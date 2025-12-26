नेताजींच्या कुटुंबीयांनी राष्ट्रपतींना लिहिलं पत्र, सुभाषचंद्र बोस यांचे अवशेष जपानमधून परत आणण्याची केली विनंती
सुभाषचंद्र बोस यांचे नातू चंद्रकुमार बोस यांनी एका व्हिडीओ संदेशात नेताजींचे पार्थिव अवशेष अजूनही परदेशात असल्याबद्दल निराशा व्यक्त केलीय.
नवी दिल्ली: नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र लिहून सरकारला 23 जानेवारी 2026 रोजी त्यांच्या जयंतीपूर्वी महान स्वातंत्र्यसैनिक असलेल्या नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचे अवशेष जपानमधून भारतात आणण्यासाठी त्वरित पावले उचलण्याची विनंती केलीय. सुभाषचंद्र बोस यांचे नातू चंद्रकुमार बोस यांनी एका व्हिडीओ संदेशात नेताजींचे पार्थिव अवशेष अजूनही परदेशात असल्याबद्दल निराशा व्यक्त केलीय.
दीर्घकाळाच्या मागणीला पाठिंबा देण्याची मागणी : दरम्यान, कुटुंबाने 24 डिसेंबरला राष्ट्रपती मुर्मू यांना पत्र लिहून नेताजींचे पार्थिव अवशेष भारतात परत आणण्याच्या दीर्घकाळाच्या मागणीला पाठिंबा देण्याची मागणी केलीय. ही मागणी इंडियन नॅशनल आर्मी (INA) च्या माजी सैनिकांनी आणि कुटुंबातील सदस्यांनी वर्षानुवर्षे केलीय. पत्रात असे लिहिले होते की, "शरतचंद्र बोस आणि नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या कुटुंबाचा सदस्य म्हणून मी तुम्हाला लिहित आहे आणि भारताच्या वर्तमान आणि भावी पिढ्यांसाठी त्यांचा वारसा अधिक स्मरणात ठेवण्यासाठी एक मार्ग सुचवू इच्छितो," पत्राची एक प्रत माध्यमांनाही देण्यात आली.
नेताजींची प्रसिद्ध घोषणा 'चलो दिल्ली'चे स्मरण : नेताजींच्या कन्या, प्राध्यापक अनिता बोस-फॅफ यांनीही कुटुंबातील इतर सदस्यांसह भारत सरकारकडे हा मुद्दा सातत्याने उपस्थित केलाय आणि नेताजींचे पार्थिव त्यांच्या सध्याच्या समाधीस्थळावरून परत आणण्याची मागणी केलीय. पत्रात कुटुंबाने 21 ऑक्टोबर 2025 रोजी सिंगापूरमध्ये नेताजींच्या आझाद हिंदच्या हंगामी सरकारच्या स्थापनेच्या 80 व्या वर्धापन दिनानिमित्त झालेल्या ऐतिहासिक टप्प्यावरही भर दिलाय. पत्रात पुढे म्हटले आहे की, "तुम्हाला माहिती आहेच की, 21 ऑक्टोबर 2025 ला नेताजींनी सिंगापूरमध्ये आझाद हिंदचे हंगामी सरकार स्थापन केल्यापासून आपण आठ दशके साजरी केली. मला समजते की, ब्रिटिश साम्राज्यवादावर अंतिम हल्ल्यातील सैनिकांचा सन्मान करण्यासाठी आणि नेताजींच्या प्रसिद्ध घोषणा 'चलो दिल्ली'चे स्मरण करण्यासाठी दिल्लीत योग्य ठिकाणी आयएनए स्मारक बांधण्याची योजना आहे."
अंतिम लढाईत लढलेल्यांच्या बलिदानांना कायमची श्रद्धांजली : कुटुंबाने आशा व्यक्त केली की, हे केवळ आयएनएच्या सैनिकांचा सन्मान करेलच, परंतु नेताजींच्या प्रसिद्ध घोषणा 'चलो दिल्ली'मध्ये व्यक्त केल्याप्रमाणे स्वातंत्र्याच्या अंतिम लढाईत लढलेल्यांच्या बलिदानांना कायमची श्रद्धांजली म्हणून काम करेल. या पत्रात राष्ट्रपती मुर्मू यांना नेताजींचे अवशेष त्यांच्या मायदेशी परत करण्यासाठी "सकारात्मक कारवाई" करण्याचे प्रामाणिक आवाहन करण्यात आलंय, जेणेकरून त्यांचा वारसा भारताच्या भावी पिढ्यांच्या हृदयात आणि मनात घट्ट कोरला जाईल.