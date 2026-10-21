'दोघांपैकी कोणीही 'जनरेशन झेड'चे नाही'...; दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीनंतर कॉक्रोच जनता पार्टी कार्यकर्त्यांनी याचिका मागे घेतली
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांनी त्यांचे वय विचारले; एकाने आपले वय 27, तर दुसऱ्याने 31 वर्षे असल्याचे सांगितले.
Published : October 21, 2026 at 3:53 PM IST
नवी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालयात बुधवारी 'कॉक्रोच जनता पार्टी' (CJP) चे कार्यकर्ते सौरव दास आणि आशुतोष रंका यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यांनी 'स्पेशल एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट' (SEM) न्यायालयाच्या त्या आदेशाला आव्हान दिले होते, ज्याद्वारे त्यांना 21 ऑक्टोबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले होते. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांनी त्यांचे वय विचारले; एकाने आपले वय 27, तर दुसऱ्याने 31 वर्षे असल्याचे सांगितले. यावर न्यायालयाने टिप्पणी केली की, हे दोघेही 'जनरेशन झेड' (Gen Z) मधील नाहीत. त्यानंतर दोन्ही कार्यकर्त्यांनी आपली याचिका मागे घेतली.
व्यक्ती त्याच, पण आंदोलनाचे मुद्दे बदलले : सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आंदोलनाचा उद्देश आणि संबंधित संघटनेच्या भूमिकेबद्दल प्रश्न उपस्थित केले. न्यायमूर्ती प्रसाद म्हणाले, "व्यक्ती त्याच आहेत, पण आंदोलनाचे मुद्दे मात्र बदलत आहेत." त्यांनी याचिकाकर्त्यांची ओळख, ते ज्या संघटनेशी संबंधित आहेत ती संघटना कोणती आणि त्या संघटनेची उद्दिष्टे काय आहेत, याबद्दल विचारणा केली. न्यायालयाने नमूद केले की, जेव्हा शांतता आणि कायदा-सुव्यवस्था बिघडण्याची भीती असते, तेव्हा असे प्रश्न अधिक महत्त्वाचे ठरतात. न्यायालयाने पुढे असेही निरीक्षण नोंदवले की, बॅरिकेड्स तोडण्यासारख्या घटनांमुळे इतरांनाही कायदा मोडण्यासाठी प्रोत्साहन मिळू शकते.
आधी रिव्हिजन कोर्टात जा : न्यायमूर्ती प्रसाद यांनी याचिकाकर्त्यांचे वकील अभिक चिमनी यांना सल्ला दिला की, त्यांनी आधी 'रिव्हिजन कोर्टा'कडे (पुनर्विचार न्यायालयाकडे) जावे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, त्याच दिवशी दुपारी 2:00 वाजता 'स्पेशल एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट' (SEM) न्यायालयात या दोघांच्या जामीन जामीनदारांबाबत (bail sureties) पुन्हा सुनावणी होणार होती, त्यामुळे सध्याची याचिका मागे घेऊन त्या प्रक्रियेच्या निकालाची वाट पाहणे योग्य ठरेल. वकील अभिक चिमनी यांनी हा सल्ला मान्य केला आणि त्यानंतर कार्यकर्त्यांनी आपली याचिका मागे घेतली. उच्च न्यायालयाने या अटकेच्या किंवा जामीन जामीनदारांच्या वादावर कोणताही अंतिम निकाल दिला नाही.
'स्पेशल एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट' (SEM) न्यायालयाने कोठडी का वाढवली? : दिल्ली पोलिसांनी 13 ऑक्टोबर रोजी या दोन्ही कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले होते. त्यांच्यावर आरोप आहे की, त्यांनी बॅरिकेड्स ओलांडून जंतर-मंतरच्या अशा भागात प्रवेश केला होता, जो आंदोलनासाठी निश्चित केलेला नव्हता. 14 ऑक्टोबर रोजी या दोन्ही व्यक्तींना पाच दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली होती, जी नंतर 19 ऑक्टोबर रोजी आणखी दोन दिवसांनी वाढवण्यात आली. आपल्या आदेशात विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी (SEM) न्यायालयाने नमूद केले की, त्यांचे वर्तन कायद्याप्रति अनादर दर्शवते आणि त्यामुळे शांतता भंग होण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यांनी पुन्हा अशी कृती करणार नाही, अशी खात्री दिली होती, परंतु न्यायालयाला त्याबद्दल शंका होती.
जामीनदारांच्या ओळखीबाबत उपस्थित झालेले प्रश्न : SEM न्यायालयाने त्यांच्या वतीने सादर केलेले जामीनदार अमान्य केले. आदेशानुसार, एका जामीनदाराच्या बंधपत्रावरील (bond) छायाचित्र आणि त्यांच्या आधार कार्डवरील छायाचित्र यात तफावत होती; तसेच ती व्यक्ती इतर कोणताही वैध ओळख दस्तऐवज सादर करू शकली नाही. दुसऱ्या जामीनदाराकडे सौरव दास यांच्याबद्दलची प्राथमिक माहितीही नव्हती.
याचिकेत कोठडीला अयोग्य ठरवून आव्हान : सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांनी आपल्या याचिकेत असा दावा केला की, जामीनदार सादर करूनही त्यांना कोठडीत ठेवण्यात आले. दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला आव्हान देताना त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, जामीनदारांची पडताळणी सुरू असताना त्यांना वैयक्तिक बंधपत्रावर (personal bond) मुक्त केले जाऊ शकले असते. या समर्थनार्थ त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या 2018 मधील अलदानिश रेन विरुद्ध राज्य (दिल्ली सरकार) या प्रकरणातील निकालाचा दाखला दिला. याचिकाकर्त्यांचा असा युक्तिवाद होता की, ज्या ठिकाणी निदर्शने करण्यास परवानगी नाही, अशा ठिकाणी निदर्शने करणे म्हणजे आपोआपच सार्वजनिक सुव्यवस्थेला धोका निर्माण होतो, असे म्हणता येणार नाही. मात्र, नंतर याचिका मागे घेण्यात आल्यामुळे उच्च न्यायालयाने या कायदेशीर मुद्द्यांवर कोणताही अंतिम निकाल दिला नाही.
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