नावाच्या चार आरोपींना अटक केली होती.

हरियाणामधून तस्करी : या प्रकरणात हरियाणाहून उत्तर प्रदेश, नंतर बिहार आणि देशाच्या इतर भागात शस्त्रांची तस्करी करण्यात आली होती. भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या सूचनेनुसार, एनआयएनं ऑगस्टमध्ये या प्रकरणाचा तपास सुरू केला.

