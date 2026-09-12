BRICS Summit 2026 : 'ब्रिक्स' गटात भारतानं यशस्वी एकमत आणलं घडवून; तणावाच्या पार्श्वभूमीवर संयम बाळगण्याचे आवाहन
18 व्या ब्रिक्स परिषदेमुळं राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे नेते मोठ्या संख्येने राजधानीत दाखल झाले आहेत.
Published : September 12, 2026 at 9:03 PM IST
नवी दिल्ली : इराणमधील वाढता संघर्ष आणि त्याबाबतच्या चिंतांच्या पार्श्वभूमीवर, भारताने 'ब्रिक्स' (BRICS) गटातील परस्परविरोधी भूमिका असलेल्या देशांमध्ये यशस्वीरीत्या एकमत घडवून आणले. या गटाने एका संयुक्त निवेदनाद्वारे संयम बाळगण्याचे आवाहन केले आणि पश्चिम आशियातील तणाव सतत वाढत असल्याबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या शिखर परिषदेच्या पहिल्या दिवशी 'नवी दिल्ली घोषणापत्र' जारी करण्यात आले.
या परिषदेत चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग, रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि संयुक्त अरब अमिरातीचे (UAE) क्राउन प्रिन्स शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन झायेद अल नाह्यान यांसारख्या नेत्यांचा सहभाग होता; हा गट जगातील जवळपास निम्म्या लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करतो.
इराणमधील संघर्ष सुरू झाल्यानंतर या वर्षी सुरुवातीला गटात एकमत होणे कठीण झाले होते, कारण ब्रिक्सचे सदस्य असलेले इराण आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) या संघर्षात परस्परविरोधी बाजूला होते.
गेल्या महिन्यात तणाव वाढला होता, विशेषतः UAE आणि इराण यांच्यात; कारण इराणने आपल्या सागरी मार्गांना लक्ष्य केल्याचा आरोप करत UAE ने इराणसोबतचे व्यापार आणि आर्थिक संबंध तोडले होते. सौदी अरेबियाही या संघर्षात ओढला गेला आणि इराण-समर्थित हुथी बंडखोरांनी केलेल्या ड्रोन व क्षेपणास्त्र हल्ल्यांनंतर त्यांना आपली 'पूर्व-पश्चिम' (East-West) तेल वाहिनी बंद करावी लागली होती.
अध्यक्ष या नात्याने, भारताने UAE, सौदी अरेबिया आणि इराण यांच्यात एकमत घडवून आणण्यासाठी तीव्र मुत्सद्दी वाटाघाटींचे नेतृत्व केले; या वाटाघाटी शनिवारी पहाटे 4 वाजेपर्यंत चालल्या.
परराष्ट्र मंत्रालयातील सचिव (आर्थिक संबंध) सुधाकर दलेला यांनी सांगितले की, या मुद्द्यावर सखोल आणि सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
"अध्यक्ष या नात्याने आम्ही आपापसात पारदर्शक चर्चेसाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले आणि प्रत्येकाला आपापला राष्ट्रीय दृष्टिकोन मांडताना सोयीस्कर वाटेल याची खात्री केली," असे दलेला यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एकमत घडवून आणणे हे विशेषतः एक गुंतागुंतीचे मुत्सद्दी आव्हान होते. सर्व 11 ब्रिक्स सदस्यांना मान्य होईल अशा सर्वसमावेशक भाषेचा वापर करून, नवी दिल्ली घोषणापत्रात म्हटले आहे, "आम्ही मध्य पूर्व/पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त करतो आणि आमच्या संबंधित राष्ट्रीय भूमिकांचे स्मरण करून, जास्तीत जास्त संयम बाळगण्याचे तसेच परिस्थिती अधिक चिघळवू शकणाऱ्या कृती टाळण्याचे आवाहन करतो."
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