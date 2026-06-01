NEET-UG 2026: पुनर्परीक्षा केवळ 'पेन अन् पेपर' पद्धतीनेच होणार; या टप्प्यावर परीक्षेची पद्धत बदलणे व्यवहार्य नाही- सर्वोच्च न्यायालय
याचिकेत 21 जूनला नियोजित NEET-UG 2026 ची पुनर्परीक्षा सध्याच्या 'पेन पेपर' पद्धतीऐवजी 'संगणक आधारित चाचणी' (CBT) पद्धतीने घेतली जावी, अशी मागणी करण्यात आली होती.
Published : June 1, 2026 at 4:48 PM IST
नवी दिल्ली- सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी एका याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला. या याचिकेत 21 जून रोजी नियोजित असलेली 'नॅशनल एलिजिबिलिटी कम एन्ट्रन्स टेस्ट' (NEET-UG) 2026 ची पुनर्परीक्षा सध्याच्या 'पेन पेपर' पद्धतीऐवजी 'संगणक आधारित चाचणी' (CBT) पद्धतीने घेतली जावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी जुलै महिन्यात निश्चित केली आहे.
तेसुद्धा याचिका स्वीकारण्यास (सुनावणीस घेण्यास) इच्छुक नाहीत : न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती अरविंद कुमार यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले होते. सुनावणीच्या अगदी सुरुवातीलाच खंडपीठाने याचिकाकर्त्याच्या वकिलांना स्पष्ट केले की, तेसुद्धा याचिका स्वीकारण्यास (सुनावणीस घेण्यास) इच्छुक नाहीत. अधिवक्ता सत्यम सिंग यांनी यावर जोर देऊन सांगितले की, त्यांच्या अशिलाची (पक्षकाराची) अशी इच्छा आहे की, 21 जून रोजी नियोजित असलेली NEET-UG 2026 ची पुनर्परीक्षा प्रत्यक्ष परीक्षा (physical examination) म्हणून घेण्याऐवजी 'संगणक आधारित चाचणी' (CBT) पद्धतीने घेतली जावी.
CBT पद्धतीबाबतच्या मागणीचाच आग्रह : "आम्ही यापूर्वीच अशाच प्रकारची इतर प्रकरणे फेटाळून लावली आहेत. आम्हाला कोणत्या प्रकारच्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, याची तुम्हाला कल्पना आहेच. परीक्षा रद्द करण्यात आली होती. आता ते पुन्हा परीक्षा घेत आहेत." न्यायमूर्ती नरसिम्हा यांनी टिप्पणी केली, "त्यांच्यावर असलेल्या दबावाचा विचार करता..." जेव्हा वकिलांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, ते केवळ CBT पद्धतीबाबतच्या मागणीचाच आग्रह धरत आहेत, तेव्हा खंडपीठाने सांगितले की, ते हे प्रकरण तातडीच्या सुनावणीसाठी हाती घेणार नाहीत. प्रकरण तहकूब करताना न्यायमूर्ती नरसिम्हा यांनी निरीक्षण नोंदवले की, "आम्ही सुट्ट्यांनंतर हे प्रकरण सुनावणीसाठी यादीत समाविष्ट करू." ही याचिका, 'नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी' (NTA) मध्ये सुधारणा करण्याची मागणी करणाऱ्या आणखी एका याचिकेशी जोडण्यात आली आहे.
परीक्षा रद्द करावी लागणे ही घटना "मनस्तापदायक"- सर्वोच्च न्यायालय : RJD चे खासदार सुधाकर सिंग आणि इतरांनी दाखल केलेल्या NEET परीक्षेसंबंधित विविध मागण्या करणाऱ्या याचिकेवर हे खंडपीठ सुनावणी करत होते. 29 मे रोजी प्रश्नपत्रिका फुटल्यामुळे NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द करावी लागणे ही घटना सर्वोच्च न्यायालयाने "मनस्तापदायक" (traumatic) असल्याचे संबोधले होते. न्यायालयाने नमूद केले होते की, या परीक्षेमध्ये विद्यार्थ्यांच्या भावना आणि आकांक्षांची मोठी गुंतवणूक झालेली असते; तसेच या पेपरफुटीच्या घटनेमुळे अनेक प्रश्नही निर्माण झाले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर भर दिला की, उत्तरदायित्व अत्यंत आवश्यक आहे आणि ही जबाबदारी निश्चितपणे ओळखता येणाऱ्या व्यक्तींनीच स्वीकारली पाहिजे. तसेच ज्यांना अशा प्रकारच्या कोणत्याही गैरप्रकाराचा (उल्लंघनाचा) कधीही सामना करावा लागला नाही, अशा 'केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडून' (UPSC) बोध घेण्याचा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने 'राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेला' (NTA) दिला. 'NEET' परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या या प्रकरणावर खुद्द पंतप्रधानच लक्ष ठेवून आहेत, जेणेकरून या तपासात कोणतीही कसर बाकी राहणार नाही, अशी माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आली.