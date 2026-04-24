सम्राट चौधरी यांनी विश्वासदर्शक ठराव जिंकला; म्हणाले, "मुख्यमंत्रिपद हे कोणाचाही वारसा हक्क नाही"

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी नितीश कुमार यांचं कार्य पुढं नेण्याचं आणि गुन्हेगारी, भ्रष्टाचार व जातीयवादाशी कोणतीही तडजोड करणार नाही, असं आश्वासन बिहारच्या जनतेला दिलं आहे.

Published : April 24, 2026 at 3:50 PM IST

पाटणा : बिहारचे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी शुक्रवारी (24 एप्रिल) विधानसभेत आपले बहुमत सिद्ध केलं. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी विधानसभेत आवाजी मतदानाने विश्वासदर्शक ठराव जिंकला. बिहारमधील एनडीए सरकारला 201 आमदारांनी पाठिंबा दिला आहे. दरम्यान, यावेळी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी नितीश कुमार यांचं कार्य पुढं नेण्याचं आणि गुन्हेगारी, भ्रष्टाचार व जातीयवादाशी कोणतीही तडजोड करणार नाही, असं आश्वासन बिहारच्या जनतेला दिलं आहे.

मी मुख्यमंत्री होईन, हे मला माहीत नव्हतं : सभागृहात मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी म्हणाले की, "राजकीयदृष्ट्या किंवा मनानेही कोणीही नितीश कुमार यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवू शकत नाही. मी सरकारमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर होतो, पण पक्ष काय निर्णय घेईल? हे मला माहीत नव्हतं. पक्षानं माझ्या नावाला मंजुरी दिली. नितीश कुमार यांच्या प्रबळ इच्छाशक्तीमुळेच आज सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री झाला आहे."

मुख्यमंत्रिपद हे कोणाचाही वारसा हक्क नाही : मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, माजी मुख्यमंत्री नितीश कुमार, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन आणि एनडीएच्या वरिष्ठ नेत्यांचे आभार मानले. ते म्हणाले, "मुख्यमंत्रिपद हे कोणाचाही वारसा हक्क नाही. मी 14 कोटी लोकांच्या पाठिंब्यामुळं मुख्यमंत्री झालो. नितीश कुमार यांनी लालू प्रसाद यादव यांना मुख्यमंत्री बनवलं. जर लालू प्रसाद यादव यांनी अत्याचार केले नसते, तर मी बिहारचा मुख्यमंत्री झालो नसतो."

मी लुटण्यासाठी मुख्यमंत्री झालो नाही : मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी तेजस्वी यादव यांना उद्देशून सांगितलं की, "कोणत्याही गैरसमजात राहू नका. माध्यमे वृत्तांकन करत राहतील, पण कोणताही संभ्रम नाही. आम्ही पक्षात सर्वजण एकजूट आहोत." तसंच त्यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रावरही स्पष्टीकरण दिलं. पुढं त्यांनी सांगितलं की, "माधव आनंद म्हणाले की, मी सर्वात तरुण मुख्यमंत्री आहे. लालू यादव हे देखील सर्वात तरुण मुख्यमंत्री झाले. पण मी लुटण्यासाठी मुख्यमंत्री झालो नाही. बिहारला समृद्ध करण्यासाठी मुख्यमंत्री झालो आहे."

महिला आरक्षणावर भाष्य : महिला आरक्षणावर देखील मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी भाष्य केलं. त्यांनी सांगितलं की, "आपल्या 29 भगिनींमुळेच आपण निवडणुका जिंकल्या आहेत, महिला आरक्षण लागू झाल्यास 122 महिला विजयी होतील. महिलांचा आदर केलाच पाहिजे. महिलांसोबत कोणतीही घटना घडल्यास, आमचे पोलीस गुन्हेगारी जगतातूनही गुन्हेगाराला शोधून काढतील." याचबरोबर, बिहारमधील जमीन आणि महसुलाच्या मुद्द्यावर देखील मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी भाष्य केलं. ते म्हणाले, "दिलीप जयस्वाल, विजय सिन्हा आणि संजय सरावागी यांनी जमिनीचे वाद मिटवण्यासाठी अनेक पावलं उचलली आहेत आणि मी आश्वासन देतो की, मी स्वतः पोलीस ठाणे, सर्कल आणि ब्लॉक स्तरावर देखरेख ठेवीन."

