'नीट' पेपरफुटी प्रकरणात सर्वात मोठं वळण! मुख्य सूत्रधार संजीव मुखियाविरोधात ठोस पुरावा नाही; सीबीआयचा धक्कादायक खुलासा
नीट-यूजी पेपरफुटी प्रकरणात सीबीआयनं न्यायालयाला सांगितलं की, संशयित मुख्य सूत्रधार संजीव मुखियाविरुद्ध प्रश्नपत्रिका चोरी किंवा वाटपाचा कोणताही ठोस पुरावा मिळालेला नाही.
Published : July 23, 2026 at 8:39 PM IST
पाटणा : अत्यंत चर्चेत असलेल्या नीट-यूजी 2024 परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणाबाबत गुरुवारी एक महत्त्वाची बाब समोर आली आहे. केंद्रीय अन्वेषण विभागानं (सीबीआय) आपल्या तपासात असं नमूद केलं आहे की, 'परीक्षा माफिया'चा म्होरक्या म्हणून कुख्यात असलेल्या संजीव कुमार (उर्फ संजीव मुखिया) याच्याविरुद्ध नीट-यूजी प्रश्नपत्रिका चोरणं, ती सोडवून घेणं किंवा उमेदवारांमध्ये तिचं वितरण करणं या कटात त्याचा सहभाग असल्याचं सिद्ध करणारा कोणताही पुरावा सापडलेला नाही. बिहार पोलीस कॉन्स्टेबल भरती परीक्षेच्या पेपरफुटी प्रकरणात संजीव मुखिया सध्या न्यायालयीन कोठडीत (ज्युडिशिअल कस्टडी) आहे.
नीट (NEET) पेपरफुटी प्रकरणात धक्कादायक वळण : पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून देशभरात दीर्घकाळापासून वाद आणि निदर्शने सुरू आहेत. बुधवारी बिहारची राजधानी पाटणा इथं विद्यार्थ्यांची निदर्शनं झाली. यामध्ये पोलीस आणि आंदोलक यांच्यात संघर्ष झाला. या घटनेत अनेक पोलीस कर्मचारी आणि प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी जखमी झाले. दरम्यान, सीबीआयचा (CBI) तपास अहवाल समोर आल्यानंतर या प्रकरणानं एक नवीन वळण घेतलं आहे.
संजीव मुखियाच्या विरोधात कोणताही पुरावा नाही : तपास यंत्रणेच्या मते, "प्रश्नपत्रिका चोरीला जाणं, ती सोडवून घेणं किंवा उमेदवारांमध्ये तिचं वाटप करणं या संपूर्ण कटात संजीव मुखिया यांचा सहभाग होता. हे सिद्ध करणारा कोणताही ठोस पुरावा सखोल तपासादरम्यान आढळला नाही." सीबीआयनं स्पष्ट केलं आहे की, सखोल तपासानंतर त्यांनी प्रश्नपत्रिका फुटीचा संपूर्ण कट आणि त्यात सामील असलेल्या सर्व मुख्य आरोपींची ओळख पटवली आहे. याव्यतिरिक्त, चोरीच्या प्रश्नपत्रिकेचा लाभ घेतलेल्या उमेदवारांचीही ओळख पटवण्यात आली आहे.
सीबीआयकडून विविध आरोपींची चौकशी : मिळालेल्या माहितीनुसार, तपास पूर्ण झाल्यानंतर सीबीआयनं पाटण्यातील विशेष सीबीआय न्यायालयात विविध टप्प्यांवर 45 आरोपींविरुद्ध आरोपपत्रं दाखल केली आहेत. उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे हे संपूर्ण जाळं उघडकीस आलेत. तपास तार्किक निष्कर्षापर्यंत पोहोचला असल्याचा दावा या तपास संस्थेनं केला आहे. या प्रकरणाचा प्राथमिक तपास बिहारच्या 'इकॉनॉमिक ऑफेन्सेस युनिट'नं (EOU) केला होता. ईओयूनं आपला सविस्तर अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केला. त्यानंतर, प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेत तपास सीबीआयकडं (CBI) सोपवला. यानंतर या केंद्रीय तपास संस्थेनं विविध राज्यांमध्ये छापे टाकून पुरावे गोळा केले आणि विविध आरोपींची चौकशी केली.
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