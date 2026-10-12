निवडणूक आयोगाच्या सुधारित 'फॉर्म 6'ला ना मंजुरी, ना नकार - सर्वोच्च न्यायालय
विविध राज्यांमधील मतदार याद्यांच्या 'विशेष सखोल पुनरावलोकन' (SIR) प्रक्रियेदरम्यान निवडणूक आयोग या फॉर्मचा वापर करत आहे.
By Sumit Saxena
Published : October 12, 2026 at 5:53 PM IST
नवी दिल्ली: मतदार नोंदणीसाठी निवडणूक आयोगाच्या (ECI) सुधारित 'फॉर्म 6' ला आपण मंजुरी दिलेली नाही किंवा तो फेटाळलेलाही नाही, असे स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिले. जे नागरिक पहिल्यांदाच मतदार म्हणून नोंदणी करू इच्छितात, त्यांना 'फॉर्म 6' भरावा लागतो. विविध राज्यांमधील मतदार याद्यांच्या 'विशेष सखोल पुनरावलोकन' (SIR) प्रक्रियेदरम्यान निवडणूक आयोग या फॉर्मचा वापर करत आहे.
भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची व न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठासमोर, प्रिया मिश्रा आणि अन्य एका व्यक्तीने मुख्य निवडणूक आयुक्त व भारत सरकार यांच्या विरोधात दाखल केलेल्या जनहित याचिकांवर (PILs) सुनावणी सुरू होती. बिहारमधील मतदार यादी पुनरावलोकनाशी (SIR) संबंधित प्रकरणावर सुनावणी सुरू असताना सुधारित 'फॉर्म 6' अस्तित्वातच नव्हता, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच या महिन्याच्या सुरुवातीला झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केलेल्या टिप्पणीचा अर्थ 'मंजुरी' किंवा 'नकार' असा लावला जाऊ शकत नाही, असेही खंडपीठाने नमूद केले.
5 ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले होते की, "आम्ही हे स्पष्ट करू इच्छितो की, आम्ही सुधारित 'फॉर्म 6'ला मंजुरी दिलेली नाही. 'फॉर्म 6' मध्ये सुधारणा कोणी केली, हे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे." सोमवारच्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, निवडणूक आयोगाने सुधारित 'फॉर्म 6'ला सर्वोच्च न्यायालयाची मंजुरी मिळाल्याचे भासवले होते. वकिलांनी 5 ऑक्टोबर रोजी न्यायालयाने केलेल्या निरीक्षणांकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.
खंडपीठाने स्पष्ट केले की, बिहारमधील मतदार यादी पुनरावलोकनाचे प्रकरण न्यायालयासमोर असताना नवीन 'फॉर्म 6' अस्तित्वात नव्हता, एवढेच केवळ त्यावेळी म्हटले गेले होते. खंडपीठाने पुढे म्हटले, "याचा अर्थ सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला मंजुरी दिली होती किंवा तो फेटाळला होता, असा होत नाही." निवडणूक आयोगाने सुधारित 'फॉर्म 6' ला सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली असल्याचा दावा प्रसारित केला होता आणि याचिकाकर्ता या प्रकरणाबाबत न्यायालयाचे निर्देश मागत होता, असा युक्तिवाद करण्यात आला. त्यावर खंडपीठ म्हणाले, "नवीन 'फॉर्म 6' बाबत कोणताही अर्ज सादर करण्यात आला नव्हता; आम्ही केवळ एवढेच म्हटले होते. त्याला मंजुरी मिळाली की नाही, हा वेगळा विषय आहे. कृपया आपल्या स्वतःच्या उद्देशासाठी शब्दांचा विपर्यास करू नका."