मानवी तस्करी प्रकरण : आठ बांगलादेशी नागरिकांना जन्मठेपेची शिक्षा, NIA न्यायालयाचा निर्णय
या आरोपींपैकी आठ जण बांगलादेशी नागरिक असून एक जण हैदराबादमधील आहे.
Published : September 18, 2026 at 1:57 PM IST
हैदराबाद : 2019 मध्ये दाखल झालेल्या मानवी तस्करीच्या एका प्रकरणात एका टोळीशी संबंधित नऊ आरोपींना हैदराबादमधील एका विशेष एनआयए न्यायालयानं जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. या आरोपींपैकी आठ जण बांगलादेशी नागरिक असून एक जण हैदराबादमधील आहे. दरम्यान, हे प्रकरण मानवी तस्करीच्या अशा एका नेटवर्कशी संबंधित आहे, जे बांगलादेशी महिलांना चांगल्या पगाराची आणि नोकरीची आमिषे दाखवून भारतात आणत होते आणि त्यानंतर त्यांना वेश्याव्यवसायात भाग पाडत होते.
नऊ आरोपींना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा : गुरुवारी (17 सप्टेंबर) दिलेल्या आदेशात न्यायालयानं या नऊ आरोपींना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. तसंच, न्यायालयानं दोषींवर एकूण 1,37,000 रुपयांचा दंडही ठोठावला. दंड न भरल्यास त्यांना अतिरिक्त तीन महिन्यांच्या साध्या तुरुंगवासाची अतिरिक्त शिक्षाही दिली आहे. दरम्यान, याप्रकरणी तेलंगणा पोलिसांनी सप्टेंबर 2019 मध्ये हैदराबादमधील पहाडी शरीफ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता. या गुन्ह्यानुसार, जलपल्ली गावातील एका वेश्यालयातून तीन बांगलादेशी महिलांची आणि हैदराबादच्या बालापूर भागातील महमूद कॉलनीतील एका घरातून आणखी एका महिलेची सुटका करण्यात आली होती. या प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे सोपवण्यात आला होता.
आरोपींचा मानवी तस्करीच्या नेटवर्कमध्ये सहभाग : एनआयएनं तपास हाती घेतला आणि 12 ऑक्टोबर 2019 रोजी RC-03/2019/NIA/HYD म्हणून केस पुन्हा नोंदवली. तपासादरम्यान, एनआयएला आरोपींचा मानवी तस्करीच्या नेटवर्कमध्ये सहभाग असल्याचं आढळून आलं. त्यानंतर दहशतवादविरोधी एजन्सीनं 17 ऑक्टोबर 2020 रोजी आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले. एनआयएच्या तपासामुळं 2019 आणि 2020 दरम्यान पश्चिम बंगाल आणि तेलंगणासह वेगवेगळ्या ठिकाणांहून आरोपींना अटक करण्यात आली. रुहुल अमीन धाली, मोहम्मद युसूफ खान उर्फ मोहम्मद इम्रान, बिथी बेगम उर्फ खदिजा शेख, इमामुल गाझी उर्फ मोहम्मद राणा हुसेन, मोहम्मद अल मामून, सोजीब शेख, सुरेश कुमार दास उर्फ सगोर, मोहम्मद अब्दुल्ला मुन्शी उर्फ अब्दुल सरकार आणि मोहम्मद अयुब शेख अशी आरोपींची नावं असून त्यांच्यावर भारतीय दंड संहिता, परदेशी कायदा, 1946 आणि अनैतिक वाहतूक (प्रतिबंध) कायद्याच्या विविध तरतुदींनुसार खटला चालवण्यात आला.
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