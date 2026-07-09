ऑनलाइन दहशतवाद प्रकरणी एनआयएची कारवाई, 20 ठिकाणी शोधमोहीम
एनआयएनं दहशतवादी कारवायांशी संबंधित असल्याचा आरोप असलेल्या पश्चिम बंगालसह देशभरातील 20 ठिकाणी शोधमोहीम राबवली आहे.
Published : July 9, 2026 at 8:13 PM IST
कोलकाता : राष्ट्रीय तपास संस्थेनं (NIA) ऑनलाइन कट्टरतावाद आणि दहशतवादी कारवायांविरुद्ध कारवाई करत, दहशतवादाविरोधात एक मोठी देशव्यापी मोहीम सुरू केली आहे. याअंतर्गत, एनआयएनं दहशतवादी कारवायांशी संबंधित असल्याचा आरोप असलेल्या पश्चिम बंगालसह देशभरातील 20 ठिकाणी शोधमोहीम राबवली आहे.
तरुणांना लक्ष्य करून द्वेषपूर्ण मोहिमा : देशातील तरुणांना प्रतिबंधित दहशतवादी संघटनांशी जोडण्याचे प्रयत्न होत असल्याचा आरोप आहे. या संदर्भात एनआयएनं देशभरात एक मोठी मोहीम सुरू केली आहे. तपासकर्त्यांच्या मते, विविध प्रतिबंधित दहशतवादी संघटना सोशल मीडिया आणि एन्क्रिप्टेड मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मद्वारे भारतीय तरुणांना लक्ष्य करून द्वेषपूर्ण मोहिमा राबवत आहेत. प्राथमिक तपासात असं उघड झालं आहे की, मोबाइल फोनवर प्रक्षोभक व्हिडिओ, पत्रके आणि संदेश पाठवून दहशतवादी कारवायांना प्रोत्साहन देण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत.
20 ठिकाणी शोधमोहीम : देशातील तरुण समुदायातील अनेक व्यक्तींमध्ये अल कायदा आणि आयएसआयएसची दहशतवादी विचारसरणी पसरवण्याचे प्रयत्न होत असल्याचा आरोप आहे. हे विविध दहशतवादी सूत्रधारांमार्फत केले जात असून, हे काम ऑनलाइन पद्धतीने केले जात असल्याचा आरोप आहे. तरुणांना राष्ट्रविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात असल्याचे एनआयएच्या तपास अधिकाऱ्यांना त्यांच्या प्राथमिक तपासात आढळून आले आहे. या तक्रारीच्या आधारे, एनआयएनं गुरुवार सकाळपासून देशभरातील जवळपास 20 निश्चित केलेल्या ठिकाणी एकाच वेळी शोधमोहीम राबवली. ही शोधमोहीम आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान आणि दिल्ली इथंही राबवण्यात आल्याचं समजते.
इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे जप्त : बंगालमधील तपास अधिकाऱ्यांनी बांकुरा जिल्ह्यातील खात्रा परिसरात शोधमोहीम राबवली. एनआयएच्या सूत्रांनुसार, दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभाग असल्याप्रकरणी यापूर्वी अटक करण्यात आलेल्या मीर आसिफच्या घरी तपास अधिकारी गुरुवारी सकाळी पोहोचले. मिळालेल्या माहितीनुसार, घराच्या प्रदीर्घ झडतीनंतर अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, डिजिटल स्टोरेज मीडिया आणि काही संशयास्पद वस्तू जप्त करण्यात आल्या. जप्त केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा वापर प्रतिबंधित दहशतवादी गटांशी संवाद साधण्यासाठी, प्रचारात्मक साहित्याची देवाणघेवाण करण्यासाठी किंवा ऑनलाइन कारवायांमध्ये सहभागी होण्यासाठी केला गेला होता का? याचा तपास अधिकारी करत आहेत. तसंच जप्त केलेले प्रत्येक उपकरण फॉरेन्सिक तपासणीसाठी पाठवले जाईल. गोळा केलेल्या माहितीच्या आधारे, तपास अधिकारी नेटवर्कची व्याप्ती, संवादाचा स्रोत आणि या कारवायांमध्ये इतर कोणी व्यक्ती सहभागी आहे का? हे देखील तपासण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
तपासाची व्याप्ती वाढवली जाऊ शकते : एनआयएच्या सूत्रांनुसार, मीर आसिफनं वापरलेल्या अनेक इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजिटल वस्तूही जप्त करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, ऑनलाइन माध्यमांचा वापर करून तरुणांमध्ये कट्टरतावादी विचारसरणी पसरवण्याच्या प्रवृत्तीत अलीकडे वाढ झाली आहे. त्यामुळं, अशा संघटनांचे डिजिटल नेटवर्क उद्ध्वस्त करणे आणि त्यांच्या ऑनलाइन हालचालींचा स्रोत ओळखणे, हे आता तपासाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. एनआयएच्या सूत्रांनुसार, देशव्यापी कारवाईदरम्यान जप्त केलेली कागदपत्रे, डिजिटल माहिती आणि इतर सामग्रीची तपासणी केल्यानंतर, तपासाची व्याप्ती इतर राज्यांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते.
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