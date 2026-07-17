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NEET UG 2026 च्या निकालात 58 टक्के महिलांचे वर्चस्व; आठ राज्यातील उमेदवारांनी मिळवले अव्वल 17 क्रमांकांवर स्थान

यशस्वी उमेदवारांमध्ये महिलांचे प्रमाण 58 टक्क्यांहून अधिक असून, त्यांनी उत्कृष्ट कामगिरी केलीय. ही परीक्षा 565 शहरांमधील 5440 केंद्रांवर 13 भाषांमध्ये घेण्यात आली.

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NEET UG 2026 च्या निकालात 58 टक्के महिलांचे वर्चस्व (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 17, 2026 at 10:30 AM IST

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नवी दिल्ली: नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (NTA) गुरुवारी देशातील सर्वात मोठी वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा NEET (UG) 2026 चे निकाल जाहीर केलेत. वेळेवर निकाल जाहीर झाल्यामुळे MBBS, BDS, AYUSH आणि इतर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठीची समुपदेशन प्रक्रिया (counseling process) नियोजित वेळेनुसार सुरू होऊ शकेल. यावर्षी सुमारे 20 लाख उमेदवार परीक्षेला बसले होते, त्यापैकी 11.21 लाख उमेदवार पात्र ठरले आहेत. यशस्वी उमेदवारांमध्ये महिलांचे प्रमाण 58 टक्क्यांहून अधिक असून, त्यांनी उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. ही परीक्षा 565 शहरांमधील (भारतातील 551 आणि परदेशातील 14 शहरे) 5440 केंद्रांवर 13 भाषांमध्ये घेण्यात आली.

देशभरात प्रभावी कामगिरी; 138 उमेदवारांना 690 हून अधिक गुण : NTA ने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, यावर्षी 138 उमेदवारांनी 720 पैकी 690 हून अधिक गुण मिळवले आहेत. विशेष म्हणजे उच्च गुण मिळवणाऱ्या या उमेदवारांपैकी 93 टक्क्यांहून अधिक उमेदवार पहिल्यांदाच NEET परीक्षा देणारे होते. तसेच सर्वाधिक गुण मिळवणाऱ्यांपैकी 99 टक्के उमेदवार 17 ते 19 वयोगटातील आहेत. निकालांनुसार, 19 उमेदवारांनी 700 हून अधिक गुण, 1492 उमेदवारांनी 650 किंवा त्यापेक्षा जास्त गुण, 10,160 उमेदवारांनी 600 किंवा त्यापेक्षा जास्त गुण आणि 90,780 उमेदवारांनी 500 किंवा त्यापेक्षा जास्त गुण मिळवले आहेत.

715 गुणांसह दोन विद्यार्थी संयुक्तपणे अव्वल : NEET UG 2026 मध्ये पंजाबचा आर्यन गुप्ता आणि हरियाणाचा पांशुल बन्सल यांनी प्रत्येकी 715 गुण मिळवून संयुक्तपणे 'ऑल-इंडिया रँक 1' (अखिल भारतीय प्रथम क्रमांक) पटकावला. अव्वल 17 क्रमांकांवर स्थान मिळवणारे उमेदवार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तामिळनाडू आणि तेलंगणा या आठ राज्यांतील आहेत. याव्यतिरिक्त अव्वल मानांकन मिळालेले 138 उमेदवार देशभरातील 66 वेगवेगळ्या शहरांमधील आहेत.

प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील यशस्वी उमेदवार : NTA ने दिलेल्या माहितीनुसार, यावर्षी सर्व 36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील उमेदवारांनी यश संपादन केले आहे. उत्तर प्रदेशातून सर्वाधिक यशस्वी उमेदवार 1.7 लाखांहून अधिक आले आहेत, तर लक्षद्वीपमधील 43 उमेदवार परीक्षेत उत्तीर्ण झाले आहेत. राज्यनिहाय अव्वल गुण मिळवणाऱ्यांच्या (टॉपर्सच्या) यादीत ईशान्येकडील सर्व राज्यांमधील विद्यार्थ्यांचाही समावेश आहे. 17 राज्यांमधील अव्वल विद्यार्थ्यांनी 700 किंवा त्याहून अधिक गुण मिळवले, तर 26 राज्यांमधील अव्वल विद्यार्थ्यांनी 690 हून अधिक गुण प्राप्त केले.

महिलांची पुन्हा उत्तम कामगिरी : NEET UG 2026 च्या निकालांमध्ये महिलांनी पुन्हा एकदा चांगली कामगिरी केली आहे. यशस्वी उमेदवारांपैकी 58 टक्क्यांहून अधिक महिला आहेत. महिला उमेदवारांचे यशाचे प्रमाण 56.8 टक्के होते, तर पुरुष उमेदवारांचे यशाचे प्रमाण 55.1 टक्के नोंदवले गेले.

13 भाषांमध्ये परीक्षा; वेळेवर निकाल जाहीर : यावर्षी NEET (UG) परीक्षा एकूण 13 भाषांमध्ये घेण्यात आली; यामध्ये हिंदी, इंग्रजी, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमीळ, तेलगू, कन्नड, मल्याळम, ओडिया आणि आसामी या भाषांचा समावेश होता. NTA ने सांगितले की, यावेळी निकाल जाहीर करण्याची प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित करण्यात आली होती. 25 जून रोजी तात्पुरती उत्तरतालिका (provisional answer key) जाहीर करण्यात आली, 25 ते 28 जूनदरम्यान हरकती मागवण्यात आल्या, 13 ते 15 जुलै दरम्यान उमेदवारांना स्कॅन केलेल्या OMR शीट्स आणि नोंदवलेले प्रतिसाद उपलब्ध करून देण्यात आले आणि 16 जुलै रोजी अंतिम उत्तरतालिकेसह अंतिम निकाल जाहीर करण्यात आले.

काउंसलिंगसाठी केवळ अधिकृत संकेतस्थळावरच अवलंबून राहा : NTA ने स्पष्ट केले आहे की, त्यांची भूमिका केवळ परीक्षा घेणे, निकाल जाहीर करणे आणि 'ऑल इंडिया रँक' (अखिल भारतीय क्रमवारी) प्रसिद्ध करण्यापुरती मर्यादित आहे. MBBS आणि BDS अभ्यासक्रमांसाठी 'ऑल इंडिया कोटा' काउंसलिंगचे आयोजन 'मेडिकल काउंसलिंग कमिटी' (MCC) करेल, तर 'स्टेट कोटा' (राज्य कोटा) काउंसलिंगचे आयोजन संबंधित राज्य सरकारे करतील. उमेदवारांना सल्ला दिला जातो की, त्यांनी केवळ अधिकृत संकेतस्थळांवरूनच माहिती मिळवावी आणि जागा मिळवून देणे, गुण वाढवणे किंवा हमखास प्रवेश मिळवून देणे यांसारखी आश्वासने देणाऱ्या फसव्या कॉल्स, संदेश किंवा संकेतस्थळांपासून सावध राहावे. कोणत्याही संशयास्पद हालचालीची माहिती NTA च्या हेल्पलाइन क्रमांकावर किंवा अधिकृत ईमेलद्वारे दिली जाऊ शकते.

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NEET UG 2026 चे निकाल
58 PERCENT WOMEN CANDIDATE

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