साखरेचा तुटवडा टाळण्यासाठी केंद्राचा मोठा निर्णय; उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मितीला स्थगिती
कमी पावसामुळे महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या प्रमुख ऊस उत्पादक राज्यांमध्ये उसाच्या पिकाचं मोठं नुकसान झालं आहे.
Published : October 18, 2026 at 7:34 AM IST
नवी दिल्ली : देशांतर्गत बाजारात साखरेची उपलब्धता कायम ठेवण्यासाठी आणि तिच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारनं महत्त्वाचं पाऊल उचललं आहे. आगामी पुरवठा वर्षात सरकारी तेल विपणन कंपन्यांना (OMCs) साखर, उसाचा रस आणि बी-हेवी मळीपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलची खरेदी तातडीने थांबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हा आदेश 1 नोव्हेंबर 2026 पासून सुरू होणाऱ्या नवीन पुरवठा वर्षापासून लागू होणार आहे.
अल निनोच्या प्रभावामुळे गेल्या दशकातील सर्वात कमकुवत मान्सून नोंदवला गेल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पावसाच्या कमतरतेमुळे महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या प्रमुख ऊस उत्पादक राज्यांमध्ये उसाच्या पिकाचं मोठं नुकसान झालं आहे. त्यामुळे आगामी हंगामात साखरेचे उत्पादन घटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. देशांतर्गत बाजारात साखरेचा पुरेसा साठा उपलब्ध राहावा आणि संभाव्य तुटवड्यामुळे किमती वाढू नयेत, हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे.
तेल कंपन्यांकडून 11 अब्ज लिटर इथेनॉलसाठी निविदा जारी :
केंद्र सरकारच्या नव्या धोरणात्मक निर्देशानंतर इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL), हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL), नुमालीगढ रिफायनरी आणि मंगलोर रिफायनरी (MRPL) या प्रमुख सरकारी तेल कंपन्यांनी संयुक्तपणे नवीन निविदा जारी केली आहे. या निविदेद्वारे आगामी पुरवठा वर्षासाठी सुमारे ११ अब्ज लिटर इथेनॉलची मागणी करण्यात आली आहे.
निविदेतील अटींनुसार, यंदा साखर किंवा उसाच्या रसापासून तयार केलेल्या इथेनॉलसाठी निविदा स्वीकारल्या जाणार नाहीत. त्यामुळे इथेनॉल उत्पादनासाठी पर्यायी कच्च्या मालाचा वापर करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
आता धान्य आणि सी-हेवी मळीला प्राधान्य :
पर्यावरणपूरक इंधननिर्मितीचे उद्दिष्ट साध्य करताना देशांतर्गत साखरेचा पुरवठा कायम ठेवण्यासाठी सरकारने इथेनॉल उत्पादनासाठी पर्यायी कच्च्या मालाचा वापर करण्यावर लक्ष केंद्रित केलं आहे. नव्या निविदेनुसार, इथेनॉल उत्पादकांना पुढील कच्च्या मालाचा वापर करता येणार आहे.
- सी-हेवी मळी : ऊस गाळपानंतर मिळणारे हे बाय प्रोडक्ट असून, त्यामध्ये साखरेचं प्रमाण अत्यल्प असते.
- मका आणि खराब झालेले अन्नधान्य : बाजारात उपलब्ध असलेला अतिरिक्त मका तसेच खराब झालेले किंवा वापरासाठी अयोग्य ठरलेले धान्य इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरता येईल.
- भारतीय अन्न महामंडळाचा अतिरिक्त तांदूळ : भारतीय अन्न महामंडळाच्या (FCI) गोदामांमध्ये उपलब्ध असलेल्या अतिरिक्त तांदळाचाही इथेनॉल उत्पादनासाठी वापर करता येणार आहे.
या निर्णयामुळे साखर आणि उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मिती करण्याऐवजी पर्यायी कच्च्या मालाचा वापर वाढवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्याचबरोबर देशांतर्गत साखरेची उपलब्धता टिकवून ठेवण्यावरही भर दिला जाणार आहे.
साखरेचा तुटवडा टाळण्यासाठी केंद्राचे अतिरिक्त उपाय :
सणासुदीच्या काळात बाजारात साखरेचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारनं साखर कारखान्यांना आणखी एक सवलत दिली आहे. ऑक्टोबर २०२६ मध्ये उत्पादित झालेली साखर नियमित मासिक कोट्याव्यतिरिक्त ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यांत बाजारात विकण्याची विशेष परवानगी कारखान्यांना देण्यात आली आहे.
उदाहरणार्थ, एखाद्या साखर कारखान्यानं ऑक्टोबर महिन्यात अतिरिक्त एक हजार मेट्रिक टन साखरेचं उत्पादन केलं, तर ही साखर निर्धारित मासिक कोट्याव्यतिरिक्त खुल्या बाजारात विकता येणार आहे. त्यामुळे सणासुदीच्या काळात बाजारातील साखरेची उपलब्धता वाढण्यास मदत होऊ शकते.
अन्नसुरक्षा आणि हरित ऊर्जेचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न :
भारताने 2025 मध्येच पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचं महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट निर्धारित वेळेच्या 5 वर्षे आधी साध्य केलं होतं. मात्र, हवामानातील बदल आणि कमकुवत मान्सूनमुळे साखरेच्या उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने हरित ऊर्जेच्या उद्दिष्टांसोबतच देशांतर्गत अन्नसुरक्षेला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी साखरेच्या किमती स्थिर ठेवण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, साखर आणि उसाच्या रसाऐवजी पर्यायी कच्च्या मालापासून इथेनॉल उत्पादन करण्यासाठी इथेनॉल उद्योगाला धान्याधारित डिस्टिलरींची उत्पादनक्षमता वाढवावी लागणार आहे. त्यामुळे आगामी काळात इथेनॉल उद्योगातही महत्त्वाचे बदल होण्याची शक्यता आहे.