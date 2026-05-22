नीट पेपर फुटी प्रकरण : भौतिकशास्त्राचे प्रश्न लीक केल्याप्रकरणी पुण्यातून मुख्य आरोपीला अटक!
आतापर्यंत या प्रकरणात दिल्ली, जयपूर, गुरुग्राम, नाशिक, पुणे, लातूर आणि अहिल्यानगर येथून एकूण 11 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.
Published : May 22, 2026 at 8:56 PM IST
नवी दिल्ली : संपूर्ण देशाला हादरवून सोडणाऱ्या नीट यूजी 2026 पेपर लीक प्रकरणी आणखी एका आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. केंद्रीय अन्वेषण विभागानं (सीबीआय) शुक्रवारी (दि.22) नीट परीक्षेतील भौतिकशास्त्राच्या प्रश्नपत्रिका लीक केल्याप्रकरणी मनीषा संजय हवालदार नावाच्या एका महिला आरोपीला अटक केली आहे. दरम्यान, आतापर्यंत या प्रकरणात दिल्ली, जयपूर, गुरुग्राम, नाशिक, पुणे, लातूर आणि अहिल्यानगर येथून एकूण 11 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.
भौतिकशास्त्राच्या प्रश्नपत्रिका लीक प्रकरणात मुख्य आरोपीला : सीबीआयच्या प्रवक्त्यानं दिलेल्या माहितीनुसार, तपास यंत्रणेनं आणखी एका मुख्य आरोपीची ओळख पटवली आहे. ही व्यक्ती नीट परीक्षेतील भौतिकशास्त्राच्या प्रश्नपत्रिका लीक प्रकरणात मुख्य सुत्रधार होती. "सध्या महाराष्ट्रातील पुणे येथील 'सेठ हिरालाल सराफ प्रशाला' येथं कार्यरत असलेल्या मनीषा संजय हवालदार यांना सीबीआयनं केलेल्या सखोल चौकशीनंतर अटक करण्यात आली आहे," असं प्रवक्त्यानं नमूद केलं आहे. याचबरोबर, "मनीषा संजय हवालदार या नीट परीक्षेच्या प्रक्रियेत सहभागी होत्या आणि एटीएकडून तज्ज्ञ म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यामुळं भौतिकशास्त्राच्या प्रश्नपत्रिकांपर्यंत त्यांना पूर्ण अॅक्सेस होता," असंही सीबीआयच्या प्रवक्त्यानं म्हटलं आहे.
काही दिवसांपूर्वी मनीषा मांढरेंना अटक : एप्रिल महिन्यात मनीषा संजय हवालदार यांनी नीट परीक्षेतील भौतिकशास्त्र विषयाशी संबंधित काही प्रश्न सहआरोपी आणि पुण्यातील वनस्पतीशास्त्राच्या वरिष्ठ शिक्षिका मनीषा मांढरे यांच्यासोबत शेअर केले होते. हे प्रश्न नीट परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका संचांमधील भौतिकशास्त्राच्या प्रश्नांशी सुसंगत आहेत, असं तपास यंत्रणेनं म्हटलं आहे. दरम्यान, यापूर्वी मनीषा मांढरे यांना दिल्लीत अटक करण्यात आली आहे. मनीषा मांढरे या नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रक्रियेत सहभागी होत्या आणि एनटीएनं तज्ज्ञ म्हणून त्यांना नियुक्त केलं होतं. त्यांना वनस्पतीशास्त्र आणि प्राणीशास्त्राच्या प्रश्नपत्रिकांचा संपूर्ण अॅक्सेस होता.
देशभरातील विविध ठिकाणी झडती : दरम्यान, पेपर लीक प्रकरणी सीबीआयनं देशभरातील विविध ठिकाणी झडती घेतली असून अनेक कागदपत्रं, लॅपटॉप, बँक विवरणपत्रे व मोबाईल फोन जप्त केले आहेत. जप्त केलेल्या वस्तूंचा सविस्तर तपास सुरू असल्याचं सीबीआयनं म्हटलं आहे. विशेषतः भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या उच्च शिक्षण विभागानं नीट परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या कथित प्रकरणासंदर्भात दिलेल्या लेखी तक्रारीच्या आधारे, सीबीआयनं 12 मे रोजी गुन्हा दाखल केला. गुन्हा दाखल होताच, तातडीनं विशेष पथके स्थापन करण्यात आली. या पथकांनी देशभरातील विविध ठिकाणी शोधमोहीम राबवली असून अनेक संशयितांना ताब्यात घेऊन त्यांची कसून चौकशी सुरू केली आहे.
