नवीन वर्षाचा जल्लोष : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, पंतप्रधान मोदींसह अनेक नेत्यांनी देशवासीयांना दिल्या नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा
आज जगभरात नवीन वर्षाचा जल्लोष साजरा करण्यात येत आहे. नवीन वर्षानिमित्त राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, काँग्रेस पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी नागरिकांना शुभेच्छा दिल्या.
Published : January 1, 2026 at 2:10 PM IST
नवी दिल्ली : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि वरिष्ठ नेत्यांनी गुरुवारी देशातील जनतेला नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा दिल्या. हे नवीन वर्ष शांतता व समृद्धी घेऊन येवो, अशी सदिच्छा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काँग्रेस पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी सोशल माध्यमातून व्यक्त केल्या आहेत.
On the joyous occasion of New Year, I extend my heartiest greetings and best wishes to all Indians in the country and abroad. pic.twitter.com/CRc2B9epT9— President of India (@rashtrapatibhvn) January 1, 2026
नवीन सुरुवातीचं प्रतीक - राष्ट्रपती : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आपल्या सोशल माध्यमातून देशवासीयांना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. यावेळी त्यांनी, "नवीन ऊर्जा, सकारात्मक बदल आणि राष्ट्रनिर्माणाप्रती सामूहिक जबाबदारीची ही वेळ आहे. नवीन वर्ष हे नवीन सुरुवातीचं प्रतीक आहे. आत्मचिंतन आणि नवीन संकल्प करण्यासाठी नवीन वर्ष संधी देते. नागरिकांनी राष्ट्रविकास, सामाजिक सलोखा आणि पर्यावरण संरक्षणाप्रती आपली वचनबद्धता अधिक दृढ करावी, असं आवाहन त्यांनी केलं आहे. "नवीन वर्षाच्या या आनंददायी प्रसंगी, मी देशात आणि परदेशात राहणाऱ्या सर्व भारतीयांना मनःपूर्वक शुभेच्छा देते. हे नवीन वर्ष तुम्हा सर्वांसाठी शांती, आनंद आणि समृद्धी घेऊन येवो आणि एक मजबूत व तेजस्वी भारत घडवण्याच्या आपल्या संकल्पाला नवी ऊर्जा देवो," असा संदेश त्यांनी सोशल माध्यमांवरुन दिला आहे.
2026 की आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं। कामना करते हैं कि यह वर्ष हर किसी के लिए नई आशाएं, नए संकल्प और एक नया आत्मविश्वास लेकर आए। सभी को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे।— Narendra Modi (@narendramodi) January 1, 2026
ज्ञानं विरक्तिरैश्वर्यं शौर्यं तेजो बलं स्मृतिः।
स्वातन्त्र्यं कौशलं कान्तिर्धैर्यं मार्दवमेव च ॥ pic.twitter.com/vMhlHe3fGR
समाजात शांतता आणि आनंद नांदो - पंतप्रधान : नवीन वर्षानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना शुभेच्छा दिल्या. आपल्या सोशल माध्यमांवर नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, "सर्वांना 2026 या नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा! येणारं वर्ष तुम्हाला उत्तम आरोग्य आणि समृद्धी घेऊन येवो. तुमच्या प्रयत्नांना यश मिळून तुम्ही करत असलेल्या प्रत्येक कामात तुम्हाला समाधान मिळो. आपल्या समाजात शांतता आणि आनंद नांदो, अशी मी प्रार्थना करतो."
आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां, अच्छा स्वास्थ्य और सफलताएं लेकर आए।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 31, 2025
Wishing everyone a very Happy New Year 2026! pic.twitter.com/DqJYctGyM6
राहुल गांधी यांनीही दिल्या नागरिकांना शुभेच्छा : लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनीही सोशल मीडियावरुन नागरिकांना शुभेच्छा दिल्या. "आपणा सर्वांना नवीन वर्षाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा. हे नवीन वर्ष तुमच्या आयुष्यात भरपूर आनंद, उत्तम आरोग्य आणि यश घेऊन येवो," असं राहुल गांधी यांनी सोशल माध्यामावरील पोस्टमध्ये नमूद केलं.
मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी दिल्या नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा : काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी नागरिकांना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा दिल्या. नागरिकांना त्यांच्या मूलभूत हक्कांसाठी लढण्याचं आणि घटनात्मक मूल्यांचं रक्षण करण्याचं आवाहन त्यांनी यावेळी केलं. "कामाचा अधिकार, मतदानाचा अधिकार आणि सन्मानानं जगण्याचा अधिकार नसणाऱ्या नागरिकांच्या हक्कांचं संरक्षण करण्यासाठी या वर्षात एक जनआंदोलन बनवूया. चला, आपण सर्व मिळून आपल्या संविधानाचं आणि लोकशाही मूल्यांचं रक्षण करूया, नागरिकांना सक्षम करूया आणि समाजात सलोखा मजबूत करूया. आपल्या तरुणांसाठी रोजगार, महिलांसाठी सुरक्षा, शेतकऱ्यांसाठी समृद्धी, उपेक्षितांसाठी सन्मान आणि सर्वांसाठी उत्तम जीवनमान, हा आपला सामूहिक संकल्प असला पाहिजे. येणारं वर्ष तुमच्या सर्वांसाठी आनंद, समृद्धी आणि प्रगती घेऊन येवो," असं खरगे यांनी आपल्या शुभेच्छांमध्ये नमूद केलं आहे.
