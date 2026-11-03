राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानं मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि महाराष्ट्र सरकारकडून 'अल्पवयीन मुलींची विक्री आणि तस्करी' प्रकरणी मागवला अहवाल
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानं या प्रकरणावर दोन आठवड्यांच्या आत सविस्तर अहवाल सादर करण्यास सांगितलं आहे.
Published : November 3, 2026 at 8:23 PM IST
नवी दिल्ली : अल्पवयीन मुलींची विक्री आणि तस्करी होत असल्याच्या वृत्ताची दखल घेत, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानं (NHRC) मंगळवारी मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि महाराष्ट्र राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानं या प्रकरणावर दोन आठवड्यांच्या आत सविस्तर अहवाल सादर करण्यास सांगितलं आहे. दरम्यान, ही नोटीस तिन्ही राज्यांच्या मुख्य सचिवांना आणि पोलीस महासंचालकांना पाठवण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानं स्वतःहून घेतली दखल : मध्य प्रदेश आणि राजस्थानच्या सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये अनेक अल्पवयीन मुलींना त्यांच्या पालकांकडून दलालांमार्फत 3 लाख ते 5 लाख रुपयांना विकलं जात असल्याचं वृत्त एका माध्यमात प्रसिद्ध झालं होतं. या वृत्ताची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानं स्वतःहून (suo motu) दखल घेतली आहे. वृत्तात नमूद केल्यानुसार, दलाल या मुलींना बनावट कागदपत्रांच्या आधारे स्वतःची दत्तक मुलं असल्याचं भासवून त्यांची तस्करी करतात.
NHRC, India takes suo motu cognizance of the reported sale and trafficking of girl children from border districts of Madhya Pradesh and Rajasthan to cities in Maharashtra. May like to refer to the press release at: https://t.co/oRqqXxlNw1 @PIB_India @ANI @PTI_News @airnewsalerts https://t.co/O0HRfCIG5q— NHRC India (@India_NHRC) November 3, 2026
मानवी तस्करीला बळी पडलेल्या मुलींच्या चार विशिष्ट प्रकरणांचा उल्लेख : अहवालात नमूद केल्यानुसार, या मुली प्रौढ झाल्यावर त्यांची ओळख लपवण्यासाठी त्यांची वैयक्तिक माहिती बदलली जाते आणि त्यानंतर त्यांना महाराष्ट्रातील विविध शहरांमध्ये देहव्यापारासाठी 35 लाख ते 40 लाख रुपयांना विकले जाते. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या मते, या बातमीतील मजकूर "जर खरा असेल, तर तो पीडित मुलींच्या मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाचा गंभीर प्रश्न उपस्थित करतो". दरम्यान, 30 ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या या बातमीनुसार, गरिबी आणि इतर कारणांमुळं पालक आपल्या मुलींना विकतात. यात मानवी तस्करीला बळी पडलेल्या मुलींच्या चार विशिष्ट प्रकरणांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
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