नेहा बोरा यांची दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव, दिल्ली पोलिसांच्या नोटीसला स्थगिती देण्याची मागणी
ही नोटीस भारतीय नागरी सेवा संहितेच्या (बीएनएसएस) कलम 126 आणि 130 अंतर्गत जारी करण्यात आली होती.
Published : October 19, 2026 at 6:00 PM IST
नवी दिल्ली : दिल्ली पोलिसांनी बजावलेल्या नोटीसला ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशनच्या (AISA) अध्यक्षा नेहा बोरा यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. या नोटीसमध्ये नेहा बोरा यांना शांतता राखण्यासाठी दहा हजार रुपयांचा बाँड जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दरम्यान, या नोटीसला स्थगिती देऊन ती मागे घेण्याची विनंती नेहा बोरा यांनी उच्च न्यायालयाला केली आहे.
ही नोटीस भारतीय नागरी सेवा संहितेच्या (बीएनएसएस) कलम 126 आणि 130 अंतर्गत जारी करण्यात आली होती. या प्रकरणात, ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशननं दिल्ली पोलिसांवर नेहा बोरा यांना धमकावण्याचा आणि त्यांच्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोपही केला आहे. दरम्यान, विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी नेहा बोरा यांना बजावलेल्या नोटीसनुसार, त्यांना 10,000 रुपयांचा बाँड भरण्यास सांगितलं आहे. तपासादरम्यान शांतता राखणे हा यामागील उद्देश असल्याचं म्हटलं जातं.
नेहा बोरा यांनी या नोटीसला आव्हान दिलं असून दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांच्या याचिकेत नोटीसला स्थगिती देण्याची आणि ती मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. बीएनएसएसचे कलम 126 हे शांतता राखण्यासाठी सुरक्षा प्रदान करण्याशी संबंधित आहे. दरम्यान, कलम 130 नुसार, संबंधित दंडाधिकाऱ्यांनी लेखी स्वरूपात माहिती देणं आवश्यक आहे, ज्याच्या आधारावर सुरक्षा कार्यवाही सुरू केली जाते. नेहा बोरा यांच्या याचिकेत या कलमांनुसार बजावलेल्या नोटीसला आव्हान देण्यात आलं आहे. त्यामुळं, आता या प्रकरणात न्यायालयाची सुनावणी काय असणार आहे, याकडे सर्वांचं लक्ष असणार आहे.
सुटकेनंतर पोलिसांकडून पाठलाग केल्याचा आरोप : 16 ऑक्टोबरला कोठडीतून सुटका झाल्यापासून दिल्ली पोलिसांचे साध्या वेशातील कर्मचारी नेहा बोरा यांचा पाठलाग करत आहेत, असा आरोप ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशनकडून करण्यात आला आहे. तसंच हे पोलीस नेहा बोरा यांना घाबरवण्याचा आणि त्यांच्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा दावा देखील ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशननं केला आहे. दरम्यान, या कथित प्रकारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशननं म्हटलं आहे की, सुटकेनंतरही नेहा बोरा यांना अशाच परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे.
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