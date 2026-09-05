नेपाळ महापूर : मृतांचा आकडा 1344 वर, सरकारनं दिली महत्तवाची अपडेट
नेपाळ-तिबेट सीमेवर 26 ऑगस्ट रोजी आलेल्या विनाशकारी ढगफुटी आणि महापुरामळं मोठं संकट निर्माण झालं आहे.
Published : September 5, 2026 at 8:27 AM IST
नवी दिल्ली - नेपाळ-तिबेट सीमेवर 26 ऑगस्ट रोजी आलेल्या विनाशकारी ढगफुटी आणि महापुरामळं मोठं संकट निर्माण झालं आहे. या नैसर्गिक आपत्तीत अडकलेल्या भारतीय नागरिकांना सुखरूप बाहेर काढण्यात आलं असून, तब्बल 275 भारतीय नागरिक अद्याप बेपत्ता आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयानं ही अधिकृत माहिती दिली.
नेपाळ पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पूरग्रस्त भागातून अधिक मृतदेह बाहेर काढण्यात आल्यानंतर या महापुरातील मृतांचा आकडा 1344 वर पोहोचला आहे. आतापर्यंत 12 हजारहून अधिक लोकांना सुरक्षितस्थळी हलवण्यात आलं असून, अजूनही अनेक लोक बेपत्ता आहेत. बेपत्ता नागरिकांचा शोध घेण्यासाठी स्थानिक प्रशासन आणि बचाव पथकं शोधमोहीम राबवत आहेत.
परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी सांगितलं, "अनेक भारतीय नागरिक अजूनही बेपत्ता आहेत. आम्ही नेपाळ सरकारशी सतत संपर्कात असून, परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहोत."
भारतानं आतापर्यंत अनेक टन मदत आणि वैद्यकीय साहित्य नेपाळला पाठवलं आहे. नेपाळच्या विनंतीवरून भारतानं तज्ज्ञांचं विशेष पथक पाठवलं आहे.