बाबा सिद्दीकी हत्या प्रकरण : कुख्यात गँगस्टर अनमोल बिश्नोईची एनआयए कोठडी वाढवली
कुख्यात गँगस्टर अनमोल बिश्नोई याला राष्ट्रवादी काँग्रेस नेते बाबा सिद्दीकी हत्या प्रकरणात अटक करण्यात आली आहे. त्याच्या एनआयए कोठडीत आज वाढ करण्यात आली.
Published : November 29, 2025 at 8:12 PM IST
नवी दिल्ली : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते बाबा सिद्दीकी हत्या प्रकरणात कुख्यात गँगस्टर अनमोल बिश्नोई याला अमेरिकेतून प्रत्यार्पण करुन भारतात आणण्यात आलं. गँगस्टर अनमोल बिश्नोई याला एनआयए कोठडी ठोठावली होती. मात्र त्याची एनआयए कोठडी आज संपत असल्यानं त्याला पुन्हा दिल्लीतील पटियाला हाऊस न्यायालयात हजर करण्यात आलं. यावेळी न्यायालयानं त्याची एनआयए कोठडी सात दिवसानं वाढवली आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा यांनी ही एनआयए कोठडी वाढवण्याचे आदेश दिले.
अनमोल बिश्नोईची एनआयए कोठडी वाढवली : कुख्यात गँगस्टर अनमोल बिश्नोईची एनआयए कोठडी आज संपत होती. त्यानंतर एनआयएनं त्याला न्यायालयात हजर केलं. एनआयएच्या वतीनं वकील राहुल त्यागी यांनी अनमोल बिश्नोईची कोठडी वाढवण्याची मागणी केली. यावेळी त्यांनी "त्याची अजून चौकशी करायची आहे. गुन्ह्यातील काही खुलासे करता येतील." त्यानंतर न्यायालयानं अनमोल बिश्नोईची एनआयए कोठडी आणखी सात दिवस वाढवण्याचे आदेश दिले.
दिल्ली विमानतळावर अनमोल बिश्नोईला अटक : दिल्ली विमानतळावर 19 नोव्हेंबर रोजी एनआयएनं कुख्यात गँगस्टर तथा लॉरेंन्स बिश्नोई याचा भाऊ अनमोल बिश्नोईला अटक केली. 19 नोव्हेंबरला न्यायालयानं अनमोल बिश्नोईला आजपर्यंत एनआयए कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले. अनमोल बिश्नोई याच्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते बाबा सिद्दीकी यांच्या हत्येचा आरोप आहे. बिश्नोईनं अमेरिकेच्या न्यायालयात आश्रय मागितला होता, परंतु त्याची विनंती फेटाळण्यात आली. त्यानंतर अनमोल बिश्नोई याचं भारतात प्रत्यार्पण करण्यात आलं. यावेळी दिल्लीत आल्यानंतर विमानतळावरच त्याला एनआयएनं अटक केली.
सिद्धू मूसेवालाच्या हत्येनंतर अनमोल बिश्नोईला फरार : जानेवारीमध्ये अनमोल बिश्नोईला फरार घोषित करण्यात आलं होतं. देशभरात त्याच्याविरुद्ध 22 खटले प्रलंबित आहेत. मे 2022 मध्ये पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवालाच्या हत्येप्रकरणीही तपास यंत्रणा त्याची चौकशी करत आहेत. सिद्धू मूसेवालाच्या हत्येनंतर, अनमोल बिश्नोई 2022 मध्ये बनावट पासपोर्ट वापरून अमेरिकेत पळून गेला. अनमोल बिश्नोईवर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब आणि राजस्थानमध्ये लॉरेन्स बिश्नोई टोळीसाठी खंडणी रॅकेट चालवल्याचा आरोप आहे.
