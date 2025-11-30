ETV Bharat / bharat

सोनिया आणि राहुल गांधी यांच्या अडचणी वाढल्या, नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात नवीन एफआयआर दाखल

नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. 3 ऑक्टोबर रोजी दिल्ली पोलिसांनी त्यांच्याविरुद्ध नवीन एफआयआर दाखल केला आहे.

Rahul Gandhi and Sonia Gandhi
राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 30, 2025 at 9:54 AM IST

नवी दिल्ली : नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणात सोनिया गांधी आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या अडचणी वाढत असल्याचं दिसून येत आहे. सोनिया आणि राहुल यांच्याविरुद्ध नवीन एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. सोनिया, राहुल आणि इतर सहा जणांवर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. एफआयआरमध्ये आणखी तीन कंपन्यांची नावं देखील आहेत.

नॅशनल हेराल्ड प्रकरणाचा तपास पूर्ण केल्यानंतर, अंमलबजावणी संचालनालयानं (ईडी) दिल्ली पोलिसांना आपला अहवाल सादर केला. दिल्ली पोलिसांनी 3 ऑक्टोबर रोजी एफआयआर नोंदवला.

आरोप नेमके काय आहेत? : एफआयआरमध्ये आरोप आहे की, असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) ही काँग्रेसच्या मालकीची कंपनी आहे आणि तिची एकूण मालमत्ता 2,000 कोटी रुपये आहे. यंग इंडियन कंपनीनं या कंपनीची फसवणूक करून अधिग्रहण केलं होतं, जिथं गांधी कुटुंबाचा 76 टक्के हिस्सा होता. ईडीनं आपल्या तपास अहवालाची प्रत दिल्ली पोलिसांसोबत शेअर केली होती, ज्यात PMLA च्या कलम 66(2) अंतर्गत अनुसूचित गुन्हा नोंदवण्याची शिफारस करण्यात आली होती.

सॅम पित्रोदा यांच्यावरही आरोप : दिल्ली पोलिसांनी दाखल केलेल्या नवीन एफआयआरमध्ये सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यासह इंडियन ओव्हरसीज काँग्रेसचे प्रमुख सॅम पित्रोदा आणि इतर तिघांची नावं आहेत. एजेएल, यंग इंडियन आणि डोटेक्स मर्चेंडाईज प्रायव्हेट लिमिटेड यांचीही नावं आहेत.

या तिन्ही कंपन्या कोलकातास्थित बनावट कंपन्या होत्या. त्यांच्यावर यंग इंडियाला 1 कोटी रुपये देऊन एजेएल 50 लाख रुपयांना विकत घेतल्याचा आरोप आहे. एजेएलची एकूण मालमत्ता 2000 कोटी रुपयांची असल्याचा अंदाज आहे. अशा स्थितीत दिल्ली पोलीस लवकरच एजेएलच्या शेअरहोल्डर्सना चौकशीसाठी बोलावू शकतात.

संपूर्ण प्रकरण काय आहे? : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात 2008 ते 2014 दरम्यान मनी लाँड्रिंगचे आरोप आहेत. 2014 मध्ये, दिल्लीच्या पटियाला हाऊस कोर्टाने तत्कालीन भाजपा खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या खाजगी तक्रारीच्या आधारे या प्रकरणाची दखल घेण्याचे आदेश दिले.

गांधी कुटुंब आणि इतरांविरुद्ध 9 एप्रिल रोजी मनी लाँड्रिंगचा खटला दाखल करण्यात आला होता. तथापि, काँग्रेस पक्षाने हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत आणि ईडीवर केंद्र सरकारच्या इशाऱ्यावर काम केल्याचा आरोप केला आहे.

संपादकांची शिफारस

