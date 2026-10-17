दिल्ली पोलिसांकडून नेहा बोरा यांची सुटका; तर अभिजीत दिपकेंना आज कोर्टात हजर करणार
AISA च्या अध्यक्षा नेहा बोरा यांची दिल्ली पोलिसांनी सुटका केली आहे. 'तिरंगा मार्च'च्या पार्श्वभूमीवर, 16 ऑक्टोबरच्या संध्याकाळी दिल्लीत त्यांना ताब्यात घेण्यात आलं होतं.
Published : October 17, 2026 at 7:29 AM IST
नवी दिल्ली : दिल्ली पोलिसांनी 'ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन' (AISA) च्या अध्यक्षा नेहा बोरा यांची सुटका केली आहे. 'तिरंगा मार्च'च्या पार्श्वभूमीवर, 16 ऑक्टोबरच्या संध्याकाळी दिल्लीत त्यांना ताब्यात घेण्यात आलं होतं. दिल्ली पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या अटकेशी संबंधित आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर नेहा यांची सुटका करण्यात आली.
पोलिसांनी सांगितलं की, नेहा बोरा यांना दिल्ली पोलीस कायद्याच्या कलम 65 अंतर्गत ताब्यात घेण्यात आलं होतं. त्यांच्या ताब्यात घेण्याशी संबंधित औपचारिकता पूर्ण झाल्यानंतर त्यांची सुटका करण्यात आली. त्यांना ताब्यात घेतल्यानंतर, 'आयसा' (AISA) संघटनेनं त्यांच्या ठिकाणाबद्दल आणि तिच्या सुटकेबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते. नेहा बोरा यांच्या कोठडीतील कारवाईविरोधात सुमारे 12 तास चाललेल्या आंदोलनानंतर दिल्ली पोलिसांनी त्यांची सुटका केली.
अभिजीत दिपके अटकेत :
दरम्यान, कॉक्रोच जनता पार्टीचे (सीजेपी) संस्थापक अभिजीत दिपके यांना अटक करण्यात आली आहे. त्यांना विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी (एसईएम) यांच्या न्यायालयात हजर केलं जाणार आहे.
दिपकेंना यांना अटक केल्यानंतर कुठं ठेवण्यात आलं आहे, याची माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. तसेच, त्यांच्या वकिलांनाही अद्याप त्यांची भेट घेता आलेली नाही. या दोन्ही प्रकरणांवरून दिल्ली पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
Abhijeet is arrested & will be produced before SEM court. His location still unknown, lawyers haven’t met.— Ratna Singh (@whattalawyer) October 17, 2026
12 तासांच्या आंदोलनानंतर नेहा बोरांची सुटका :
नेहा बोरा यांना ताब्यात घेतल्याची माहिती समोर आल्यानंतर विविध संघटना आणि त्यांच्या समर्थकांनी निषेध नोंदवला. देशभरातून व्यक्त झालेला संताप आणि सुमारे 12 तास सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे दिल्ली पोलिसांना नेहा बोरा यांची सुटका करावी लागल्याचा दावा संघटनेनं केला आहे.
नेहा यांच्या सुटकेनंतर संघटनेनं या कठीण काळात पाठिंबा देणाऱ्या माध्यमसंस्था आणि समर्थकांचे आभार मानले. हा लढा केवळ नेहा यांच्या सुटकेपुरता मर्यादित नसून निवडणूक आयोगाचे स्वातंत्र्य आणि लोकशाही अधिकारांशी संबंधित मुद्द्यांवरही आंदोलन सुरू राहणार असल्याचं संघटनेनं स्पष्ट केलं.
I have been released! @DelhiPolice release all detained protestors! Fighting for Democracy and the Constitution cannot be criminalised!— Neha (@neha_aisa) October 17, 2026
'ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरूच राहणार':
नेहा बोरा यांच्या सुटकेनंतरही मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी संघर्ष सुरूच राहणार असल्याचं कॉक्रोच जनता पार्टीनं स्पष्ट केलं आहे. तसेच, मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाची (एसआयआर) प्रक्रिया मागे घेण्याची मागणीही संघटनेनं पुन्हा केली आहे. केंद्रातील मोदी सरकारवर निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता कमकुवत करण्याचा आरोप संघटनेनं केला आहे. निवडणूक आयोगाच्या स्वातंत्र्यावर परिणाम होत असल्याच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारला जबाबदार धरले पाहिजे, अशी भूमिका संघटनेनं मांडली आहे.
तिरंगा आंदोलनावरून वाद वाढला :
दिल्लीतील तिरंगा फडकावणं आणि आंदोलनाशी संबंधित घडामोडींदरम्यान नेहा बोरा यांना ताब्यात घेणं आणि कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांना अटक केल्यानं वाद अधिक वाढला आहे. नेहा बोरा यांची सुटका हा जनदबावाचा विजय असल्याचा दावा संघटनेनं केला आहे. दुसरीकडे, अभिजीत दिपकेंना कुठे ठेवण्यात आलं आहे आणि त्यांच्या वकिलांना त्यांची भेट का घेता आलेली नाही? यावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. दिपकेंना उपविभागीय कार्यकारी दंडाधिकारी (एसईएम) यांच्या न्यायालयात हजर करणं आणि त्यानंतर होणाऱ्या कायदेशीर प्रक्रियेकडे सध्या लक्ष लागलं आहे.