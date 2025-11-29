ETV Bharat / bharat

बाबा सिद्दीकी हत्या प्रकरण : कुख्यात गँगस्टर अनमोल बिश्नोईची एनआयए कोठडी वाढवली

कुख्यात गँगस्टर अनमोल बिश्नोई याला राष्ट्रवादी काँग्रेस नेते बाबा सिद्दीकी हत्या प्रकरणात अटक करण्यात आली आहे. त्याच्या एनआयए कोठडीत आज वाढ करण्यात आली.

AMNOL BISHNOI NIA CUSTODY EXTENDED
संग्रहित छायाचित्र (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 29, 2025 at 8:12 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते बाबा सिद्दीकी हत्या प्रकरणात कुख्यात गँगस्टर अनमोल बिश्नोई याला अमेरिकेतून प्रत्यार्पण करुन भारतात आणण्यात आलं. गँगस्टर अनमोल बिश्नोई याला एनआयए कोठडी ठोठावली होती. मात्र त्याची एनआयए कोठडी आज संपत असल्यानं त्याला पुन्हा दिल्लीतील पटियाला हाऊस न्यायालयात हजर करण्यात आलं. यावेळी न्यायालयानं त्याची एनआयए कोठडी सात दिवसानं वाढवली आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा यांनी ही एनआयए कोठडी वाढवण्याचे आदेश दिले.

Amnol Bishnoi NIA custody extended
संग्रहित छायाचित्र (ETV Bharat)

अनमोल बिश्नोईची एनआयए कोठडी वाढवली : कुख्यात गँगस्टर अनमोल बिश्नोईची एनआयए कोठडी आज संपत होती. त्यानंतर एनआयएनं त्याला न्यायालयात हजर केलं. एनआयएच्या वतीनं वकील राहुल त्यागी यांनी अनमोल बिश्नोईची कोठडी वाढवण्याची मागणी केली. यावेळी त्यांनी "त्याची अजून चौकशी करायची आहे. गुन्ह्यातील काही खुलासे करता येतील." त्यानंतर न्यायालयानं अनमोल बिश्नोईची एनआयए कोठडी आणखी सात दिवस वाढवण्याचे आदेश दिले.

दिल्ली विमानतळावर अनमोल बिश्नोईला अटक : दिल्ली विमानतळावर 19 नोव्हेंबर रोजी एनआयएनं कुख्यात गँगस्टर तथा लॉरेंन्स बिश्नोई याचा भाऊ अनमोल बिश्नोईला अटक केली. 19 नोव्हेंबरला न्यायालयानं अनमोल बिश्नोईला आजपर्यंत एनआयए कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले. अनमोल बिश्नोई याच्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते बाबा सिद्दीकी यांच्या हत्येचा आरोप आहे. बिश्नोईनं अमेरिकेच्या न्यायालयात आश्रय मागितला होता, परंतु त्याची विनंती फेटाळण्यात आली. त्यानंतर अनमोल बिश्नोई याचं भारतात प्रत्यार्पण करण्यात आलं. यावेळी दिल्लीत आल्यानंतर विमानतळावरच त्याला एनआयएनं अटक केली.

सिद्धू मूसेवालाच्या हत्येनंतर अनमोल बिश्नोईला फरार : जानेवारीमध्ये अनमोल बिश्नोईला फरार घोषित करण्यात आलं होतं. देशभरात त्याच्याविरुद्ध 22 खटले प्रलंबित आहेत. मे 2022 मध्ये पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवालाच्या हत्येप्रकरणीही तपास यंत्रणा त्याची चौकशी करत आहेत. सिद्धू मूसेवालाच्या हत्येनंतर, अनमोल बिश्नोई 2022 मध्ये बनावट पासपोर्ट वापरून अमेरिकेत पळून गेला. अनमोल बिश्नोईवर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब आणि राजस्थानमध्ये लॉरेन्स बिश्नोई टोळीसाठी खंडणी रॅकेट चालवल्याचा आरोप आहे.

हेही वाचा :

  1. बाबा सिद्दीकी हत्या प्रकरण : गँगस्टर अनमोल बिश्नोईला पटियाला हाऊस न्यायालयानं ठोठावली 11 दिवसांची एनआयए कोठडी
  2. कुख्यात गँगस्टर लॉरेन्स बिश्नोई याला धक्का; भाऊ अनमोल बिश्नोईच्या कॅलिफोर्नियात आवळल्या मुसक्या
  3. बाबा सिद्दीकी हत्याकांड : मारेकरी मेसेजिंग अ‍ॅपद्वारे होते अनमोल बिश्नोईच्या थेट संपर्कात, मुंबई पोलिसांचे धक्कादायक खुलासे

TAGGED:

GANGSTER LAWRENCE BISHNOI BROTHER
GANGSTER AMNOL BISHNOI NIA CUSTODY
बाबा सिद्दीकी हत्या प्रकरण
अनमोल बिश्नोई एनआयए कोठडी
AMNOL BISHNOI NIA CUSTODY EXTENDED

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.