बंगळुरु एनआयए न्यायालयानं ISIS कट प्रकरणातील दोषीला सुनावली 7 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा
या प्रकरणात दोषी ठरलेला हनीफ हा पहिला आरोपी असून, आतापर्यंत एनआयएनं एकूण 20 आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले आहे.
Published : July 15, 2026 at 10:50 AM IST
बंगळुरू : कर्नाटकमध्ये टारगेट किलिंग आणि जातीय दंगली भडकवण्याच्या उद्देशानं रचलेल्या आयएसआयएस-संबंधित दहशतवादी कटातील एका मुख्य आरोपीला राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या (एनआयए) विशेष न्यायालयानं शिक्षा सुनावली आहे. बंगळुरू येथील एनआयए विशेष न्यायालयानं या प्रकरणातील मुख्य आरोपींपैकी एक असलेल्या मोहम्मद हनीफ खान याला दोषी ठरवून सात वर्षांच्या सक्त कारावासाची आणि 48,000 रुपयांच्या दंडाची शिक्षा सुनावली आहे.
20 आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल : या प्रकरणात दोषी ठरलेला हनीफ हा पहिला आरोपी असून, आतापर्यंत एनआयएनं एकूण 20 आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले आहे. सध्या सर्व आरोपी न्यायालयीन कोठडीत आहेत. तपासानुसार, तो त्या पथकाचा भाग होता, ज्यानं अल-हिंद संघटनेच्या सदस्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी आणि लपण्याची ठिकाणं उभारण्यासाठी घनदाट जंगल असलेल्या भागांची पाहणी करण्याकरिता कर्नाटकातील चामराजनगर जिल्ह्यातील शिवनसमुद्र आणि गुंडलूपेट भागांना भेट दिली होती.
बंगळुरुमध्ये अनेक गुप्त बैठका : एनआयएनं उघड केलं आहे की, या संपूर्ण कटाचा मुख्य उद्देश दक्षिण भारतात "आयएसआयएस/दाएश प्रांत" स्थापन करणे हा होता. मुख्य आरोपी मेहबूब पाशा हा या कटाचा सूत्रधार होता. त्यानं बंगळुरुमधील गुरप्पनपाल्या येथील आपल्या घरी अनेक गुप्त बैठका घेतल्या. या बैठकांमध्ये जातीय दंगली भडकवणे, राष्ट्रविरोधी अजेंडा पसरवणे आणि प्रमुख व्यक्तींच्या लक्ष्यित हत्या (टारगेट किलिंग) घडवून आणण्याचा कट रचण्यात आला होता.
एनआयएकडून स्वतंत्र तपास : पाशा आणि त्याच्या नातेवाईकांनी/सहकाऱ्यांनी आयएसआयएसच्या कारवाया पुढं नेण्यासाठी स्फोटके आणि शस्त्रे मिळवण्याचा करार केला होता. पाशानं स्वतः हनीफला दोन पिस्तूल आणि 60 जिवंत काडतुसे पुरवली होती. इतकंच नाही तर, एनआयएच्या अहवालानुसार, हनीफनं इतर आरोपींना भाड्याच्या गाडीतून बंगळुरुमधून पश्चिम बंगालला पळून जाण्यास मदत केली होती. बंगळुरु शहर पोलिसांनी 10 जानेवारी 2020 रोजी गुन्हा दाखल केला. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, एनआयएनं काही दिवसांतच याचा स्वतंत्र तपास सुरू केला होता.
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