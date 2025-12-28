नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी 'रामोजी फिल्म सिटी' सज्ज; 31 डिसेंबरला रंगणार 'न्यू इयर पार्टी', असं करा बुकिंग
'रामोजी फिल्म सिटी' नव्या वर्षाचं स्वागत करण्यासाठी सज्ज आहे. 'न्यू इयर पार्टी' साठी 'रामोजी कार्निव्हाइब 2026' चं आयोजन 31 डिसेंबरला करण्यात आलं आहे.
हैदराबाद : 'रामोजी फिल्म सिटी' नव्या वर्षाचं भव्य स्वागत करण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज आहे. 'रामोजी कार्निव्हाइब 2026' हा खास सोहळा कुटुंबीय, नातेवाईक आणि मित्रांसोबत अविस्मरणीय आठवणी निर्माण करेल. सोहळा सर्वांसाठी अविस्मरणीय ठरावा, यासाठी सर्व विशेष व्यवस्था करण्यात आल्या आहेत.
सर्वात मोठा ओपन एअर डान्स फ्लोअर : 'न्यू इयर पार्टी' साठी 'रामोजी कार्निव्हाइब 2026 चं आयोजन 31 डिसेंबर 2025 रोजी करण्यात आलं आहे. हा सोहळा सायंकाळी 8 वाजल्यापासून सुरू होईल. यामध्ये डीजे, लाइव्ह बँड आणि विशेष परफॉरमन्सचा समावेश असेल. सर्वात मोठ्या ओपन एअर डान्स फ्लोअरवर पर्यटकांना रोमहर्षक क्षणांचा आनंद घेता येईल. अनलिमिटेड खाद्यपदार्थ, पेयं आणि जोशपूर्ण म्यूझिक परफॉर्मन्ससह हा सोहळा अधिकच यादगार होईल.
मनोरंजनाचे विविध शो : आकर्षक फ्लोट्स आणि विविध वेशभूषांमधील कलाकारांच्या नृत्य सादरीकरणांनी हा सोहळा अधिक रंगतदार होईल. 31 डिसेंबरच्या रात्री होणाऱ्या विशेष कार्यक्रमांमध्ये स्टँड-अप कॉमेडी, गायकांचे लाइव्ह परफॉर्मन्स, जादूचे शो, वाइल्ड वेस्ट स्टंट शो आणि इतर कलाकारांचे विविध कार्यक्रम सादर केले जातील. जोशपूर्ण डीजे संगीताच्या साथीनं नववर्षाचा उत्सव अधिक रोमहर्षक होईल.
थरारक काउंटडाउन आणि आतषबाजी : नव्या वर्षात प्रवेश करण्यापूर्वी विशेष काउंटडाउनची व्यवस्था करण्यात आली आहे. तुम्हाला प्रसिद्ध डीजेच्या जोशपूर्ण संगीतात काउंटडाउनचा थरार अनुभवता येणार आहे. नववर्षात प्रवेश केल्यानंतर नेत्रदीपक आतषबाजीचा सोहळा सर्वांना मंत्रमुग्ध करेल.
अशी आहेत पॅकेजेस : यासाठी तीन पॅकेजेस वेगवेगळ्या आवडीनिवडी लक्षात घेऊन तयार करण्यात आले आहेत.
- सिल्व्हर पॅकेज प्रति जोडपं 5,999 रुपये
- गोल्ड पॅकेज 9,999 रुपये
- आणि प्लॅटिनम पॅकेज 12,999 रुपये
तर सोबत असलेल्या प्रौढांसाठी आणि मुलांसाठी वेगवेगळे दर आहेत, आणि सर्व पॅकेजेस 31 डिसेंबर रोजी रात्री 8 वाजल्यापासून मध्यरात्री 12:30 पर्यंत वैध असतील.
विशेष सुविधा : नवीन वर्षाच्या पार्टीत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी पर्यटकांना विशेष सुविधादेखील देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये कॉल-ऑन ड्रायव्हर्स आणि लहान मुलांसाठी पाळणाघर यासारख्या सुविधांचा लाभ घेता येईल.
कार्यक्रमाची वेळ आणि बुकिंग : नवीन वर्षाच्या पार्टीत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी, विविध विशेष पॅकेजेस उपलब्ध आहेत. हा सोहळा बुधवारी (31 डिसेंबर) सायंकाळी 8 वाजता सुरू होणार आहे. अधिक माहितीसाठी, www.ramojifilmcity.com या वेबसाइटला भेट द्या किंवा 7659876598 या क्रमांकावर कॉल करा.
