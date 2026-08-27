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केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या फेरबदलात नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळण्याची शक्यता, श्रीकांत शिंदे यांच्या नावावर चर्चा

महायुतीतील सहकार्य अधिक मजबूत करण्यासाठी श्रीकांत शिंदे यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान दिले जाऊ शकते. माजी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांच्या पुनरागमनाचाही विचार केला जात आहे.

Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 27, 2026 at 9:23 AM IST

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नवी दिल्ली: भाजपाच्या नव्या राष्ट्रीय संघाच्या स्थापनेनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळात मोठ्या फेरबदलाच्या शक्यतेबद्दल राजकीय वर्तुळात चर्चा तीव्र झालीय. मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकार रिक्त पदे भरण्याचा आणि तरुण नेतृत्व, महिला व आघाडीतील भागीदारांना सामावून घेण्याचा विचार करीत आहे. या प्रक्रियेत आगामी विधानसभा निवडणुका आणि 2029 च्या लोकसभा निवडणुका विचारात घेतल्या जाऊ शकतात.

काही मंत्र्यांच्या जागी नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळण्याची शक्यता : सध्या पंतप्रधानांसह मंत्रिमंडळात अंदाजे 69 सदस्य आहेत. घटनेनुसार, मंत्रिमंडळात जास्तीत जास्त 81 सदस्य असू शकतात, म्हणजेच अंदाजे 12 जागा रिक्त आहेत. पक्षाच्या 'एक व्यक्ती, एक पद' या तत्त्वामुळे संघटनात्मक जबाबदाऱ्या सांभाळणाऱ्या काही मंत्र्यांच्या जागी नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री जॉर्ज कुरियन यांनी जून 2026 मध्ये आपला राज्यसभेचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यावर राजीनामा दिला. जुलै 2026 मध्ये नीट (NEET) परीक्षेभोवतीचा वाद आणि विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला. पंतप्रधानांच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी हा राजीनामा स्वीकारला आणि प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे शिक्षण विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला. ऑगस्ट 2026 च्या मध्यामध्ये, भाजपा अध्यक्ष नितीन नवीन यांनी सुमारे 65 सदस्यांच्या नवीन राष्ट्रीय संघाची घोषणा केली, ज्यात पियुष गोयल यांची राष्ट्रीय कोषाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली.

अनेक खाती सांभाळणारे अश्विनी वैष्णव यांचा कार्यभारही कमी होण्याची शक्यता : यापूर्वी जूनमध्ये पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांची राष्ट्रपतींसोबत झालेल्या भेटीमुळेही मंत्रिमंडळात फेरबदल होण्याच्या चर्चांना उधाण आले होते. मंत्रालयांमध्ये बदल किंवा काही प्रमुख मंत्र्यांना पदावरून हटवण्याची चर्चा सुरू आहे, तर इतर मंत्र्यांच्याही मंत्रिमंडळात फेरबदल किंवा त्यांच्या भूमिका कमी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या खात्यातही संभाव्य बदल होण्याची जोरदार चर्चा आहे. दरम्यान, रेल्वे, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी, आणि माहिती व प्रसारण यांसारखी अनेक खाती सांभाळणारे अश्विनी वैष्णव यांचा कार्यभारही कमी होण्याची शक्यता आहे. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांचा राज्यसभा कार्यकाळ नोव्हेंबरमध्ये संपत आहे, त्यामुळे मंत्रिमंडळात बदल किंवा त्यांच्या बाहेर पडण्याची चर्चा सुरू आहे. अनेक मंत्री एकापेक्षा जास्त खाती सांभाळत आहेत, त्यामुळे या फेरबदलात त्यांच्या जबाबदाऱ्यांची विभागणी होण्याची शक्यता आहे.

काही मंत्र्यांच्या कामगिरीनुसार बदल होण्याची शक्यता : पक्षात नेत्यांना नवीन पदे मिळण्याची चर्चा आहे. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल आता भाजपाचे खजिनदार आहेत. रस्ते वाहतूक राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा ​​यांची दिल्ली युनिटच्या अध्यक्षपदी, तर अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांची उत्तर प्रदेश युनिटच्या प्रमुखपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी आणि सामाजिक न्याय राज्यमंत्री बी. एल. वर्मा यांची मुदत नोव्हेंबर 2026 मध्ये संपणार आहे. काही मंत्र्यांच्या कामगिरीनुसार त्यांच्यात बदल होण्याची शक्यता आहे.

अनुराग ठाकूर यांचे पुनरागमन होण्याची शक्यता : संभाव्य नवीन नावांमध्ये शिवसेनेचे (एकनाथ शिंदे गट) श्रीकांत शिंदे यांचे नाव सर्वाधिक चर्चेत आहे. महायुतीतील सहकार्य अधिक मजबूत करण्यासाठी त्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान दिले जाऊ शकते. माजी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांच्या पुनरागमनाचाही विचार केला जात आहे. उत्तर प्रदेशातील अरुण गोविल आणि पंजाबमधील 'आप'च्या काही माजी नेत्यांची नावेही समोर आली आहेत. तरुण नेते आणि महिलांची संख्या वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. भाजपा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात आणि पंजाब यांसारख्या राज्यांमधून प्रतिनिधित्व वाढवण्याच्या योजनांवरही चर्चा करीत आहेत. पुढील वर्षीच्या सुरुवातीला उत्तर प्रदेशात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, त्यामुळे तेथे अधिक उमेदवारांचा समावेश होण्याची शक्यता आहे.

बासुरी स्वराज यांचे नावही चर्चेत : आरबीआयचे माजी गव्हर्नर शक्तिकांत दास आणि बासुरी स्वराज यांच्या नावांवरही चर्चा झाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, ही प्रक्रिया केवळ पदे भरण्यापुरती मर्यादित राहणार नाही. तरुण नेतृत्वाला प्रोत्साहन देणे, प्रादेशिक संतुलन सुधारणे आणि मित्रपक्षांना संतुष्ट करणे ही प्रमुख उद्दिष्ट्ये असू शकतात. भाजपाच्या संसदीय मंडळात बदलांचीही चर्चा असून, योगी आदित्यनाथ आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावांचा विचार केला जात आहे. सरकारने अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. पंतप्रधानांच्या व्यस्त वेळापत्रकानुसार वेळापत्रक निश्चित केले जाईल. राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, हा बदल त्यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळाला नवसंजीवनी देण्यासाठी आणि आगामी निवडणुकीतील आव्हानांची तयारी करण्याच्या उद्देशाने असू शकतो. अंतिम निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हातात असेल.

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SHRIKANT SHINDE
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पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
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